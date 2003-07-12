Гинекологический массаж: показания и эффективность

Рассказывает врач-массажист массажного кабинета бассейна ВМФ из Санкт-Петербурга Владимир Евгеньевич Мардинский.
Гинекологический массаж — очень серьезная процедура, которая должна проводиться только опытным врачом. В общем-то, гинекологическим массажем должен владеть каждый доктор, занимающийся лечением больных женщин.
— Каковы показания к проведению гинекологического массажа?
— Этот массаж применяется при неправильных положениях матки — перегибе назад, отклонении вправо, влево, ее опущении.
Поможет он:
Гинекологический массаж также назначают при слабости, недостаточной сократимости мускулатуры матки.
Он эффективен при:
Одно из главных условий эффективности массажа — абсолютная точность диагноза. Он может осуществляться как отдельный метод терапии или в комбинации с другими рекомендованными врачом методиками.
— Какое действие массаж оказывает на организм женщины?
— Гинекологический массаж:
Кроме того, происходит:
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После такой процедуры матка возвращается в свое нормальное положение. Он также положительно влияет и на состояние яичников, менструальную функцию. После массажа изменяется состояние больной:
— А как проходит процедура?
— Массаж может проводиться на гинекологическом кресле или на специальном массажном столе.
Для женщины очень важно расслабиться и лежать спокойно, не напрягаясь. Во время первого сеанса врач проводит гинекологическое обследование, обязательно обучает пациентку расслаблению брюшных мышц, правильному дыханию.
И только после этого он приступает к гинекологическому массажу. Процедура продолжается от 3 до 12 минут, количество сеансов и перерывы между ними определяет врач.
— Причиняет ли такой массаж неприятные ощущения женщине?
— Грамотный специалист производит его очень мягко и безболезненно для пациентки. При появлении боли или неприятных ощущений он сразу же ослабляет интенсивность движений, а если пациентка жалуется на резкую боль, прекращает массаж.
Дополняет своего коллегу врач-ординатор кафедры акушерства и гинекологии № 1 ММА им. И. М. Сеченова, главный редактор портала "МИР ЗДОРОВЬЯ — herpes. ru" Иван Юрьевич Кокоткин.
— Почему гинекологический массаж сейчас теряет свою популярность?
— Раньше его пытались применять для лечения практически всех женских болезней. К сожалению, неоправданно широкое применение данной методики не давало хороших результатов. Естественно, с появлением антибиотиков и других лекарственных средств он потерял свою былую привлекательность.
— А в настоящее время его используют?
— Да, сейчас некоторые его разновидности довольно широко применяются акушерами и гинекологами. К примеру, массаж матки после родов или аборта способствует лучшему ее сокращению.
— А чем полезен массаж для гинекологической больной?
— Массаж очень полезен, он:
Поэтому сегодня этот массаж служит дополнительным методом лечения наряду с антибиотиками и физиотерапией.
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