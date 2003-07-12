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Автор Петр Дерябин

Гинекологический массаж: показания и эффективность

Здоровье » Акушерство и гинекология » Забытые методики

Рассказывает врач-массажист массажного кабинета бассейна ВМФ из Санкт-Петербурга Владимир Евгеньевич Мардинский.

Регулярно хожу на гинекологический массаж… Избавилась от воспалительных процессов, инфекций и болезней

Гинекологический массаж - забытая альтернатива

Гинекологический массаж — очень серьезная процедура, которая должна проводиться только опытным врачом. В общем-то, гинекологическим массажем должен владеть каждый доктор, занимающийся лечением больных женщин.

— Каковы показания к проведению гинекологического массажа?

— Этот массаж применяется при неправильных положениях матки — перегибе назад, отклонении вправо, влево, ее опущении.

Поможет он:

  • при кровотечениях на почве недостаточной сократимости мускулатуры матки,
  • хроническом воспалении труб, тазовой брюшины и клетчатки.

Гинекологический массаж также назначают при слабости, недостаточной сократимости мускулатуры матки.

Он эффективен при:

  • наличии спаек в малом тазу,
  • рубцовых образований в широких и крестцово-маточных связках и в области брюшины, покрывающей матку и ее придатки.

Одно из главных условий эффективности массажа — абсолютная точность диагноза. Он может осуществляться как отдельный метод терапии или в комбинации с другими рекомендованными врачом методиками.

— Какое действие массаж оказывает на организм женщины?

— Гинекологический массаж:

  • улучшает кровообращение в органах малого таза,
  • уменьшает застойные явления в кровеносной и лимфатической системе,
  • повышает тонус и сократительную функцию мускулатуры матки.

Кроме того, происходит:

  • устранение спаек
  • рассасываются остатки инфильтратов в околоматочной клетчатке после воспалительных заболеваний.

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После такой процедуры матка возвращается в свое нормальное положение. Он также положительно влияет и на состояние яичников, менструальную функцию. После массажа изменяется состояние больной:

  • уменьшается раздражительность
  • исчезают боли
  • улучшается аппетит
  • нормализуются функции кишечника, мочевого пузыря.

— А как проходит процедура?

— Массаж может проводиться на гинекологическом кресле или на специальном массажном столе.

Для женщины очень важно расслабиться и лежать спокойно, не напрягаясь. Во время первого сеанса врач проводит гинекологическое обследование, обязательно обучает пациентку расслаблению брюшных мышц, правильному дыханию.

И только после этого он приступает к гинекологическому массажу. Процедура продолжается от 3 до 12 минут, количество сеансов и перерывы между ними определяет врач.

Гинекологический массаж - может только врач!. гинекологический массаж
Фото massagist. by

— Причиняет ли такой массаж неприятные ощущения женщине?

— Грамотный специалист производит его очень мягко и безболезненно для пациентки. При появлении боли или неприятных ощущений он сразу же ослабляет интенсивность движений, а если пациентка жалуется на резкую боль, прекращает массаж.

Дополняет своего коллегу врач-ординатор кафедры акушерства и гинекологии № 1 ММА им. И. М. Сеченова, главный редактор портала "МИР ЗДОРОВЬЯ — herpes. ru" Иван Юрьевич Кокоткин.

— Почему гинекологический массаж сейчас теряет свою популярность?

— Раньше его пытались применять для лечения практически всех женских болезней. К сожалению, неоправданно широкое применение данной методики не давало хороших результатов. Естественно, с появлением антибиотиков и других лекарственных средств он потерял свою былую привлекательность.

— А в настоящее время его используют?

— Да, сейчас некоторые его разновидности довольно широко применяются акушерами и гинекологами. К примеру, массаж матки после родов или аборта способствует лучшему ее сокращению.

— А чем полезен массаж для гинекологической больной?

— Массаж очень полезен, он:

  • улучшает кровообращение
  • способствует скорейшему выздоровлению после воспалительных заболеваний придатков и матки.

Поэтому сегодня этот массаж служит дополнительным методом лечения наряду с антибиотиками и физиотерапией.

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