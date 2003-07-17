К появлению каких-либо пятен или углублений на ногтях, их цвету и состоянию надо отнестись внимательно. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Жанна Степанова. Ногти на пальцах рук могут напрямую отражать все изменения, которые происходят в нашем организме.
Если они блестящие и прозрачные, светло-розового цвета с сероватой полоской у края и матовым оттенком у основания, то это значит, что с вашим организмом более или менее все в порядке. Если на них есть продольные коричневые полоски, то можно предположить, что у вас сахарный диабет или повышено содержание железа в организме. Такие полоски бывают и при гормональных нарушениях в климактерический период или же после оперативных вмешательств в женские органы.
Имейте в виду, что изменение цвета ногтей может быть и следствием какого-нибудь серьезного заболевания.
Если у вас больное сердце да еще нарушено при этом кровообращение, ваши ногти могут приобрести синеватый оттенок.
Все знают, что у тех, кто страдает желтухой, ногти соответственно становятся желтыми, но большинство из вас даже и не догадываются, что
А вот если ваши ногти голубовато-белого цвета или же имеют цвет мела, то вам необходимо показаться невропатологу и гастроэнтерологу. Возможно, что у вас есть какие-то неполадки в центральной нервной системе или в желудочно-кишечном тракте.
При темных полосках, идущих от основания ногтя к свободному краю, нужно обратиться к дерматологу, а то и к онкологу. Важно не упустить из виду такое серьезное заболевание, как меланома (злокачественная опухоль). И если не обратить внимания на такие изменения, то можно иметь самые серьезные последствия.
"Истыканность" ногтей, истончение их и ломкость могут быть при псориазе. Кроме того, если ногти плохо растут и они приращены к ложу, вам нужно обратиться к эндокринологу. Такие изменения встречаются при заболевании щитовидной железы. А может быть, и при применении моющих дезинфицирующих средств. Это в том случае, если вы работаете с ними без резиновых перчаток.
Сегодня для лечения грибковых заболеваний кожи и ногтей в нашей стране и за рубежом с успехом используется швейцарский "Ламизил". Это высокоэффективный препарат при лечении грибкового заболевания и безопасный для организма человека среди всех существующих системных антимикотиков. При поражении кожного покрова необходимо использовать 1-процентный крем "Ламизил", при поражении ногтевых пластинок — таблетки "Ламизила", которые выпишет вам врач.
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