Биогель или силикон? Как лучше увеличить грудь...

"Я уже давно собираюсь увеличить себе размер груди при помощи пластической операции. Знаю, что уже давно и успешно с этой целью используется силикон. Но в последнее время в прессе стали появляться сообщения о том, что силикон плох, вреден и опасен. Вместо силикона специалисты предлагают введение полиакриламидного геля. Кстати, в последнее время появилось много объявлений, предлагающих эту операцию. Я в растерянности. Кому верить?" Жанна Л., Москва

Мы попросили ответить нашей читательнице пластического хирурга Республиканского центра репродукции человека Минздрава России Станислава САВИЦКОГО.

Попытки увеличить женскую грудь предпринимались еще в XIX веке. В молочную железу закачивали расплавленный парафин. В результате грудь увеличивалась и каменела. Затем в ней начиналось воспаление и развивался некроз. Женщины, подвергшиеся этой процедуре, быстро умирали.

В 60-е годы нашего века инъекции жидкого силикона стали причиной серьезных проблем у женщин и наделали много шума. В конце концов пластические хирурги отказались от введения в молочную железу каких-либо веществ без защитной оболочки и придерживаются этой позиции по сей день.

Силиконовые импланты для груди

В нашей стране действительно довольно давно и успешно практикуется увеличение груди с помощью силиконовых имплантатов. Эти операции проводятся высококлассными хирургами в клиниках, медицинских центрах, имеющих специальное разрешение Минздрава России.

Воскрешенный же нашими "народными умельцами" инъекционный метод таит в себе большую опасность. Преимуществом этого метода является то, что он не требует разрезов, но что куда при этом вводится и какие от этого будут последствия — никому не известно.

Сегодня многим женщинам приходится переносить несколько операций по удалению из груди геля, введенного несколько лет назад. Так, например, к нашим коллегам в Центр пластической и реконструктивной хирургии Санкт-Петербурга в течение последних четырех лет обратились 46 пациенток с различными осложнениями после инъекционного введения полиакриламидного геля, или биогеля.

У 41 пациентки молочные железы были деформированы.

5 женщин были госпитализированы для удаления омертвевших тканей.

Кроме того, введенный гель резко затрудняет диагностику заболеваний молочной железы, прежде всего рака.

Полиакриламидные гели для увеличения груди

Проблема стоит настолько остро, что в декабре этого года на съезде Российского общества пластической, реконструктивной и эстетической хирургии его членам было рекомендовано воздержаться от широкого введения полиакриламидных гелей в молочную железу. Однако применение инъекций продолжается. Ибо метод имеет под собой прежде всего экономический интерес хирургов и производителей геля. Процедура обходится пациенткам в 600 — 3000 долларов, а себестоимость ее — копейки. И еще один момент. Под видом косметологов могут действовать шарлатаны, умеющие лишь пользоваться шприцем.

У профессора кафедры общей хирургии Московской медицинской академии им. Сеченова Г.И. Лукомского была пациентка, которая нашла доктора, практиковавшего увеличение молочных желез с помощью инъекций... растительного масла. Ее подруге после аналогичной процедуры ампутировали грудь, ей же самой еле спасли то, что осталось от груди, о косметическом эффекте речь уже не шла.

Вследствие же анатомического строения молочной железы вслепую подобную операцию сделать невозможно. Помимо квалифицированного хирурга необходима специальная аппаратура. Под контролем ультразвукового сканера должна быть создана полость под молочной железой, туда вводится инертный газ. Через второй прокол вводится эндоскоп. Полость тщательно исследуется. При необходимости с помощью электроножа рассекаются ткани, соединяющие большую грудную мышцу и железу, и только после этого в грудь вводится гель.

Кстати, из используемых в России полиакриламидных гелей некоторые вообще не разрешены Минздравом РФ для пластики молочной железы.

Как известно, медицина — профессия консервативная. Конечно, время от времени появляются новые методы лечения, но в итоге многие из них оказываются эффективными только в руках их авторов.

В условиях, когда медицинская помощь коммерциализирована и переведена в категорию "услуги", дискредитация любой "ювелирной методики" не заставит себя ждать. Иначе говоря, возможность относительно легко и быстро заработать заставит врачей пренебречь риском. Тем более, когда речь идет о вмешательстве, не имеющем жизненно важных показаний. Женщина пришла и ушла. А что будет с ее грудью через пару лет, ей же потом и разбираться с помощью уже других врачей.

В завершение всего вышесказанного хочу подчеркнуть, что мы не используем инъекционный метод увеличения молочной железы в нашей практике и не собираемся.

Игорь ГАМОВ.

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