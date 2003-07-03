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Автор Оксана Аникина

Зачем женщинам ходить к маммологу на приём?

Здоровье » Акушерство и гинекология » Маммология

Зачем ходить на прием к маммологу? Об этом рассказал врач онколог-маммолог Алексей Караваев.

Зачем женщинам ходить к маммологу на приём?

- Многие думают, что врач-маммолог ничем не отличается от врача-онколога, так ли это?

— Нет, это совсем не так. Дело в том, что врач-маммолог — это специалист, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой различных заболеваний молочных желез, чаще всего неонкологических:

  • мастопатией,
  • фибромами,
  • кистами,
  • лактостазами и так далее.

- Когда женщина должна впервые показаться врачу-маммологу, если даже она не испытывает проблем со здоровьем?

— Лучше, если женщина сделает первую маммографию не позднее чем в 35 лет. До этого без особых медицинских показаний стоит прибегать только к обычным профилактическим осмотрам или ультразвуку. Потом показываться раз в два года, и я рекомендую в этот интервал еще раз в год делать УЗИ и проходить осмотр у врача-маммолога. Что же касается маммографии, эта процедура — не что иное, как рентген молочных желез с более низким уровнем излучения.

- В каких еще случаях, не чувствуя недомоганий, женщина должна показаться врачу?

— Хорошо, если на осмотр придет будущая мама, поскольку в период беременности организм просто пронизывают гормональные бури. А также, если женщина приняла решение сделать операцию по коррекции молочной железы или в случае назначения гормональных препаратов.

- Существует мнение, что между пластической операцией на груди и раком есть взаимосвязь. Это действительно так?

— Наукой, как это говорится, не доказано, но… Инородное тело, например силикон, затрудняет осмотр молочных желез и ставит под сомнение правильность постановки диагноза: лучи рентгена не "пробивают" имплантат, также трудно и пропальпировать грудь.

Кстати говоря, если женщина собирается еще рожать и кормить своего малыша, стоит отложить операцию по коррекции молочной железы до тех пор, пока она не примет решения больше не иметь детей. Помимо того, что инородное тело усложняет некоторым образом процесс лактации, структура молочной железы сильно меняется после беременности и кормления и, следовательно, эффект от операции сходит на нет.

- Среди женщин ходит масса слухов и домыслов о том, что нужно и чего не нужно делать, чтобы избежать заболеваний молочной железы… Например, "опытные" мамы советуют кормить детей грудью как можно дольше, считая, что это снижает риск заболевания раком молочной железы.

— Тут трудно говорить очень конкретно. Скорее мне лучше назвать не факторы, снижающие вероятность заболевания, а, наоборот, ряд причин, которые могут спровоцировать заболевания:

  • ранние и частые аборты;
  • отказ от кормления грудью (без медицинских показаний);
  • раннее начало менструаций (до 11 лет) и поздний климакс (после 55 лет);
  • бесконтрольное применение гормональных препаратов;
  • злоупотребление солнечными ваннами;
  • заболевания родственников по материнской линии: мам, бабушек, тетушек.

Кроме того, большую роль играет питание. Следует употреблять в пищу как можно больше овощей, фруктов и ограничить употребление животных жиров.

- А курение? Подвергается ли курящая женина повышенному риску в отличие от той, которая не курит?

— На сегодняшний день связи между курением и заболеваниями молочных желез не выявлено, но… Мне кажется, не стоит в данном случае забывать, например, о легких.

- Существуют ли какие-нибудь симптомы, обнаружив которые женщина должна как можно быстрее идти к врачу?

Рак груди
 

— Да, есть. Если выделения из груди черные, кровянистые или, наоборот, чистые, прозрачные, как слеза, нужно идти к врачу. К врачу следует обратиться и в том случае, если при самостоятельном осмотре молочных желез вы заметили, что:

  • втянулся сосок;
  • кожа в каком-то месте стала морщинистая и натянутая, где-то покраснела;
  • и, естественно, если при ощупывании вы заметили узел, уплотнение.

- Зачастую, обнаружив у себя тот или иной симптом, женщина паникует и боится идти к врачу. Она готова использовать экстрасенсов, народную медицину или прислушиваться к советам типа "роди — пройдет".

— Что касается последнего, это несерьезно. Если, например, уплотнение, которое нащупала женщина, — мастопатия, то действительно на некоторое время — до завершения кормления — проблема уйдет, но потом все встанет на свои места, и мастопатия будет развиваться с новой силой. Если же обнаруженный узел — это какое-нибудь доброкачественное образование типа фибромы, то беременность не только не спасет, но и может вызвать перерождение доброкачественных клеток опухоли из-за гормональной бури.

Следовательно, первое, что стоит сделать женщине, это пойти на прием к врачу-маммологу. Хотя бы потому, что молочная железа — очень благодарный орган, и если, не дай Бог, действительно обнаружится злокачественное заболевание, то на 1-2-ой стадии гарантировать пациентке излечение и жизнь мы можем практически в 100% случаев. Подумайте об этом, перестаньте бояться и приходите.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Маммолог. 👩 Как проходит прием маммолога
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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