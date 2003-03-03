Курение спасает от болезни Альцгеймера

Никотин спасает от болезни Альцгеймера

Принципиально новые возможности в лечении болезни Альцгеймера, или старческого слабоумия, открывает никотин. Американские исследователи, работая с экспериментальной моделью клеток мозга, обнаружили, что добавление этого вещества в среду, где культивируются клетки, предупреждает гибель от воздействия бета-амилоида, роль которого в болезни Альцгеймера признается большинством ученых.

Ученые доказали вред электронных сигарет

Авторами этой работы стали Меруан Бенчериф (Merouane Bencherif) из компании Targacept и Марио Марреро (Mario Marrero) из Медицинского колледжа Джорджии. Они обнаружили токсическое воздействие бета-амилоида на клетки PC12, часто используемые в качестве модели нейронов мозга. Эти клетки богаты альфа7 никотиновыми холинергическими рецепторами.

Ученые установили, что бета-амилоид повреждает клетку за счет процессов программируемой гибели, опосредованной ферментом каспазой-3. При добавлении никотина амилоид не мог действовать на альфа7 рецепторы. Никотин через рецепторы активировал фермент JAK2, а через него — белок Akt, который играет важную роль в:

процессах пролиферации

и выживания клетки.

Как сообщается, и раньше было известно, что никотин может приводить к активации Akt, однако раньше вопрос роли фермента JAK2 в этом процессе не поднимался. Доказать факт его участия удалось благодаря тому, что при ингибировании фермента утрачивался защитный эффект никотина на клетки. Теперь ученые хотят повторить эксперимент на трансгенных мышах.

Исследование, опубликованное на страницах журнала Drug Discovery Today, представляет большой интерес для фармацевтических компаний, участвующих в разработке лекарств, точкой приложения которых являются альфа7 никотиновые рецепторы. Как отмечают авторы, за последние пять лет этой проблемой стали заниматься такие крупные компании как:

Aventis

AstraZeneca

Eli Lilly

Pfizer

GSK.

Отказ от курения вреден для здоровья?

Бросающие курить могут столкнуться с рядом неприятных симптомов в первые недели, проведенные без сигарет, включая:

более частые простуды

появление язв на слизистой оболочке полости рта.

По мнению ученых, это может оказывать влияние на вероятность возвращения к вредной привычке, поэтому важно заранее предупреждать о возможных проблемах.

Исследователи, опубликовавшие отчет о своем исследовании на страницах журнала Tobacco Control, приложения к British Medical Journal, наблюдали за 174 курильщиками в течение первых недель отказа от табака. Оказалось, что после первой и второй недели у них были заметно выше шансы просудиться и прийти с жалобами на кашель, чихание и боли в горле. В первые две недели нередкими были язвы на слизистой оболочке.

Спустя шесть недель после прекращения курения побочные реакции были уже значительно менее выражены. Полагают, что они обусловлены тем, что:

после прекращения курения наблюдается временное подавление иммунной системы

кроме того, определенную роль может играть то, что курение само по себе оказывает некоторое противомикробное действие.

Бросающие курить могут столкнуться с рядом неприятных симптомов в первые недели, проведенные без сигарет

Как было отмечено учеными с кафедры психологии Медицинской школы больницы Святого Георгия, у них не сложилось точного представления о влиянии, которое подобные последствия отказа от курения оказывают на процент возвращающихся к сигаретам. Однако, как отметил доктор Майкл Ашшер (Michael Ussher), психологическая подготовка может ослабить это влияние.

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