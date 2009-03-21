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Автор Лилиана Локацкая

Тест: Насколько вы мнительны?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Психологи, изучив влияние особенностей личности на состояние здоровья, сделали неожиданное открытие. Оказывается, при развитии некоторых заболеваний, например, язвы желудка, — пусковым механизмом является излишняя мнительность. Оценить, зашкаливает ли у вас этот показатель, или ваше отношение к происходящему вокруг абсолютно объективно, поможет тест.

Тест: Насколько вы мнительны?

Выберите наиболее близкий вам вариант поведения из трех предлагаемых:

1. Начальник, ни к кому конкретно не обращаясь, говорит: "Надо подумать о сокращении штата". Вы…

а) начинаете паниковать, убеждая себя в том, что, конечно же, речь шла о вас (1).

б) думаете, что надо бы на всякий случай подыскать запасной вариант (2).

в) перебираете в памяти всех коллег и решаете, что, пожалуй, речь шла об Ивановой (4).

2. У вас вдруг появилась на теле сыпь. Вы…

а) немедленно бежите в поликлинику (1).

в) спокойно идете на работу, решив пару дней подождать, не "рассосется ли" (2).

в) понимаете, что не зря на вас так пристально вчера смотрела "эта ведьма", вас сглазили (4).

3. Гость, накладывает приготовленное вами блюдо со словами: "Какая гадость эта заливная рыба". Вы…

а) начинаете вспоминать, все ли ингредиенты присутствуют в угощении (1).

б) мысленно хмыкаете: "Кто бы говорил… Уж хуже, чем-то, что мы в прошлый раз ели у вас, трудно представить" (2).

в) смертельно обижаетесь: "Ну, дорогой, последний раз ты ешь в этом доме" (4).

4. Супруг три дня подряд задерживается на работе. Вы размышляете…

а) "Кого-то завел. Я так и знала, что рано или поздно это должно было случиться (1).

б) "Чего он там торчит? Денег все равно нет, лучше бы на дачу поехали" (2).

в) "Не зря я вела воспитательную работу. Кажется, наконец, он занялся карьерой" (4).

5. Знакомый, прочитав ваше сочинение, произносит загадочную фразу: "У тебя не все ладно с отглагольными существительными". Не зная, что это и чем они важнее, скажем, притяжательных прилагательных, вы…

а) прячете свои опусы и больше никогда и никому их не показываете (1).

б) обижаетесь: "Сам двух слов связать не может, а лезет, подумаешь, критик…" (2).

в) довольно улыбаетесь, значит, написано здорово, если даже этот "критик" не смог ни к чему толком прицепиться (4).

6. Общая беседа за столом. Говорят о спектакле, который вы не видели, или книге, которую вы не читали. Вы…

а) уверены, что все это говорится, чтобы дать вам понять, как вы необразованны (1).

б) поддакиваете, делая вид, что вы в курсе (2).

в) снисходительно выслушиваете, понимая, что все это говорится для того, чтобы произвести на вас благоприятное впечатление (4).

7. Подруга, вернувшись из отпуска, внимательно смотрит на вас, после чего задумчиво произносит: "Да, время идет…". Вы…

а) вечером долго стоите у зеркала и, несмотря на то что ваше отражение выглядит так же, как и месяц назад, думаете о приближении старости (1).

б) начинаете мучительно припоминать, чем вы могли подругу обидеть (2).

в) так же внимательно осмотрев подругу, полностью с ней соглашаетесь (4).

Подсчитайте баллы

Вы набрали от 7 до 11 баллов. Если вы в чем и уверены, то только в том, что ни в чем не уверены до конца. Любое критическое замечание выбивает вас из колеи надолго. Вы слепо верите в приметы, заговоры и сглазы. Малейший прыщик вызывает панику, и лечиться вы готовы всеми мыслимыми и немыслимыми средствами: от хирургического вмешательства до уринотерапии.

С неменьшим энтузиазмом вы паникуете, если прыщик вскочит у кого-то из близких. Окружающим вас людям жить с вашими заботами тоже не так-то просто. Конечно, измениться вам трудно, но, может быть, ради себя и близких все же стоит попробовать?

Вы набрали от 12 до 16 баллов. Вы стараетесь объективно относиться к реальности, хотя очень уверенным человеком вас не назовешь. Иногда вы способны настоять на своем, если считаете, что это в интересах дела. Из таких как вы, редко выходят лидеры, но зато умный лидер всегда готов к вам прислушаться и даже иногда следует вашим советам.

В коллективе вас обычно любят и ценят. В семье — тем более. Пожалуй, главный ваш недостаток — взваливать на себя чуть больше, чем вы в состоянии везти. Из-за этого и со здоровьем проблемы. К счастью, нервным срывам вы не подвержены.

Вы набрали от 17 до 28 баллов. Если вы в чем и сомневаетесь, то только в уме, такте, знаниях, а также добропорядочности того, кто осмелился вас критиковать. Вы знаете наверняка, что в ваших неприятностях всегда виноват кто-то другой. Ваша уверенность в собственной непогрешимости может постепенно привести к тому, что рядом с вами останутся только подхалимы. Вам лучше не становиться начальником — скоро вы оставите на службе только тех, кто готов восхищаться вами с утра до вечера.

Надо сказать, что и дома вы не очень-то склонны выслушивать возражения. Что хорошо — вы не ревнивы. Ведь вы уверены в том, что не любить вас просто невозможно. Но все же капелька сомнения вам бы не повредила.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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