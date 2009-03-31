Миостимуляция — тренажёр для ленивых: вы не двигаетесь, а мышцы работают

Не хватает времени на занятия фитнесом или посещение бассейна? Сложно вытащить себя на пробежку? А может быть, вам по каким-то причинам пока нельзя тренироваться? Хороший выход — миостимуляция. Эта процедура уж точно не позволит вашим мышцам разлениться. Ведь 40 минут работы комплексного аппарата заменят пять часов нагрузки в спортзале.

Принцип миостимуляции заключается в том, что мышцы сокращаются под действием электрического тока. Эта процедура задействует абсолютно все возбудимые структуры — поперечно-полосатые и гладкие мышечные волокна. С помощью накожных электродов на нервные окончания подается импульс — и тренировка началась.

Миостимуляция позволяет проработать мышцы, которые расположены очень глубоко

Не зря миостимуляцию называют "зарядкой для ленивых" — вы не двигаетесь, а мышцы, тем не менее, работают. При этом улучшается кровообращение и лимфоток, активизируется обмен веществ. Еще одно достоинство миостимуляции в том, что она позволяет проработать мышцы, которые расположены очень глубоко. Отличный пример — мышцы внутренней поверхности бедра. Попробуйте их накачать естественным способом и вы поймете, о чем идет речь.

Миостимуляции в медицине почёт и уважение

Как лечебный метод, миостимуляция известна давно. В физиотерапии ее применяют для воздействия на поврежденные нервы и мышцы, а также на внутренние органы, содержащие в своей стенке гладкомышечные волокна. Миостимуляцию используют также в реаниматологии, кардиохирургии, в урологии и неврологии. По некоторым данным, миостимуляция мышц тазового дна и промежности позволяет избежать операции у 60 процентов женщин, страдающих недержанием мочи, а в 25 процентах случаев она помогает отсрочить операцию.

Широкое применение она нашла и у профессиональных спортсменов, которые используют ее для усиления нагрузок, разогрева перед тренировкой, поддержания формы и тонуса мышц при временном отсутствии полноценных нагрузок или после вынужденного перерыва, например, в связи с травмой.

Специалисты используют миостимуляторы для восстановления мышц после переломов, при заболеваниях суставов и позвоночника. Лечебный ток помогает справиться с нарушениями осанки, сколиозом, используется после родов для лучшего сокращения матки. Миостимуляция незаменима также для людей, которым по ряду причин нельзя заниматься спортом. В общем, в медицине она в почете.

Для женщин миостимуляция — настоящая палочка-выручалочка

Аппараты для тела решают проблему ожирения (разумеется, на начальной стадии), корректируют фигуру, лечат целлюлит и подтягивают грудь. Кроме того, с помощью тока можно восстановить упругость кожи и цвет лица, разгладить морщины, подтянуть опустившиеся веки, подбородок, область носогубного треугольника, сформировать овал лица, а также произвести лимфодренаж.

Но сильно обольщаться не стоит. Естественное движение и сокращения мышцы под действием тока — две большие разницы. Одно другого не заменяет и не отменяет. Если вы надеетесь, что миостимулятор поможет избавиться от лишнего веса, вас ждет разочарование. Это не прибор для сжигания жира, а аппарат для восстановления и укрепления мышц, который позволяет лишь хорошо проработать слабые мышцы и подготовить их к нагрузкам. А дальше занимайтесь сами, позволяйте мышцам двигаться — они созданы именно для этого.

Планируя опробовать на себе действие миостимуляции, лучше обратиться к квалифицированному специалисту. От профессиональных аппаратов польза ощутима. А ждать ошеломляющего эффекта от так называемых бабочек — приборов для домашнего использования — бесполезно. Во-первых, чтобы смоделировать фигуру, их мощности недостаточно. Во-вторых, российский рынок наводнен некачественными аппаратами для миостимуляции. Врачи уже обеспокоены таким положением дел.

Большинство моделей для домашнего использования (так называемые бабочки и пояса) стоят недорого и пользуются большим спросом. Такие дешевые миостимуляторы приобретают люди, страдающие застарелым или значительным ожирением. Мышцы у них подвержены жировой дистрофии, и заставить их работать очень трудно, тем более при помощи простых аппаратов.

Чтобы добиться полноценного сокращения мышц и преодолеть толстый слой жира, требуется увеличить силу тока. А это приводит к неприятным ощущениям и небезопасно для здоровья. Вывод — пользуйтесь только качественной аппаратурой.

В идеале миостимуляцию следует сочетать с рациональным питанием, физическими нагрузками, а также с другими методами коррекции фигуры: антицеллюлитными обертываниями, массажами, водными процедурами.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.