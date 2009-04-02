Кому поможет шприц с "глотком кислорода"

Кислород необходим нашим органам для нормальной жизнедеятельности, но вот реально его, увы, не всегда хватает организму. Ведь большинство из нас — городские жители, существующие в условиях загазованной и загрязненной атмосферы. По статистике, мы болеем куда чаще и тяжелее, чем обитатели сельской местности, где более благоприятная экологическая обстановка. Вот тут и приходит на помощь озонотерапия.

Что такое озон

Принято считать, что озонотерапия находит применение в основном в косметологии. Но давайте разберемся, что такое озон? Это наэлектризованный кислород. Недаром нам так хорошо дышится после грозы. Будучи активной формой кислорода, озон способен улучшать циркуляцию крови, а ведь многие болезни развиваются именно из-за плохого кровообращения.

Он также оказывает антибактериальный, противовоспалительный эффект, способствует повышению иммунитета. Поэтому лечение озоном активно применяется в кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии. Капельницы с озоном назначают при таких недугах, как

ОРЗ,

герпес,

бронхиальная астма.

В медицине озон начали применять в первой половине XX века. Сначала только как антисептическое средство. А с середины 70-х гг. в Европе стали проводиться глобальные исследования по терапии организма озоном. Полученные данные позволили разработать новые терапевтические методы, и постепенно озонотерапия получила повсеместное распространение. Сейчас такие процедуры проводят практически во всех крупных клиниках.

Итак, в каких случаях может быть показана терапия озоном?

Косметология

Большинство проблем кожи связано с дефицитом кислорода в тканях — гипоксией. Вследствие замедления окисляющих процессов кожа становится менее упругой и эластичной, на ней появляются морщины. В косметологии лечение озоном практикуется очень широко.

Озонотерапия лица проводится чаще всего путем инъекций озона. Озонированный раствор вводят под кожу, в такие проблемные зоны, как

подбородок,

щеки,

шея.

Это способствует усилению кровотока, обновлению подкожной клетчатки. Озоновые уколы устраняют не только морщины, но и также отеки и мешки под глазами.

Чтобы смягчить, защитить кожу, улучшить ее состояние, используют озонированные масла, прежде всего оливковое, или сыворотку с озоном. После их нанесения проводят массаж лица. Такую услугу предлагают во многих косметических салонах.

Дерматология

Озонотерапия может помочь и, если на коже появились угри, прыщи, гнойники, ведь озон, если вы помните, обладает антисептическим действием. Для этого проводят обкалывание очагов поражения или вводят озоновую смесь внутрь фурункула.

Целлюлит, ожирение, растяжки на коже

Как известно, "апельсиновая корка" возникает в местах скопления подкожно-жировой клетчатки — обычно на животе, бедрах и ягодицах. Озон, который вводят в проблемные зоны тонкой иглой, не только расщепляет жировую ткань, сжигая ее клетки (липиды), но и улучшает микроциркуляцию крови, что заставляет организм самостоятельно избавляться от ненужного ему жира.

Эффект напоминает липосакцию, но при этом процедура практически безболезненна и не имеет травмирующих последствий, а также длительного восстановительного периода.

Для лечения рубцов и растяжек (стрий) применяют подкожные инъекции кислородно-озоновой смеси. В результате последние приобретают естественный цвет, становятся более плотными и окончательно исчезают.

Стресс и усталость

Состояния стресса и усталости также могут быть связаны с недостатком кислорода. Если вводить озон внутривенно, вы вскоре почувствуете, что силы к вам возвращаются, наступит состояние подъема, бодрости, легкости. Недаром иные состоятельные деловые люди ежедневно применяют озоновые капельницы. Несколько минут — и тонизирующий эффект обеспечен.

Всем ли показана озонотерапия?

Хотя она считается практически безвредной, переизбыток кислорода может вызвать плохое самочувствие, например, в горах, где разреженный воздух, многим трудно дышать. Кроме того, при получении чрезмерной дозы озона вы легко можете заработать ожог слизистой. Необходимо помнить об этом. Главный принцип — все хорошо в меру!

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Автор Ирина Шлионская Ирина Шлионская — автор Правды.Ру Куратор Балюра Елена Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д). Куратор Ниязов Аслан Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит. Куратор Сыч Антонина Ведущий специалист. Занимается диагностикой и лечение дерматовенерологических заболеваний, проводит удаление новообразований, введение ботулотоксина. Также владеет методиками инъекционной косметологии по лицу и телу, лазерной и фототерапии. Проводит массажи, пилинги и фракционное омоложение.

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