Опасно не плоскостопие, а его последствия

Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата.

Неправильная нагрузка приводит к "зажатости" шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда — головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!

Нормальная стопа ровная, но с небольшой впадинкой посередине. Когда мы делаем шаг, она смягчает ударную волну, подобно амортизатору. При плоскостопии удар приходится на коленные и тазобедренные суставы. Дело даже может дойти до артроза. От деформированных стоп страдает и позвоночник. Постепенно возникает сколиоз, остеохондроз и другие проблемы со спиной.

Плоскостопие — это изменение формы стопы, характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов.

Ортопеды предупреждают:

если отец или мать страдают плоскостопием, есть вероятность, что та же "история" будет и у ребенка.

К счастью, генетическое плоскостопие встречается редко, примерно в 11 процентах случаев.

На сегодняшний день отношение к плоскостопию в мировой ортопедии очень сильно изменилось. Свод стопы — это количественный признак, так же, как рост, вес и окружность головы, то есть его можно померить.

Как определяются нормы количественных признаков? Кого считать низкорослым или чрезмерно высоким, рассказал ведущий ортопед НИИ им. Турнера Владимир Кенис.

Причины плоскостопия

Приобретенное плоскостопие классифицируется в зависимости от того, что вызвало деформацию стопы. Различают:

травматическое плоскостопие . Развивается как следствие травмы — перелома костей стопы, голеностопного сустава, повреждения соединительных тканей свода стопы;

. Развивается как следствие травмы — перелома костей стопы, голеностопного сустава, повреждения соединительных тканей свода стопы; паралитическое плоскостопие . Возникает в результате паралича мышц стопы (например, как осложнение перенесенного полиомиелита);

. Возникает в результате паралича мышц стопы (например, как осложнение перенесенного полиомиелита); рахитическое плоскостопие . При рахите у детей в период интенсивного роста нарушается минерализация костей: они становятся податливыми и мягкими. Это касается и костей стопы, которые деформируются под тяжестью тела ребенка;

. При рахите у детей в период интенсивного роста нарушается минерализация костей: они становятся податливыми и мягкими. Это касается и костей стопы, которые деформируются под тяжестью тела ребенка; статическое плоскостопие. Возникает в тех случаях, когда мышечно-связочный аппарат стопы не справляется с выпавшей на него нагрузкой. Это наиболее распространённый вид плоскостопия (более 82% всех случаев).

Если в детстве вы плохо питались, не прыгали и не бегали, возможно, у вас статическое плоскостопие. Возникает оно, как правило, в раннем детстве, когда мышцы-супинаторы, поддерживающие свод стопы, довольно слабые. Если они не выполняют своей работы, свод стопы опускается, а кости — смещаются. Стопа удлиняется и немного расширяется в средней части, а пятка отклоняется наружу. Вы не одиноки — этот недуг знаком 60 процентам населения.

плоскостопие

Гораздо реже встречается травматическое плоскостопие. Как правило, это следствие переломов костей переднего свода стопы, а также травм голеностопа. Иногда плоскостопие возникает, так сказать, на профессиональной основе, и чаще всего им страдают работники сферы обслуживания — парикмахеры, курьеры, продавцы, проводящие весь день на ногах.

У спортсменов-конькобежцев и тяжелоатлетов плоскостопие вообще является профессиональной болезнью. Стопа испытывает постоянные нагрузки и постепенно становится плоской.

Красота высоких каблучков тоже требует жертв. Основная нагрузка при ходьбе приходится на передний отдел свода стопы и на пальцы ног, что приводит к устойчивой деформации.

Плоскостопие и лишний вес

Возможность заполучить плоскостопие — еще один аргумент против лишнего веса. Он дает избыточную нагрузку на ноги, поэтому у полных людей свод стопы может опускаться. Так что следите за фигурой!

Прежде чем бить тревогу, пройдите обследование. Специалист сделает отпечаток вашей стопы, чтобы выяснить распределение давления. Современная медицина с помощью компьютерных технологий дает возможность рассчитать степень плоскостопия, нагрузку на передний и задний отделы стопы, позвоночник, а также предложить варианты коррекции.

Существуют и более эффективные методы — это 3D-сканирование и рентгенография. Последний метод хорош тем, что позволяет четко определить степень плоскостопия вплоть до градусов.

