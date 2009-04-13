Как уменьшить симптомы климакса

Женщине и в 20, и в 30, и в 50 лет хочется выглядеть привлекательно и вызывать восхищение. Основополагающее условие красоты и энергичности — здоровье. Каждая современная женщина по мере своих сил следит за своим организмом: правильно питается, отдыхает, занимается спортом. Есть, впрочем, нарушения, которые от самой женщины не зависят… Симптомы климакса

Как правило, наступление климакса предваряется так называемым климактерическим синдромом. Гормональные нарушения в этот период могут привести к очень серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям, а также заболеванием костной ткани. Кроме того, неприятные симптомы:

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приливы жара

озноб

мигрени

скачки давления

сказываются на психоэмоциональном состоянии женщины. Все это приводит к:

повышенной тревожности

нервозности

частым перепадам настроения

ухудшению сна и аппетита

и даже к депрессии.

Что же делать, чтобы свести к минимуму негативные последствия перестройки организма? В первую очередь, следить за образом жизни. Если вы привыкли заниматься активными видами спорта, сейчас лучше сменить их на более спокойные:

плавание

йога

калланетика.

В питании должны преобладать продукты, состоящие по большей части из клетчатки — фрукты, овощи.

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Нелишним будет принимать препараты, содержащие кальций, — во избежание проблем с костной тканью. Ну и, разумеется, нужно проконсультироваться со специалистом — никто лучше врача вам не посоветует. К тому же, доктор проведет профилактический осмотр, который обязателен.

Как снять климактерический синдром

Сейчас врачи также часто рекомендуют для снятия климактерического синдрома лекарственные растительные препараты. Самый популярный из них — "Климадинон", производства немецкой компании "Бионорика АГ".

"Климадинон" — натуральный препарат на основе экстракта цимицифуги, изготовленный по новейшим технологиям производства лекарственных препаратов и неоднократно протестированный ведущими европейскими специалистами.

Входящие в его состав вещества, обладающие эстрогеноподобным эффектом, помогают организму восстановить привычный гормональный фон, хотя сами гормонами не являются.

Сейчас врачи также часто рекомендуют для снятия климактерического синдрома лекарственные растительные препараты.

Данный препарат:

эффективно и мягко справляется со всеми симптомами

не вызывает привыкания

и подходит для долговременного лечения.

Он устраняет не только физическое недомогание, но также повышает настроение и улучшает общий психоэмоциональный фон.

Его можно принимать, во время, до и после наступления менопаузы. "Климадинон" — идеальный вариант для тех, кто по каким-либо причинам отказывается от гормональной терапии.

"Климадинон" также очень удобен в применении: он выпускается в виде таблеток, покрытых оболочкой, или раствора. Перед тем как начать принимать препарат, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, а лучше всего — проконсультируйтесь с врачом. Курс лечения "Климадиноном" также может определить только специалист.

Не откладывайте лечение. Живите полной жизнью!

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