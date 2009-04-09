Лечить кариес – теперь пара пустяков

На протяжении всей истории человечества кариес является одним из самых распространенных заболеваний. Ему подвержено почти 98 процентов жителей земного шара. Предупредить заболевание очень сложно, но бороться с ним необходимо. Если в ваши планы не входит посещение стоматолога, вы рискуете остаться без зуба. Ведь это не насморк, кариес через семь дней не проходит. А что может быть хуже, чем зубная боль?

Лечение кариеса зубов

Кариес — это патологический процесс, в ходе которого из зубов "вымываются" минеральные вещества. Если не соблюдать гигиену, на зубах появляется мягкий налет, служащий местом сосредоточения:

Импланты: плюсы и минусы

грибков

и бактерий.

Поглощая углеводы из налета, эта "живность" выделяет органические кислоты, которые в свою очередь приводят к возникновению кислой среды во рту. Все это способствует разрушению эмали.

Боль — это сигнал, которым организм сообщает о проблеме. В данном случае, проблема скрыта в вашем зубе. Воспаляется мягкая часть зуба — пульпа, затем процесс переходит на корень зуба. Дальше — печальный финал, зуб уже не уберечь.

Поэтому, если в зубе образовалась полость, необходимо сразу же:

удалить ткани, пораженные кариесом

и установить пломбу.

То есть специальную изолирующую прокладку и пломбировочный материал.

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Первым, кто высказал мысль о целесообразности пломбирования кариозных полостей зуба, был древнеримский врач Celsus (1 век н. э). В качестве пломбировочного материала врачеватели в то время использовали свинец. Именно от его латинского названия "plumbum" и произошел термин "пломба", применяемый в настоящее время в стоматологии.

Методы лечения кариеса

При глубоком кариесе в наши дни применяется лечебная прокладка, которая позволяет обеспечить дополнительную защиту для целостности нерва зуба. В качестве пломбировочного материала используются разнообразные материалы и керамические пломбы. Например, есть материалы для:

художественной реставрации зубов

изготовления эстетических виниров

пломбировки фронтальной и жевательной группы зубов

все зависит от конкретной задачи. Медикаментозная обработка полости рта не всегда гарантирует стопроцентное удаление бактерий, а после постановки пломбы возможно развитие вторичного кариеса. О том, что такое бор-машина, мы более или менее в курсе. Остальные методы обработки кариозной полости можно смело назвать новинкой. По крайней мере, для российской стоматологии.

Медикаментозная обработка полости рта не всегда гарантирует стопроцентное удаление бактерий

Массу преимуществ имеет лазерная обработка. Она позволяет полностью нейтрализовать патогенную флору в полости зуба, сделав ее полностью стерильной.

Лазер убирает только размягченные ткани, поэтому зуб чувствует себя лучше, анестезия не требуется, т. к. воздействие на него проходит бесконтактным способом. При этом снижается и риск возникновения дополнительных трещин в эмали в связи с отсутствием вибраций, характерных для обработки бор-машиной.

Правда, есть и недостатки:

процесс этот дорогостоящий

довольно длительный и кропотливый

требуется специальное оборудование и навыки стоматолога.

Также сейчас для обработки кариозной полости широко применяются пескоструйные аппараты. Этот метод называют кинетическим.

Поток воды, воздуха и абразивного порошка подается под давлением и снимает размягченные ткани до полной очистки "дупла". Скорость работы струи, подаваемой аппаратом, сравнима со скоростью работы бор-машины, но контакт с зубом тоже отсутствует.

Пескоструйные аппараты, как и лазер, предназначены для щадящего удаления кариозных тканей. Зачастую они не нуждаются в применении анестезии и могут быть использованы даже для детей. К сожалению, у этого метода тоже есть свои минусы. Например, пескоструйным аппаратом неудобно обрабатывать задние зубы.

Для комфорта пациента применяют коффердамы, своего рода "защитные плащи для зубов". Это листы тонкого латекса, которые удерживаются на зубе небольшим металлическим зажимом. Задача коффердама — изоляция рабочего поля от слюны. Кроме того, кинетический метод обработки используется только на начальных стадиях кариеса.

Относительно недавно появилась новая система обработки полости рта озоном, который останавливает процесс разложения зубной эмали. Этот газ струей под высоким давлением подается непосредственно в кариозную полость, он:

ликвидирует бактерии

полностью дезинфицирует зуб

уничтожает все следы разложения.

Процедура занимает всего десять секунд, к тому же, она совершенно безболезненна.

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