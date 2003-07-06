"Мне 28 лет. Из них замужем — 5. Мы обеспечены и хотим много детей, но пока не получается заиметь даже одного. За время замужества я три раза была беременной, и каждый раз у меня был выкидыш. А врачи из женской консультации не находят в моем организме никаких нарушений. Да разве такое может быть? С благодарностью и надеждой, Иветта К. Смоленская область".
Мы попросили помочь автору письма сотрудника Московского медицинского центра "Брак и семья", кандидата медицинских наук Юрия Прокопенко.
"То, о чем говорит Иветта, у нас, медиков, называется выкидышем привычным. Он происходит на сроке беременности до 28 недель. К сожалению, явление не такое уж и редкое. Как известно из статистики, в 4-6 процентах всех случаев беременности женщина не донашивает плод, и происходит выкидыш. А примерно двадцать процентов из них — именно выкидыши привычные. Получается, таким образом, что один процент всех беременностей завершается привычным выкидышем.
- Существуют ли некие "группы риска", у которых привычный выкидыш происходит значительно чаще, чем у среднестатистической россиянки?
— Особенно бдительными перед беременностью и во время вынашивания плода следует быть женщинам:
Кроме того, повышенному риску привычного выкидыша подвержены женщины, работающие на вредном производстве — химия, радиация — и сотрудницы силовых подразделений, по долгу службы подверженные постоянным стрессам и чрезмерным физическим нагрузкам. Средний женский возраст привычного выкидыша — до двадцати и после тридцати пяти лет. Однако у молодых, до 20 лет, женщин чаще все-таки бывает единичный выкидыш.
- Имеются ли какие-то природные "сигналы", по которым женщина может узнать о надвигающейся на нее опасности привычного выкидыша?
— При угрозе выкидыша у женщины появляются скудные, слегка кровянистые выделения из влагалища. У нее начинают болеть низ живота и крестец. В районе поясницы "схватывает" и тянет. Иногда боли и схватки напоминают родовые. Если начать лечение сразу же после появления этих симптомов, в ряде случаев удается спасти зародыш и довести беременность до ее логического завершения — родов. Если же на эти "сигналы" не обратить внимания, процесс усугубляется, и через некоторое время у женщины начинается выкидыш.
Он обычно сопровождается страшной болью и сильным кровотечением. Необходимо, чтобы в этот момент женщина находилась под наблюдением опытного врача-гинеколога.
- Может ли женщина из "группы риска" как-то помочь себе сама, обезопасить себя от выкидыша?
— Никакой самодеятельности! Помочь может только специалист! Его рекомендации беременные должны строго и неукоснительно выполнять, а также соблюдать установленный врачом режим. Кроме того, им необходимо стараться не волноваться, вести себя как можно спокойнее, не делать резких движений, избегать выполнения тяжелой физической работы, не пить, не курить — в общем, вести здоровый образ жизни.
- Как лечится привычный выкидыш?
— Параллельно с общим укреплением тонуса организма женщины проводится лечение той причины, которая привела к прерыванию беременности. Если причина была в чрезмерном увлечении спиртным, женщине помогают справиться с этой напастью. Если женщина не смогла нормально выносить беременность из-за гормонального дисбаланса, ее подкармливают теми гормонами, которых ей недостает. Если причина выкидыша в плохой работе плаценты, с помощью специальных гормонов плаценту "стимулируют". Разорвавшуюся во время беременности шейку матки зашивают при помощи хирургической операции.
Николай Веснин
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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