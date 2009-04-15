На вопросы, касающиеся здоровья женской груди, корреспонденту "Правды.Ру" ответила Лариса Бурдина, врач-маммолог, доктор медицинских наук:
— Профилактическое обследование груди, прежде всего, необходимо женщинам, перешагнувшим 35-летний рубеж. В этот период начинается возрастная перестройка, происходят гормональные изменения, создающие почву для развития опасных новообразований.
Мастопатия, или фиброзно-кистозная болезнь — это доброкачественные изменения молочной железы. Она встречается у каждой второй женщины 25-45 лет.
К сожалению, женщины нередко не обращают внимание на боль и набухание сосков, выделения из них накануне менструации, а иногда и во время нее, считая это нормой. Между тем, врачи полагают, что такие симптомы — это не что иное, как признаки начинающейся мастопатии!
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— Возьмите за правило регулярно обследовать грудь после окончания менструации, — советует Лариса Бурдина. — Проснулись утром, потянулись и, лежа в постели, тщательно и осторожно прощупали все отделы молочной железы, мысленно разделив ее на четыре части:
Затем подойдите к зеркалу и проверьте, нет ли на груди узелков, складочек, втяжений.
Теперь поднимите руки вверх и убедитесь, что контур груди ровный (без впадин и уплотнений), а форма и размер сосков правильные. Аккуратно оттяните каждый сосок и проверьте, нет ли выделений. Обнаружив "сомнительный объект", немедленно покажитесь врачу.
Мастит — воспаление молочной железы, развивающееся в результате бактериальной инфекции, попадающей в ткань молочной железы через трещину в соске или отверстие млечных протоков.
Чаще всего встречается послеродовой или лактационный мастит, связанный с кормлением грудью, а также фиброзно-кистозный.
Симптомы мастита:
Лечат заболевание:
Если вы кормите ребенка, кормление прекращать ни в коем случае нельзя, следует обязательно сцеживать молоко из больной груди до конца.
Не позволяйте ребенку сосать грудь, если в ней нет молока. Когда эти методы не помогают, обратитесь к врачу: необходимо выявить, нет ли злокачественного уплотнения.
Рак молочной железы — одно из самых распространенных женских онкологических заболеваний. Это злокачественная опухоль, при ее обнаружении чаще всего проводится операция по удалению пораженной метастазами ткани (мастэктомия):
Чтобы избежать вторичного появления метастазов, пациентке назначается лучевая и химиотерапия.
Риск развития рака молочной железы повышается, если кто-то из ваших близких страдал этим недугом, а также, если вы любите загорать топлес.
Рекомендуется после 40 лет делать маммографию хотя бы раз в год, а после 50 — два раза в год.
Если вы находитесь в группе риска, к примеру, ваши ближайшие родственницы страдали раком молочной железы, то начинать проходить обследования нужно уже с 25 лет.
Чем раньше будут выявлены симптомы заболевания, тем больше вероятность того, что удастся предупредить развитие раковой опухоли и избежать удаления груди, что весьма драматично для женщины.
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