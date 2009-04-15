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Автор Петр Дерябин

Заболевания молочной железы у женщин - как распознать патологию?

Здоровье » Акушерство и гинекология » Маммология
Женская грудь — не только предмет сексуального интереса и орган для кормления ребенка, но и источник серьезных проблем со здоровьем. Ведь по природе своего строения молочные железы тесно связаны с лимфатической системой организма, а также с гинекологической сферой. Поэтому каждой женщине необходимо внимательно следить за их состоянием и сразу принимать меры, если что-то окажется не в порядке.
 
Признаки и симптомы мастопатии

На вопросы, касающиеся здоровья женской груди, корреспонденту "Правды.Ру" ответила Лариса Бурдина, врач-маммолог, доктор медицинских наук:

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— Профилактическое обследование груди, прежде всего, необходимо женщинам, перешагнувшим 35-летний рубеж. В этот период начинается возрастная перестройка, происходят гормональные изменения, создающие почву для развития опасных новообразований.

Итак, какие опасности могут подстерегать вашу грудь?

Мастопатия, или фиброзно-кистозная болезнь — это доброкачественные изменения молочной железы. Она встречается у каждой второй женщины 25-45 лет.

К сожалению, женщины нередко не обращают внимание на боль и набухание сосков, выделения из них накануне менструации, а иногда и во время нее, считая это нормой. Между тем, врачи полагают, что такие симптомы — это не что иное, как признаки начинающейся мастопатии!

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Не забывайте про грудь. осмотр груди
Профилактическое обследование груди, прежде всего, необходимо женщинам, перешагнувшим 35-летний рубеж

— Возьмите за правило регулярно обследовать грудь после окончания менструации, — советует Лариса Бурдина. — Проснулись утром, потянулись и, лежа в постели, тщательно и осторожно прощупали все отделы молочной железы, мысленно разделив ее на четыре части:

  • верхнюю
  • нижнюю
  • боковые.

Затем подойдите к зеркалу и проверьте, нет ли на груди узелков, складочек, втяжений.

Теперь поднимите руки вверх и убедитесь, что контур груди ровный (без впадин и уплотнений), а форма и размер сосков правильные. Аккуратно оттяните каждый сосок и проверьте, нет ли выделений. Обнаружив "сомнительный объект", немедленно покажитесь врачу.

Если вам поставили диагноз "мастопатия", не относитесь к этому как к чему-то несерьезному. Даже если лечение окажется успешным, вам необходимо регулярно обследоваться у маммолога: некоторые формы мастопатии могут перерасти в злокачественную опухоль.

Симптомы мастита

Мастит — воспаление молочной железы, развивающееся в результате бактериальной инфекции, попадающей в ткань молочной железы через трещину в соске или отверстие млечных протоков.

Чаще всего встречается послеродовой или лактационный мастит, связанный с кормлением грудью, а также фиброзно-кистозный.

Не забывайте про грудь. мастит
Если вы кормите ребенка и у Вас мастит, то кормление прекращать ни в коем случае нельзя

Симптомы мастита:

  • увеличение или набухание молочной железы,
  • покраснение кожи
  • повышение чувствительности груди
  • ощущение жжения в ней
  • иногда повышение температуры.

Лечат заболевание:

  • антибиотиками
  • обильным питьем
  • теплыми компрессами.

Если вы кормите ребенка, кормление прекращать ни в коем случае нельзя, следует обязательно сцеживать молоко из больной груди до конца.

Не позволяйте ребенку сосать грудь, если в ней нет молока. Когда эти методы не помогают, обратитесь к врачу: необходимо выявить, нет ли злокачественного уплотнения.

Рак молочной железы

Рак молочной железы — одно из самых распространенных женских онкологических заболеваний. Это злокачественная опухоль, при ее обнаружении чаще всего проводится операция по удалению пораженной метастазами ткани (мастэктомия):

  • иногда частичная (секторальная)
  • иногда радикальная, когда удаляется не только сама молочная железа, но и грудная мышца, и ближайшие лимфатические узлы.

Чтобы избежать вторичного появления метастазов, пациентке назначается лучевая и химиотерапия.

Риск развития рака молочной железы повышается, если кто-то из ваших близких страдал этим недугом, а также, если вы любите загорать топлес.

Рекомендуется после 40 лет делать маммографию хотя бы раз в год, а после 50 — два раза в год.

Если вы находитесь в группе риска, к примеру, ваши ближайшие родственницы страдали раком молочной железы, то начинать проходить обследования нужно уже с 25 лет.

Чем раньше будут выявлены симптомы заболевания, тем больше вероятность того, что удастся предупредить развитие раковой опухоли и избежать удаления груди, что весьма драматично для женщины.

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