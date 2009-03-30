Лечебные травы для лёгкого дыхания

В межсезонье, как обычно, многих одолевают затяжные простуды. Казалось бы, болезнь отступила уже давно, но вот злополучный кашель до сих пор не проходит. Что делать?

Мать-и-мачеха

Природа одарила нас лекарственными растениями, которые прекрасно помогут облегчить дыхание.

Багульник

В этом благоухающем лекарственном растении содержатся ценные эфирные масла и гликозиды. Они-то и обеспечивают противокашлевые свойства отваров и настоев багульника при лечении множества недугов органов дыхания (острый бронхит, бронхиальная астма, коклюш).

Подавляя кашель, средства на основе багульника:

предупреждают развитие нежелательных изменений в системе кровообращения,

снимают бессонницу, головную боль, чем приносят больному значительное облегчение.

Учеными доказано, что средства на основе этого лекарственного растения можно применять годами, и они не вызывают токсических явлений, хорошо переносятся даже при аллергической настроенности организма. Это важно для лечения больных, страдающих бронхиальной астмой. А еще экстракт багульника понижает артериальное давление и обладает мочегонным эффектом.

Мать-и-мачеха

Это целебное растение тоже широко применяется в народной медицине. Благодаря отхаркивающему, смягчающему, дезинфицирующему и противовоспалительному действию

широко используется при заболеваниях органов дыхания (бронхите, ларингите, плеврите), а также при проблемах с желудком, мочевым пузырем, почками, кожей.

Анис обыкновенный

Для дыхания не менее ценен. Его плоды и препараты на основе этого растения усиливают функцию железистого аппарата бронхов и кишечника. Анетол, содержащийся в анисовом масле (что очень важно!) выделяется через слизистую оболочку бронхов и оказывает на них стимулирующее действие. Такое влияние на дыхательные пути вызывает усиление секреции бронхиальной слизи, позволяет хорошо откашливать мокроту. Анисовое масло и плоды этого растения применяют при:

катарах дыхательных путей,

трахеитах,

ларингитах,

нарушениях функции желудочно-кишечного тракта.

Сосна

Стройная лесная красавица дает медицине не только целебные почки, хвою, "зерна" живицы, но также скипидар, канифоль, деготь. Почки применяют в виде отвара как мочегонное и отхаркивающее, для ингаляции — при заболевании верхних дыхательных путей, настой из хвои — в качестве витаминизированного средства (витамин С), ванны из хвои — при невралгических болях, скипидар — для ингаляции как дезинфицирующее средство при гнойных процессах в легких.

Хорошие результаты при бронхитах отмечаются после ингаляции скипидара. Напомним: сосна выделяет в воздух большое количество фитонцидов, активных даже против туберкулезной палочки.

Чабрец

Чабрец

Этот ароматический полукустарник давно вошел в народную медицину. Его настой (из листьев, цветков, тонких веточек) популярен как успокаивающее, дезинфицирующее, смягчающее кашель средство при заболеваниях органов дыхания. Настой усиливает секрецию бронхов, ускоряет отхождение мокроты. Кстати, чабрец (тимол) часто включают в состав антибактериальных конфет, которые показаны при ангинах, хронических тонзиллитах, стоматитах и других проблемах с верхними дыхательными путями.

Девясил высокий

Это лекарственное растение рекомендуют как отхаркивающее при хронических заболеваниях дыхательных путей:

бронхитах,

трахеитах,

туберкулезе легких,

бронхите с большим выделением слизи.

Сок девясила, смешанный с медом, эффективен при кашле и бронхиальной астме.

Коровяк скипетровидный

Препараты на основе этого растения смягчают катаральные явления на слизистых оболочках рта, зева, пищевода, желудка и кишечника. А цветки с успехом применяют в качестве противовоспалительного и смягчающего средства при катарах верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем.

Алтей лекарственный

Входит в фармакопеи многих стран и используется как противовоспалительное, обволакивающее средство при нарушениях функции легких и верхних дыхательных путей, при проблемах системы пищеварения. Водный настой растения применяют при воспалительных состояниях дыхательных путей и глотки, сопровождающихся трудным откашливанием мокроты, при воспалении миндалин и мягкого неба, трахеитах.

Береза

Широким спектром лечебного действия обладает и русская береза. Растение солодка голая тоже годится при простудах. Его используют в качестве отхаркивающего и мочегонного средства. Есть и другие лекарственные растения, применяемые при заболеваниях органов дыхания:

мачок желтый,

ипекакуана обыкновенная,

фиалка трехцветная,

истод сибирский.

С ними и дышать легче, и выздоравливать быстрее.

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