Чтобы не шатались зубы, нужно укреплять дёсны

По данным ВОЗ, заболевания пародонта — тканей, которые окружают зубы и фиксируют их в челюстях, встречаются у 75 процентов жителей планеты старше 18 лет. Раньше шатающиеся зубы считались проблемой старшего возраста, но теперь все чаще патология обнаруживаются и у молодежи, и у детей. Что же предпринять, чтобы зубы оставались крепкими и здоровыми?

Болезни полости рта

Стоматологи заметили одну любопытную деталь: гингивит (воспаление десен) часто идет рука об руку с кариесом, а вот пародонтоз (разрушение тканей, окружающих зуб) обычно бывает у тех, чьи резцы, клыки и коренные зубы не тронуты пломбами.

Все начинается с поверхностного воспаления десен — гингивита. Стоит двое суток не чистить зубы, как может возникнуть воспаление. Правда, после тщательной чистки все проходит, но десны могут воспалиться вновь.

Потому не оставляйте без внимания симптомы гингивита а именно:

зуд,

мягкий зубной налет,

периодически появляющуюся отечность,

кровоточивость десен.

Если даже крошечный порез пальца вызывает у нас естественное желание остановить текущую из ранки кровь, можно только удивляться, почему на кровотечение из десен люди обращают так мало внимания. Поспешите к стоматологу, пока гингивит не перешел в пародонтит, излечиться от которого значительно сложнее.

Этапы развития гингивита

О прогрессировании болезни свидетельствует изменение слюны. Она становится вязкой, с неприятным запахом, который приходится "зажевывать":

ароматизирующими таблетками,

мятной жвачкой.

Далее нарушается связь между корнем зуба и красной, отечной десной. В этих местах возникают щелевидные пространства — так называемые зубодесневые карманы.

В них откладывается мягкий налет, а затем образуется зубной камень, который так давит на окружающие ткани, что кость лунки, где сидит зуб, истончается, а связки, поддерживающие его, распадаются.

И, увы, пошатавшись, зуб попросту выпадает, да не один: все его соседи веерообразно расходятся и выдвигаются вперед.

Они могут выпасть во время:

еды,

при разговоре,

во сне.

А иные пациенты, как фокусники, легко вынимают их из десен.

Но беда не только в том, что 45-50-летнему человеку приходится думать о вставных челюстях, как дряхлому старцу. Из воспаленного пародонта инфекция распространяется по всем организму и может "выстрелить" в сердце, суставы, железы внутренней секреции и другие органы, основательно подорвав ваше здоровье.

Массаж дёсен защитит от пародонтита

Поддерживать пародонт в порядке поможет массаж десен (раз в день — утром или вечером). Обязательно массируйте десны детской зубной щеткой с нежесткими щетинками.

Промойте ее горячей водой (около 50 градусов), а щетинки хорошенько разомните пальцами.

Тщательно прополощите рот водой. Во время процедуры часто и обильно смачивайте щетку, чтобы она лучше скользила по слизистой оболочке и удаляла налет у корней зубов, не нанося деснам микротравм.

Другой вариант, при котором не придется постоянно смачивать щетку: провести массаж, как говорят стоматологи, "под ванночкой". Разведите в теплой кипяченой воде зубной эликсир или настой лекарственных трав:

ромашки,

шалфея,

календулы,

зверобоя.

Наберите немного подготовленной жидкости в рот, плотно сожмите зубы и удерживайте ее во время процедуры между щеками и деснами. Повторите несколько раз.

Вначале массируйте:

наружную поверхность десны,

затем язычную и небную.

Нежными поглаживающими движениями медленно (каждый "пробег" щетки — примерно 2-3 секунды) пройдитесь в вертикальном направлении. От десневого края к переходной складке (где десна переходит во внутреннюю поверхность губы или щеки), а затем в горизонтальном — от центра к периферии. Чередуя эти движения, обрабатывайте каждую челюсть 2-3 минуты.

Воздействие зубной щеткой можно комбинировать с пальцевым массажем: наружную поверхность десны обрабатывайте щеткой, а язычную и небную — указательным и большим пальцами, смазанными глицерином, вазелином или растительным маслом. А еще лучше — любой лечебно-профилактической пастой.

Содержащиеся в ней витамины, экстракты трав, биологически активные компоненты легко всасываются слизистой оболочкой полости рта, усиливая эффект массажа. Просто выдавите из тюбика на указательный палец 1,5-2 см зубной пасты, нанесите ее на десну, равномерно распределив по всей поверхности. Дальше делайте массаж в последовательности, описанной выше.

После процедуры прополощите рот чистой теплой водой или растворами с различными добавками (зубным эликсиром, настоями лекарственных растений).

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