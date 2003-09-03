Варикоз: причины появления, лечение, профилактика

Варикоз — это чаще всего наследственность. Если Ваши мама или бабушка имели расширенные вены или даже оперировались по этому поводу, вам следует помнить, что некоторые профессии не для Вас, это:

врач (хирург),

парикмахер,

продавец,

стюардесса,

учитель.

Подумайте сами: день за днем сердце перекачивает вверх — вниз примерно 7000 литров крови, снабжая организм кислородом и питательными веществами. Вниз они устремляются без проблем, но преодолевать закон притяжения не очень-то легко.

Природой устроено так, что вся система вен, от магистралей до крошечных тропочек (капилляров), имеет сложную структуру клапанов, и когда происходит сбой, они перестают вовремя закрываться — это и приводит к расширению вен в конце концов.

Провоцирующие факторы варикоза

Чтобы избежать неприятного заболевания, надо знать "в лицо" провоцирующие факторы. Про наследственность и профессиональный риск понятно, но вены могут дать сбой в работе уже при:

достижении половой зрелости, когда начинаются изменения в эндокринной системе;

длительном употреблении некоторых гормональных препаратов;

ну и, конечно, при беременности. Это состояние мешает правильной работе вен, но как только ребенок покидает организм, всё возвращается на круги своя.

Меры профилактики варикоза

Если вены появились, как себя вести? Будем откровенны — расширенные вены следует только удалять. В этом случае применяют:

флебосклерозирование,

хирургические методы.

О них речь впереди. А чтобы замедлить процесс, необходимо знать меры профилактики. В первую очередь это:

динамическая нагрузка;

компрессия (бинты и специальные колготы);

лекарственная терапия — венотониками (для длительного лечения предпочтительнее препараты на натуральной основе, например, эскузан из семян конского каштана).

Чем больше ден, тем лучше для вен Однако направление главного удара — компрессия. Это бинтование, но не пугайтесь — время "тёток" с некрасиво замотанными ногами давно прошло, и теперь вместо бинтов можно носить эластичные колготы. Их плотность измеряется в денах, и чем больше ден, тем лучше для вен. Основная идея — давить на голень извне, то есть постоянно призывать вены к порядку.

К слову, во время беременности следует уже со второго триместра носить специально подобранные колготы — сейчас их купить не проблема. Но если вы предпочитаете бинтоваться, нужно проделывать это лежа (кстати, и колготки лучше так надевать), подняв ногу по отношению к телу на 90 градусов. Между прочим, поболтать ногами в таком положении утром, не вставая с постели, полезно абсолютно всем — возьмите это за правило.

А потом сделайте несколько гладящих движений, будто гоните кровь к коленям — словом, помогите венам. К профилактическим мерам надо отнести и гимнастику: мышцы голени должны интенсивно сокращаться, чтобы усилить ток крови. Это:

ходьба,

езда на велосипеде,

плавание.

Плавание помогает лучше всего, поскольку давление на "бедные" вены никакого — они как бы в невесомости. Сомнительны:

тяжелая атлетика,

горные лыжи.

Эту нагрузку вены просто не выдерживают — расширяются. Гимнастику для голеней лучше делать лежа, самое действенное упражнение — "велосипед". Но самое главное — помните всегда золотое правило Рокфеллера:

"Я никогда не стоял, если мог присесть, и не сидел, если мог полежать". Почаще поднимайте ноги на уровень сердца и выше — это очень эффективная профилактика.

Как помочь раздутым венам

Раздел самопомощи можно дополнить следующими советами:

Прохладные ванны и обливания ног. Компрессы из творога и листьев капусты и лопуха — они охлаждают, снимают воспаление, успокаивают.

И, конечно, подумайте, стоит ли курить и ходить на "шпильке" — это очень неблагоприятные факторы.

Но сколько ни оборачивайся лопухами, наступает момент визита к врачу — ноги болят и взывают о профессиональной помощи. Самые нетерпеливые — подкожные вены.

Наиболее популярный вид борьбы с варикозным расширением — склеротерапия, или правильнее — компрессионное флебосклерозирование. Несколько уколов (пусть и болезненных) на протяжении 1-3 месяцев полностью возвращают косметический и функциональный комфорт.

Во время беременности следует уже со второго триместра носить специально подобранные колготы.

Правда, компрессия и тут необходима как обязательный фактор. Побочные явления — незначительные синяки временны, и исчезают быстро. Но ради результата (75 — 90 процентов вен исчезают), согласитесь, можно потерпеть.

Тяжелая артиллерия в науке побеждать варикозную болезнь — операция, которая показана на более поздних стадиях. Бояться операции не стоит — сегодня методики достаточно надежны и осложнения редки. Чаще всего пораженную вену вытягивают зондом и после операции ее как будто и не было.

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