Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

Кому поможет шприц с "глотком кислорода"

Здоровье » Красота

Кислород необходим нашим органам для нормальной жизнедеятельности, но вот реально его, увы, не всегда хватает организму. Ведь большинство из нас — городские жители, существующие в условиях загазованной и загрязненной атмосферы. По статистике, мы болеем куда чаще и тяжелее, чем обитатели сельской местности, где более благоприятная экологическая обстановка. Вот тут и приходит на помощь озонотерапия.

Кому поможет шприц с "глотком кислорода"

Что такое озон

Принято считать, что озонотерапия находит применение в основном в косметологии. Но давайте разберемся, что такое озон? Это наэлектризованный кислород. Недаром нам так хорошо дышится после грозы. Будучи активной формой кислорода, озон способен улучшать циркуляцию крови, а ведь многие болезни развиваются именно из-за плохого кровообращения.

Он также оказывает антибактериальный, противовоспалительный эффект, способствует повышению иммунитета. Поэтому лечение озоном активно применяется в кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии. Капельницы с озоном назначают при таких недугах, как

  • ОРЗ,
  • герпес,
  • бронхиальная астма.

В медицине озон начали применять в первой половине XX века. Сначала только как антисептическое средство. А с середины 70-х гг. в Европе стали проводиться глобальные исследования по терапии организма озоном. Полученные данные позволили разработать новые терапевтические методы, и постепенно озонотерапия получила повсеместное распространение. Сейчас такие процедуры проводят практически во всех крупных клиниках.

Итак, в каких случаях может быть показана терапия озоном?

Косметология

Большинство проблем кожи связано с дефицитом кислорода в тканях — гипоксией. Вследствие замедления окисляющих процессов кожа становится менее упругой и эластичной, на ней появляются морщины. В косметологии лечение озоном практикуется очень широко.

Озонотерапия лица проводится чаще всего путем инъекций озона. Озонированный раствор вводят под кожу, в такие проблемные зоны, как

  • подбородок,
  • щеки,
  • шея.

Это способствует усилению кровотока, обновлению подкожной клетчатки. Озоновые уколы устраняют не только морщины, но и также отеки и мешки под глазами.

Чтобы смягчить, защитить кожу, улучшить ее состояние, используют озонированные масла, прежде всего оливковое, или сыворотку с озоном. После их нанесения проводят массаж лица. Такую услугу предлагают во многих косметических салонах.

Дерматология

Озонотерапия может помочь и, если на коже появились угри, прыщи, гнойники, ведь озон, если вы помните, обладает антисептическим действием. Для этого проводят обкалывание очагов поражения или вводят озоновую смесь внутрь фурункула.

Целлюлит, ожирение, растяжки на коже

Как известно, "апельсиновая корка" возникает в местах скопления подкожно-жировой клетчатки — обычно на животе, бедрах и ягодицах. Озон, который вводят в проблемные зоны тонкой иглой, не только расщепляет жировую ткань, сжигая ее клетки (липиды), но и улучшает микроциркуляцию крови, что заставляет организм самостоятельно избавляться от ненужного ему жира.

Эффект напоминает липосакцию, но при этом процедура практически безболезненна и не имеет травмирующих последствий, а также длительного восстановительного периода.

Для лечения рубцов и растяжек (стрий) применяют подкожные инъекции кислородно-озоновой смеси. В результате последние приобретают естественный цвет, становятся более плотными и окончательно исчезают.

Стресс и усталость

Состояния стресса и усталости также могут быть связаны с недостатком кислорода. Если вводить озон внутривенно, вы вскоре почувствуете, что силы к вам возвращаются, наступит состояние подъема, бодрости, легкости. Недаром иные состоятельные деловые люди ежедневно применяют озоновые капельницы. Несколько минут — и тонизирующий эффект обеспечен.

Всем ли показана озонотерапия?

Хотя она считается практически безвредной, переизбыток кислорода может вызвать плохое самочувствие, например, в горах, где разреженный воздух, многим трудно дышать. Кроме того, при получении чрезмерной дозы озона вы легко можете заработать ожог слизистой. Необходимо помнить об этом. Главный принцип — все хорошо в меру!

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Куратор Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д).
Куратор Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Куратор Сыч Антонина
Ведущий специалист. Занимается диагностикой и лечение дерматовенерологических заболеваний, проводит удаление новообразований, введение ботулотоксина. Также владеет методиками инъекционной косметологии по лицу и телу, лазерной и фототерапии. Проводит массажи, пилинги и фракционное омоложение.
Темы иммунитет

Специалисты

5.0
379 отзывов
 Балюра
Елена Владимировна
Венеролог
Стаж 34 года
Врач первой категории
Приём от 3500 руб.
Эльклиник
Полярная, д.1 к. 2
5.0
148 отзывов
 Ниязов
Аслан Абдуллаевич
Венеролог
Стаж 16 лет
Врач высшей категории
Приём от 1100 руб.
Первая частная поликлиника
Доваторцев, д.3, к.А
5.0
414 отзывов
 Сыч
Антонина Михайловна
Венеролог
Стаж 37 лет
Врач высшей категории
Приём от 3000 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1

Клиники

9.8
2984 отзыва
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
4315 отзывов
 Медицина и Красота на Павелецкой многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
9.6
1749 отзывов
 МедЦентрСервис в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Новомарьинская, д. 32
Братиславская
Люблино
Марьино
Алма-Атинская
Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых. Расположен в 15 мин. ходьбы от м. Марьино. Прием происходит по предварительной записи.
Первичный приём от 1300 руб.

Новости
Новак: даже ФРГ и Польша подали заявки на прокачку нефти из РФ, несмотря на свои заявления
Марочко рассказал об отношении солдат ВСУ к Залужному: считают чуть ли не бесом
Кобылаш: в 2023 году начнутся поставки модернизированных стратегических ракетоносцев в строевые части
TAC: американский аналитик назвал Зеленского манипулятором
Офтальмолог Шкатова: бенгальские огни могут привести к потере зрения
Марочко: ВСУ теряют убитыми в Артёмовске около 500 человек ежедневно
Шмыгаль: Запад пообещал выделить 1,5 миллиардов долларов на восстановление энергосистемы
ВС РФ отбили контратаку ВСУ по разблокированию Артёмовска с южного направления
Терапевт назвала опасные последствия гриппа: повышается риск смерти
Офицер Марочко: боевики ВСУ саботируют приказы командиров на Купянском направлении
Популярное
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком

ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.

ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
Знак зодиака 26 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева в рождественском обращении
Войска ВСУ несут крупные потери в районе Сватово из-за продолжающегося наступления ВС РФ
Войска ВСУ несут крупные потери в районе Сватово из-за продолжающегося наступления ВС РФ
Последние материалы
ВС РФ отбили контратаку ВСУ по разблокированию Артёмовска с южного направления
Маммопластика груди: что нужно знать о процедуре
Терапевт назвала опасные последствия гриппа: повышается риск смерти
Офицер Марочко: боевики ВСУ саботируют приказы командиров на Купянском направлении
Sohu: в Китае ЗРК С-500 "Прометей" назвали самым мощным зенитно-ракетным комплексом в мире
Пентагон намерен поставить ВСУ комплекты JDAM: "Хитрое решение"
Правильный уход за шерстью: приучайте котика к расчёске с детства
Гемпель: планы Киева по захвату Крыма обречены, это просто агрессивный трёп
Норин: зимой будет попытка крупного наступления ВС РФ на Украине с целью сломить линию фронта
Стоит ли делать прививки домашним животным? Аргументы за и против
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников