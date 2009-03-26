Ребенок безобразничает? Значит, обделен витаминами А, В, С, D …

Ваш всегда послушный малыш вдруг стал вялым и капризным, а школьник грубит, отказывается учить уроки и отправляться на тренировку в спортивную секцию. Не стоит возмущаться и принимать суровые меры. Возможно, причина таких безобразий — весенний дефицит витаминов. Лучше подумайте, как побыстрее восстановить возникший в организме дисбаланс.

Что такое гиповитаминоз?

В повседневной жизни витаминную недостаточность мы привычно называем авитаминозом, и это глубокое заблуждение.

Витамины: как правильно принимать курсами?

В действительности авитаминоз тяжелейшее и редкое заболевание, когда витамины и минеральные вещества не поступают в организм вовсе или по каким-либо причинам не усваиваются.

Его страшные последствия:

цинга

или пеллагра.

Чаще всего мы имеем дело с гиповитаминозом. По данным института питания РАМН, от 10 до 70 процентов детей страдают от недостатка тех или иных витаминов и микроэлементов.

Пик витаминной недостаточности приходится на весну. Самый распространенный из них — дефицит витамина С, его не хватает 70-80 процентам детей.

Не стоит удивляться, что на теплые дни и ласковое солнышко детский организм отзывается слабостью:

длинные темные вечера в зимнюю пору

простудные заболевания

отсутствие свежих овощей и фруктов

и дефицит витаминов не заставит себя ждать. Коварен он тем, что симптомы в большинстве случаев так называемые неспецифические, то есть встречаются и при других болезнях.

А некоторые сигналы:

слабость

раздражительность

быстрая утомляемость

нарушения аппетита

снижение умственной и физической работоспособности

порой родители и вовсе не принимают всерьез, списывая все на лень или внезапно испортившийся характер.

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Есть и более конкретные признаки. Так, например:

Симптомы Нехватка витамина раздражительность, головная боль говорят о недостаточности тиамина (B1), пиридоксина (B6) кровоточивость десен аскорбиновой кислоты © сухость и вялость кожи витаминов А и B2

Определить, есть ли в организме ребенка недостаток витаминов, может только врач-педиатр. Главное и основное лекарство — это повседневное сбалансированное меню.

Чаще всего специалисты рекомендуют ежедневно давать ребенку пять овощей и фруктов разного цвета. Например:

помидор

капуста

апельсин

банан

зеленое яблоко.

Нужны ли детям поливитамины?

Но как бы нам того ни хотелось, полного объема витаминов и микроэлементов, в которых нуждается детский организм, в пище все-таки нет. В первую очередь, там не хватает витамина С — он быстро разрушается при:

приготовлении пищи

и теряется при хранении продуктов.

Поэтому врач может порекомендовать продукты, специально обогащенные витаминами и микроэлементами. Допустим:

соль с повышенным содержанием йода

муку, богатую витаминами B1, B2, РР

молоко и кефир, обогащенные витамином С.

Популярно в последнее время стало использование витаминно-минеральных премиксов — смесей из нескольких веществ, которые можно добавить в сок или кашу.

Чаще всего специалисты рекомендуют ежедневно давать ребенку пять овощей и фруктов разного цвета

Как утверждают специалисты, всем поголовно детям пить поливитамины совсем не обязательно. В дополнительной подпитке нуждаются:

карапузы до трех лет

малыши в период высоких темпов роста (5-6 лет)

подростки

а также дети, которые занимаются спортом или недавно перенесли болезнь.

Чаще всего врач советует принимать препараты зимой и весной курсами по одному месяцу с перерывом в одну или две недели.

Часто мы думаем, зачем советоваться со специалистом по поводу приема витаминов, если многочисленные пилюли, сиропы и пастилки продаются на каждом углу? И покупаем тот препарат, чья реклама убедительней и красочней.

Из-за такой самодеятельности мам и пап малыш может получить серьезный вред здоровью, от:

различных аллергий

до тяжелых нарушений в работе органов и систем.

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К слову, к аллергиям чаще всего приводят дополнительные компоненты поливитаминных препаратов:

красители

подсластители

стабилизаторы.

Для детей до 5 лет лучше всего подходят поливитаминные комплексы на водной основе или в виде сиропов

Чем больше включено в состав таких добавок, тем меньше должно быть желания его купить.

Для детей до 5 лет лучше всего подходят поливитаминные комплексы на водной основе или в виде сиропов, которые содержат набор самых необходимых витаминов А, D3, С, B1, B2, B6, B12 и РР, но их количество в каждом препарате разное.

Лучше всего это видно на примере витамина А: в некоторых препаратах он составляет всего 1 процент от суточной нормы, в других — 100 процентов. Большинство специалистов сходятся во мнении, что самый удачный вариант — половина или немного больше от ежедневной потребности. Этого вполне хватит для профилактики и не вызовет передозировки.

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