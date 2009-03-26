В повседневной жизни витаминную недостаточность мы привычно называем авитаминозом, и это глубокое заблуждение.
В действительности авитаминоз тяжелейшее и редкое заболевание, когда витамины и минеральные вещества не поступают в организм вовсе или по каким-либо причинам не усваиваются.
Его страшные последствия:
Чаще всего мы имеем дело с гиповитаминозом. По данным института питания РАМН, от 10 до 70 процентов детей страдают от недостатка тех или иных витаминов и микроэлементов.
Пик витаминной недостаточности приходится на весну. Самый распространенный из них — дефицит витамина С, его не хватает 70-80 процентам детей.
Не стоит удивляться, что на теплые дни и ласковое солнышко детский организм отзывается слабостью:
и дефицит витаминов не заставит себя ждать. Коварен он тем, что симптомы в большинстве случаев так называемые неспецифические, то есть встречаются и при других болезнях.
А некоторые сигналы:
порой родители и вовсе не принимают всерьез, списывая все на лень или внезапно испортившийся характер.
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Есть и более конкретные признаки. Так, например:
|Симптомы
|Нехватка витамина
|раздражительность, головная боль
|говорят о недостаточности тиамина (B1), пиридоксина (B6)
|кровоточивость десен
|аскорбиновой кислоты ©
|сухость и вялость кожи
|витаминов А и B2
Определить, есть ли в организме ребенка недостаток витаминов, может только врач-педиатр. Главное и основное лекарство — это повседневное сбалансированное меню.
Чаще всего специалисты рекомендуют ежедневно давать ребенку пять овощей и фруктов разного цвета. Например:
Но как бы нам того ни хотелось, полного объема витаминов и микроэлементов, в которых нуждается детский организм, в пище все-таки нет. В первую очередь, там не хватает витамина С — он быстро разрушается при:
Поэтому врач может порекомендовать продукты, специально обогащенные витаминами и микроэлементами. Допустим:
Популярно в последнее время стало использование витаминно-минеральных премиксов — смесей из нескольких веществ, которые можно добавить в сок или кашу.
Как утверждают специалисты, всем поголовно детям пить поливитамины совсем не обязательно. В дополнительной подпитке нуждаются:
Чаще всего врач советует принимать препараты зимой и весной курсами по одному месяцу с перерывом в одну или две недели.
Часто мы думаем, зачем советоваться со специалистом по поводу приема витаминов, если многочисленные пилюли, сиропы и пастилки продаются на каждом углу? И покупаем тот препарат, чья реклама убедительней и красочней.
Из-за такой самодеятельности мам и пап малыш может получить серьезный вред здоровью, от:
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К слову, к аллергиям чаще всего приводят дополнительные компоненты поливитаминных препаратов:
Чем больше включено в состав таких добавок, тем меньше должно быть желания его купить.
Для детей до 5 лет лучше всего подходят поливитаминные комплексы на водной основе или в виде сиропов, которые содержат набор самых необходимых витаминов А, D3, С, B1, B2, B6, B12 и РР, но их количество в каждом препарате разное.
Лучше всего это видно на примере витамина А: в некоторых препаратах он составляет всего 1 процент от суточной нормы, в других — 100 процентов. Большинство специалистов сходятся во мнении, что самый удачный вариант — половина или немного больше от ежедневной потребности. Этого вполне хватит для профилактики и не вызовет передозировки.
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К чему приводит передозировка витамина С?
Пока решили защитить только детей и подростков.