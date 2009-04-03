Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата.
Неправильная нагрузка приводит к "зажатости" шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда — головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Нормальная стопа ровная, но с небольшой впадинкой посередине. Когда мы делаем шаг, она смягчает ударную волну, подобно амортизатору. При плоскостопии удар приходится на коленные и тазобедренные суставы. Дело даже может дойти до артроза. От деформированных стоп страдает и позвоночник. Постепенно возникает сколиоз, остеохондроз и другие проблемы со спиной.
Плоскостопие — это изменение формы стопы, характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов.
Ортопеды предупреждают:
если отец или мать страдают плоскостопием, есть вероятность, что та же "история" будет и у ребенка.
К счастью, генетическое плоскостопие встречается редко, примерно в 11 процентах случаев.
На сегодняшний день отношение к плоскостопию в мировой ортопедии очень сильно изменилось. Свод стопы — это количественный признак, так же, как рост, вес и окружность головы, то есть его можно померить.
Как определяются нормы количественных признаков? Кого считать низкорослым или чрезмерно высоким, рассказал ведущий ортопед НИИ им. Турнера Владимир Кенис.
Приобретенное плоскостопие классифицируется в зависимости от того, что вызвало деформацию стопы. Различают:
Если в детстве вы плохо питались, не прыгали и не бегали, возможно, у вас статическое плоскостопие. Возникает оно, как правило, в раннем детстве, когда мышцы-супинаторы, поддерживающие свод стопы, довольно слабые. Если они не выполняют своей работы, свод стопы опускается, а кости — смещаются. Стопа удлиняется и немного расширяется в средней части, а пятка отклоняется наружу. Вы не одиноки — этот недуг знаком 60 процентам населения.
Гораздо реже встречается травматическое плоскостопие. Как правило, это следствие переломов костей переднего свода стопы, а также травм голеностопа. Иногда плоскостопие возникает, так сказать, на профессиональной основе, и чаще всего им страдают работники сферы обслуживания — парикмахеры, курьеры, продавцы, проводящие весь день на ногах.
У спортсменов-конькобежцев и тяжелоатлетов плоскостопие вообще является профессиональной болезнью. Стопа испытывает постоянные нагрузки и постепенно становится плоской.
Красота высоких каблучков тоже требует жертв. Основная нагрузка при ходьбе приходится на передний отдел свода стопы и на пальцы ног, что приводит к устойчивой деформации.
Возможность заполучить плоскостопие — еще один аргумент против лишнего веса. Он дает избыточную нагрузку на ноги, поэтому у полных людей свод стопы может опускаться. Так что следите за фигурой!
Прежде чем бить тревогу, пройдите обследование. Специалист сделает отпечаток вашей стопы, чтобы выяснить распределение давления. Современная медицина с помощью компьютерных технологий дает возможность рассчитать степень плоскостопия, нагрузку на передний и задний отделы стопы, позвоночник, а также предложить варианты коррекции.
Существуют и более эффективные методы — это 3D-сканирование и рентгенография. Последний метод хорош тем, что позволяет четко определить степень плоскостопия вплоть до градусов.
Очень простой тест на плоскостопие можно пройти в домашних условиях. Смажьте подошву жирным кремом и встаньте на лист бумаги. У вас получится отпечаток стопы, по которому можно судить о ее состоянии. Если по внутреннему краю отпечатка не получилось — там должна быть выемка, занимающая больше половины стопы, — или эта выемка недостаточно широкая, то у вас, увы, плоскостопие.
Снять боли в ногах помогут контрастные ванночки. Поочередно обливайте стопы то холодной, то горячей водой. Закончить следует ледяным душем. Чтобы сохранить ощущение легкости, воспользуйтесь ментоловым гелем.
Поможет массажер с шипами и иголками. Он отлично тонизирует мышцы стопы и голени, так что регулярно устраивайте своим стопам домашнее иглоукалывание. Натуральные массажеры — жесткая трава, камни, песок и мелкая галька. Безусловно, ходить по ровному полу гораздо приятнее, но именно природный рельеф обеспечивает стопам необходимую нагрузку. Он активизирует биоактивные точки на стопе, а ее свод постепенно приобретет правильную конфигурацию.
Полностью отказываться от каблуков совсем необязательно, но их высота не должна превышать 5 см. Поищите специальные вкладыши, которые вставляются в обувь. Они помогут распределить нагрузку на стопы. А вот мягким шлепанцам или босоножкам с открытыми пятками скажите твердое "нет". Правильная обувь — это плотная подошва, удобный задник и каблук, не перегружающий пальцы ног, а также наличие профилактического супинатора. Стоит такая обувь недешево, но стопы скажут вам спасибо.
Полезно плавать — лучше кролем, но можно и просто барахтаться у края бассейна — важно, что происходит гребок ногой.
Полезно ходить босиком — по песку (не горячему) или гальке (не острой). Бегать по холмикам и пригоркам, ходить по бревну.
Занятия физкультурой, безусловно, полезны и детям с плоскостопием. Рекомендации по ограничениям здесь очень относительны. Например,
дают излишнюю нагрузку на свод стопы. С другой стороны, они не противопоказаны, если нет тяжелых клинических проявлений болезни — болей, отеков.
Ходьба по неровным поверхностям. Упражнения выполняются босиком, каждое по 8-12 раз.
Гимнастика. Гимнастика должна стать повседневным и привычным занятием для больного плоскостопием. Делать ее лучше не раз, а 2-3 раза в день (на видео представлены рекомендации по гимнастике при плоскостопии).
100 грамм дубовой коры смешать с 0,5 литра воды, кипятить в течение получаса. Потом отвар процедить и добавить в ванну.
Ванна из листьев и цветов шалфея 100 граммов шалфея настоять около часа в двух литрах кипятка и приготовить ванночку с этим отваром.
Бессмертник растет на сухих лесных опушках, около проселочных дорог. Собирают его соцветия с июля по октябрь, до полного отцветания, обрезают вместе с двухсантиметровой ножкой. Потом бессмертник высушивают, пока цветки после сжатия в руках перестанут слипаться. Настаивают на спирте в течение нескольким дней.
Применяют наружно при суставных болях, радикулите, при плоскостопии.
100 грамм сухой мяты залить крутым кипятком. чтобы покрыл ее полностью. Настаивать 30 минут. Потом 15-20 минут подержать ноги в теплой ванне, приготовленной с этим настоем.
Из 100 грамм смеси мяты и липового цвета, взятых в равных пропорциях, приготовить настой, как сказано в предыдущем рецепте. Такая ванна хорошо снимает усталость ног.
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