В нашем теле обитают миллионы микроорганизмов. И далеко не все из них миролюбивые. Как распознать незримых для глаз врагов, особенно если речь идет о возбудителях опасных заболеваний? На помощь приходит диагностика на уровне ДНК. Результаты анализа можно узнать уже через 3-4 часа после обращения. За изобретение полимеразной цепной реакции (ПЦР), на которой основано выявление вида любого живого организма, американский ученый Кэрри Мюллис был удостоен Нобелевской премии.
В 70-х годах двадцатого века были открыты ферменты, расщепляющие ДНК в специфических точках. Исследователи получили возможность "разрезать" ДНК на более короткие и стабильные фрагменты.
После этого последовало новое открытие: исследователи "научили" ДНК копировать саму себя и достраивать до таких размеров, которые легко опознать. Фактически это позволило идентифицировать по выделенному фрагменту ДНК любой интересующий объект:
В качестве материала для анализа можно использовать:
Даже тело мамонта, пролежавшего 40 тыс. лет в вечной мерзлоте, сможет рассказать, чем болел доисторический гигант.
Все больше и больше специалистов рекомендуют ПЦР-диагностику вместо обычных бактериологических анализов. В первую очередь это урологи и гинекологи — в их сфере плюсы метода ценятся особенно высоко.
Быстро и с гарантией выявляются все зловредные возбудители урогенитальных инфекций:
Пульмонологи (врачи, которые занимаются заболеваниями легких) одобрили открытие, ведь этот способ позволяет различать вирусные и бактериальные пневмонии, туберкулез. В гематологии ДНК-диагностика выявляет цитомегаловирусы, онковирусы. Ну и, конечно же, не остались в стороне врачи-инфекционисты:
ПЦР используется в качестве экспресс-метода диагностики:
Метод универсален. Ведь все на свете ДНК состоят из тех же четырех нуклеотидов:
Поэтому способ применим абсолютно для любых бактерий и вирусов. Причем обнаружить можно не только кого угодно, но и где угодно в:
Результаты анализа можно получить быстро, ведь возбудителя не надо выращивать искусственно (именно эта процедура при лабораторном исследовании занимает много времени). Ответ, как правило, готов уже через 3-4 часа после обращения.
Как это часто бывает, достоинства метода иногда становятся и его недостатками. Речь идет о феноменальной чувствительности ПЦР, которая может оборачиваться "ложноположительными" результатами, если в посуде, пипетках и прочем оборудовании для анализа будет хотя бы крошечное количество "чужеродной" ДНК. ПЦР размножит эту ДНК и выдаст неправильный результат.
Но эта проблема решаема — посуда и материалы должны быть одноразовыми, а амплификацию (многократное копирование) ДНК необходимо проводить в отдельном от подготовки проб помещении. Именно поэтому доверять результатам ПЦР-диагностики можно, если вы обратились в солидную лабораторию, оснащенную по последнему слову техники.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.