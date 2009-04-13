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Автор Петр Дерябин

Как уменьшить симптомы климакса

Здоровье » Акушерство и гинекология
Женщине и в 20, и в 30, и в 50 лет хочется выглядеть привлекательно и вызывать восхищение. Основополагающее условие красоты и энергичности — здоровье. Каждая современная женщина по мере своих сил следит за своим организмом: правильно питается, отдыхает, занимается спортом. Есть, впрочем, нарушения, которые от самой женщины не зависят… 

Симптомы климакса

Как правило, наступление климакса предваряется так называемым климактерическим синдромом. Гормональные нарушения в этот период могут привести к очень серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям, а также заболеванием костной ткани. Кроме того, неприятные симптомы:

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  • приливы жара
  • озноб
  • мигрени
  • скачки давления

сказываются на психоэмоциональном состоянии женщины. Все это приводит к:

  • повышенной тревожности
  • нервозности
  • частым перепадам настроения
  • ухудшению сна и аппетита
  • и даже к депрессии.

Что же делать, чтобы свести к минимуму негативные последствия перестройки организма? В первую очередь, следить за образом жизни. Если вы привыкли заниматься активными видами спорта, сейчас лучше сменить их на более спокойные:

  • плавание
  • йога
  • калланетика.

В питании должны преобладать продукты, состоящие по большей части из клетчатки — фрукты, овощи.

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Нелишним будет принимать препараты, содержащие кальций, — во избежание проблем с костной тканью. Ну и, разумеется, нужно проконсультироваться со специалистом — никто лучше врача вам не посоветует. К тому же, доктор проведет профилактический осмотр, который обязателен.

Как снять климактерический синдром

Сейчас врачи также часто рекомендуют для снятия климактерического синдрома лекарственные растительные препараты. Самый популярный из них — "Климадинон", производства немецкой компании "Бионорика АГ".

"Климадинон" — натуральный препарат на основе экстракта цимицифуги, изготовленный по новейшим технологиям производства лекарственных препаратов и неоднократно протестированный ведущими европейскими специалистами.

Входящие в его состав вещества, обладающие эстрогеноподобным эффектом, помогают организму восстановить привычный гормональный фон, хотя сами гормонами не являются.

Проблемный возраст женщины – без проблем. климакс
Сейчас врачи также часто рекомендуют для снятия климактерического синдрома лекарственные растительные препараты.

Данный препарат:

  • эффективно и мягко справляется со всеми симптомами
  • не вызывает привыкания
  • и подходит для долговременного лечения.

Он устраняет не только физическое недомогание, но также повышает настроение и улучшает общий психоэмоциональный фон.

Его можно принимать, во время, до и после наступления менопаузы. "Климадинон" — идеальный вариант для тех, кто по каким-либо причинам отказывается от гормональной терапии.

"Климадинон" также очень удобен в применении: он выпускается в виде таблеток, покрытых оболочкой, или раствора. Перед тем как начать принимать препарат, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, а лучше всего — проконсультируйтесь с врачом. Курс лечения "Климадиноном" также может определить только специалист.

Не откладывайте лечение. Живите полной жизнью!

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