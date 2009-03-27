ПЦР-диагностика: много плюсов и один минус

В нашем теле обитают миллионы микроорганизмов. И далеко не все из них миролюбивые. Как распознать незримых для глаз врагов, особенно если речь идет о возбудителях опасных заболеваний? На помощь приходит диагностика на уровне ДНК. Результаты анализа можно узнать уже через 3-4 часа после обращения. За изобретение полимеразной цепной реакции (ПЦР), на которой основано выявление вида любого живого организма, американский ученый Кэрри Мюллис был удостоен Нобелевской премии.

Новое открытие ферментов, расщепляющих ДНК

В 70-х годах двадцатого века были открыты ферменты, расщепляющие ДНК в специфических точках. Исследователи получили возможность "разрезать" ДНК на более короткие и стабильные фрагменты.

После этого последовало новое открытие: исследователи "научили" ДНК копировать саму себя и достраивать до таких размеров, которые легко опознать. Фактически это позволило идентифицировать по выделенному фрагменту ДНК любой интересующий объект:

это ДНК возбудителя насморка,

это — стафилококка,

это — вируса герпеса.

В качестве материала для анализа можно использовать:

пробу ткани пациента,

одиночный человеческий волос,

каплю засохшей крови (обнаруженную на месте преступления),

мозг мумии.

Даже тело мамонта, пролежавшего 40 тыс. лет в вечной мерзлоте, сможет рассказать, чем болел доисторический гигант.

Все больше и больше специалистов рекомендуют ПЦР-диагностику вместо обычных бактериологических анализов. В первую очередь это урологи и гинекологи — в их сфере плюсы метода ценятся особенно высоко.

Быстро и с гарантией выявляются все зловредные возбудители урогенитальных инфекций:

хламидиоза,

уреаплазмоза,

гонореи,

герпеса,

гарднереллеза,

микоплазменной инфекции и др.

Пульмонологи, гематологи и инфекционисты взяли на вооружение новый метод ДНК-диагностики

Пульмонологи (врачи, которые занимаются заболеваниями легких) одобрили открытие, ведь этот способ позволяет различать вирусные и бактериальные пневмонии, туберкулез. В гематологии ДНК-диагностика выявляет цитомегаловирусы, онковирусы. Ну и, конечно же, не остались в стороне врачи-инфекционисты:

ПЦР используется в качестве экспресс-метода диагностики:

сальмонеллеза,

дифтерии,

вирусных гепатитов В, С и G,

а теперь ещё и нового заболевания — коронавируса.

ПЦР-диагностика: много плюсов и один большой минус

Преимущества метода

Возбудитель выявляется непосредственно, по специфическому участку ДНК в отличие от иммуноферментного анализа, при котором вредный микроб выявляется косвенно (по особым белкам — продуктам его жизнедеятельности).

(по особым белкам — продуктам его жизнедеятельности). Возможна четкая идентификация ДНК одного определенного возбудителя. Метод позволяет не спутать его ни с каким другим , как это бывает в том же иммуноферментном анализе, где антигены нескольких микроорганизмов нередко реагируют перекрестно.

, как это бывает в том же иммуноферментном анализе, где антигены нескольких микроорганизмов нередко реагируют перекрестно. Метод может выявить даже одну-единственную болезнетворную бактерию среди миллиардов других и через несколько часов предоставить 50 миллиардов ее копий! То есть он работает там, где другие методы (микроскопический, бактериологический, иммуноферментный) пасуют.

Метод универсален. Ведь все на свете ДНК состоят из тех же четырех нуклеотидов:

аденина (А),

гуанина (Г),

цитозина (Ц),

тимина (Т).

Поэтому способ применим абсолютно для любых бактерий и вирусов. Причем обнаружить можно не только кого угодно, но и где угодно в:

крови,

моче,

мокроте,

биоптате (маленький кусочек ткани),

почве.

Результаты анализа можно получить быстро, ведь возбудителя не надо выращивать искусственно (именно эта процедура при лабораторном исследовании занимает много времени). Ответ, как правило, готов уже через 3-4 часа после обращения.

Один недостаток — сверхчувствительность

Как это часто бывает, достоинства метода иногда становятся и его недостатками. Речь идет о феноменальной чувствительности ПЦР, которая может оборачиваться "ложноположительными" результатами, если в посуде, пипетках и прочем оборудовании для анализа будет хотя бы крошечное количество "чужеродной" ДНК. ПЦР размножит эту ДНК и выдаст неправильный результат.

Но эта проблема решаема — посуда и материалы должны быть одноразовыми, а амплификацию (многократное копирование) ДНК необходимо проводить в отдельном от подготовки проб помещении. Именно поэтому доверять результатам ПЦР-диагностики можно, если вы обратились в солидную лабораторию, оснащенную по последнему слову техники.

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