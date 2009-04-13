Как уменьшить симптомы климакса

Как правило, наступление климакса предваряется так называемым климактерическим синдромом. Гормональные нарушения в этот период могут привести к очень серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям, а также заболеванием костной ткани. Кроме того, неприятные симптомы:
сказываются на психоэмоциональном состоянии женщины. Все это приводит к:
Что же делать, чтобы свести к минимуму негативные последствия перестройки организма? В первую очередь, следить за образом жизни. Если вы привыкли заниматься активными видами спорта, сейчас лучше сменить их на более спокойные:
В питании должны преобладать продукты, состоящие по большей части из клетчатки — фрукты, овощи.
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Нелишним будет принимать препараты, содержащие кальций, — во избежание проблем с костной тканью. Ну и, разумеется, нужно проконсультироваться со специалистом — никто лучше врача вам не посоветует. К тому же, доктор проведет профилактический осмотр, который обязателен.
Сейчас врачи также часто рекомендуют для снятия климактерического синдрома лекарственные растительные препараты. Самый популярный из них — "Климадинон", производства немецкой компании "Бионорика АГ".
"Климадинон" — натуральный препарат на основе экстракта цимицифуги, изготовленный по новейшим технологиям производства лекарственных препаратов и неоднократно протестированный ведущими европейскими специалистами.
Входящие в его состав вещества, обладающие эстрогеноподобным эффектом, помогают организму восстановить привычный гормональный фон, хотя сами гормонами не являются.
Данный препарат:
Он устраняет не только физическое недомогание, но также повышает настроение и улучшает общий психоэмоциональный фон.
Его можно принимать, во время, до и после наступления менопаузы. "Климадинон" — идеальный вариант для тех, кто по каким-либо причинам отказывается от гормональной терапии.
"Климадинон" также очень удобен в применении: он выпускается в виде таблеток, покрытых оболочкой, или раствора. Перед тем как начать принимать препарат, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, а лучше всего — проконсультируйтесь с врачом. Курс лечения "Климадиноном" также может определить только специалист.
Не откладывайте лечение. Живите полной жизнью!
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