Тест на плоскостопие в домашних условиях

Очень простой тест на плоскостопие можно пройти в домашних условиях. Смажьте подошву жирным кремом и встаньте на лист бумаги. У вас получится отпечаток стопы, по которому можно судить о ее состоянии. Если по внутреннему краю отпечатка не получилось — там должна быть выемка, занимающая больше половины стопы, — или эта выемка недостаточно широкая, то у вас, увы, плоскостопие.

Как помочь стопам?

Снять боли в ногах помогут контрастные ванночки. Поочередно обливайте стопы то холодной, то горячей водой. Закончить следует ледяным душем. Чтобы сохранить ощущение легкости, воспользуйтесь ментоловым гелем.

Поможет массажер с шипами и иголками. Он отлично тонизирует мышцы стопы и голени, так что регулярно устраивайте своим стопам домашнее иглоукалывание. Натуральные массажеры — жесткая трава, камни, песок и мелкая галька. Безусловно, ходить по ровному полу гораздо приятнее, но именно природный рельеф обеспечивает стопам необходимую нагрузку. Он активизирует биоактивные точки на стопе, а ее свод постепенно приобретет правильную конфигурацию.

Полностью отказываться от каблуков совсем необязательно, но их высота не должна превышать 5 см. Поищите специальные вкладыши, которые вставляются в обувь. Они помогут распределить нагрузку на стопы. А вот мягким шлепанцам или босоножкам с открытыми пятками скажите твердое "нет". Правильная обувь — это плотная подошва, удобный задник и каблук, не перегружающий пальцы ног, а также наличие профилактического супинатора. Стоит такая обувь недешево, но стопы скажут вам спасибо.

стельки при плоскостопии

Лечение плоскостопия

Полезно плавать — лучше кролем, но можно и просто барахтаться у края бассейна — важно, что происходит гребок ногой.

Полезно ходить босиком — по песку (не горячему) или гальке (не острой). Бегать по холмикам и пригоркам, ходить по бревну.

Занятия физкультурой, безусловно, полезны и детям с плоскостопием. Рекомендации по ограничениям здесь очень относительны. Например,

коньковый лыжный ход,

беговые коньки,

тяжелая атлетика

дают излишнюю нагрузку на свод стопы. С другой стороны, они не противопоказаны, если нет тяжелых клинических проявлений болезни — болей, отеков.

Ходьба по неровным поверхностям. Упражнения выполняются босиком, каждое по 8-12 раз.

Ходьба босиком по песку (для песка можно приспособить ящик размером полметра на метр) или коврику из поролона (или с большим ворсом), согнув пальцы и опираясь на наружный край стопы.

Ходьба по скошенной поверхности с опорой на наружный край стопы.

Ходьба по бревну боком.

Гимнастика. Гимнастика должна стать повседневным и привычным занятием для больного плоскостопием. Делать ее лучше не раз, а 2-3 раза в день (на видео представлены рекомендации по гимнастике при плоскостопии).

Народные методы лечения плоскостопия

Ванна из отвара дубовой коры

100 грамм дубовой коры смешать с 0,5 литра воды, кипятить в течение получаса. Потом отвар процедить и добавить в ванну.

Ванна из листьев и цветов шалфея 100 граммов шалфея настоять около часа в двух литрах кипятка и приготовить ванночку с этим отваром.

Настойка из цветов бессмертника

Бессмертник растет на сухих лесных опушках, около проселочных дорог. Собирают его соцветия с июля по октябрь, до полного отцветания, обрезают вместе с двухсантиметровой ножкой. Потом бессмертник высушивают, пока цветки после сжатия в руках перестанут слипаться. Настаивают на спирте в течение нескольким дней.

Применяют наружно при суставных болях, радикулите, при плоскостопии.

Настой из мяты перечной

100 грамм сухой мяты залить крутым кипятком. чтобы покрыл ее полностью. Настаивать 30 минут. Потом 15-20 минут подержать ноги в теплой ванне, приготовленной с этим настоем.

Настой из мяты и липового цвета

Из 100 грамм смеси мяты и липового цвета, взятых в равных пропорциях, приготовить настой, как сказано в предыдущем рецепте. Такая ванна хорошо снимает усталость ног.

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