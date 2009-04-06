Отсрочить климакс реально: раскрываем секреты

Климакс — это естественный процесс, который наступает в жизни каждой женщины. Как правило, на фоне возрастных изменений снижается выработка гормонов — эстрогенов и прогестерона. Процессы угасания половой функции обычно начинаются в возрасте 45-50 лет. И гормональная перестройка — менопауза — длится около 5-8 лет. Что делать, если климакс пожаловал раньше? Как поддержать свой организм и отсрочить осень жизни?

Причины климакса

Наступление климакса объясняется снижением работоспособности яичников. Происходит гормональная перестройка организма, следствием чего является прекращение менструаций. В этот непростой период женщина зачастую чувствует себя подавленной духовно и физически. Случается, что подобные явления начинаются уже в 40-44 года (ранняя менопауза) и даже в 36-39 лет (преждевременная менопауза).

Почему это происходит? Гинекологи считают, что это результат совпадения нескольких причин:

сильный стресс,

наследственная предрасположенность,

эндокринные нарушения,

осложненные роды,

гинекологические заболевания,

оперативные вмешательства.

Особенно те операции, которые сопровождались частичным или полным удалением ткани хотя бы одного яичника. Немаловажную роль в наступлении раннего климакса играют:

плохая экология,

курение,

снижение иммунитета.

Процесс врачи условно делят на несколько этапов. Начинается все с предменопаузы. Длится она от начала нарушения работы яичников до полного прекращения менструации. Происходит сбой в менструальном цикле, соответственно, вероятность беременности у женщины резко снижается.

Следующий этап — менопауза. Для нее характерно почти полное прекращение выработки женских половых гормонов, в связи с этим месячные исчезают полностью. Последняя фаза климакса — постменопауза, которая длится не менее трёх лет с того времени, когда работа яичников прекращается полностью.

Обычно климакс не проходит для женщины незаметно. С появлением первых признаков менопаузы развивается климактерический синдром, который проявляется в следующих симптомах:

приливы жара,

озноб.

Нередко появляются:

мигрень,

колебания артериального давления (АД),

учащенное сердцебиение,

плохой сон,

растерянность.

Отмечается снижение полового влечения, урологические расстройства, сухость слизистых оболочек, ломкость ногтей, выпадение волос. Одним словом, приятного мало.

Как ослабить симптомы климакса?

Сейчас самым популярным и действенным методом лечения раннего климакса является заместительная гормональная терапия. Она позволяет восполнить недостающие гормоны в организме. В результате классические симптомы менопаузы пройдут менее заметно для женщины, а утеря детородной функции будет отсрочена.

Существует другой подход к профилактике наступления раннего климакса — гомеопатические лекарства на основе фитоэстрогенов. Курс разработает врач-гомеопат индивидуально, исходя из конкретного случая каждой пациентки. Выбирая этот метод лечения, следует помнить, что гомеопатия значительно уступает гормонотерапии в эффективности.

Впрочем, одной терапии недостаточно. Женщина должна сама поддержать свой организм. В первую очередь, придерживаться определенного режима. Не стоит забывать про спорт. Подойдут:

аэробика,

плавание,

йога (3 раза в неделю по 40 мин).

Занятия йогой

Питание должно быть сбалансированным, следует исключить из рациона слишком жирную, острую, соленую пищу. Организм должен получать полноценный отдых, поэтому не следует перегружать себя на работе. Надо высыпаться. Целесообразно начать принимать поливитаминные комплексы, содержащие кальций.

Самолечением заниматься не стоит. Все препараты должен назначать врач гинеколог-эндокринолог. Не всегда средства, которые помогли одной женщине, смогут помочь другой. Специалист проведет осмотр, ультразвуковое исследование органов малого таза, определит уровень половых гормонов, сделает маммографию. Только после этого назначит лечение.

И не стоит пугаться грозного слова "гормоны", так как при производстве препаратов для заместительной гормонотерапии используются вещества, приближенные к естественным, родным гормонам. При правильно подобранном курсе лечения можно добиться не только исчезновения симптомов климакса, но и коррекции других изменений в организме.

Например, существуют препараты, которые позволяют снизить уровень липидов в крови, что приводит к похудению. К тому же, заместительная гормонотерапия дает косметический эффект, позволяя сохранить молодость и свежесть кожи, красоту волос.

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