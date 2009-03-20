Надорвать голос просто. А как восстановить?

С гриппом, ангиной, ОРВИ и другими простудными заболеваниями обычно обращаются к терапевту. Но если охриплость или потеря голоса длятся более семи дней, тут уже все основания обратиться к лор-врачу, а лучше — сразу к фониатру. Этот специалист исследует нарушения голоса, речи и языкового общения. Хороший фониатр разбирается в вокалистике, музыкальной теории и имеет отличный слух. Словом, знает о голосе всё.

Кому приходится часто напрягать голос и много разговаривать

Профессий, требующих постоянного общения, с каждым годом становится все больше. Много разговаривать приходится не только певцам, дикторам, актерам, политикам, экскурсоводам и педагогам. Но менеджеры, продавцы, рабочие шумных производств и даже многодетные матери напрягают свои голосовые связки не меньше. От того и увеличивается число людей, испытывающих те или иные проблемы с голосом, то есть ларингит — воспаление слизистой оболочки гортани. Воспаление может коснуться слизистых оболочек голосовых связок, надгортанника, подголосовой полости .

Если его перенапряжение повторяется, врачи советуют насторожиться. Это чревато образованием фибром, полипов и узелков голосовых складок.

Неправильная дыхательная функция

Заболевания легких или носа зачастую приводят к закреплению неправильной дыхательной функции. Для звучности голоса необходимы резонаторы (например, придаточные пазухи носа или грудные). Потому у людей с насморком часто развивается гнусавость, а у людей с больными легкими — одышка.

Если у вас склонность к потере голоса, старайтесь избегать

пыльных,

холодных,

прокуренных

или шумных помещений.

Остерегайтесь длительных бесед в самолете. Разговор во время полета может подорвать голос, поскольку герметизированный воздух очень сухой. Чтобы поддерживать связки влажными, дышать нужно через нос. А в домашних (или офисных) условиях пользуйтесь увлажнителем воздуха.

Небезразлично для голоса и то, какую пищу мы употребляем

Человеку голосовой профессии нельзя курить, есть на ночь, пить крепкий чай или кофе, поскольку все это усиливает желудочную секрецию и может стать причиной раздражения слизистой оболочки глотки и гортани. Раздражают ее также

острые приправы и специи,

семечки,

орешки,

шоколад,

газосодержащие напитки и т. д.

Впрочем, как и употребление кислой, острой, очень холодной или горячей пищи.

Дома лучше помолчать

Если охриплость возникла на фоне простуды, не обязательно в первый же день бежать к врачу. Нужно резко ограничить голосовую нагрузку. Много говорите на работе? Тогда дома лучше помолчать. Здесь стоит придерживаться золотой середины. Полное молчание не рекомендовано, так как нарушает коммуникативную функцию и может стать для человека психотравмирующим фактором. Говорить лучше тихим, спокойным голосом, но ни в коем случае — шепотом. Он вреден, поскольку голосовые связки соединяются с той же силой, что и при крике. Кричать и повышать голос, разумеется, тоже нельзя.

Молчание

Кто-то для восстановления голоса пьет гоголь-моголь, кто-то — горячий чай с добавлением лимонного сока, коньяка и меда, кто-то — липовый отвар, кто-то — глинтвейн. Кому-то помогает усиленное употребление аскорбиновой кислоты (витамин С), кому-то — здоровый сон в теплом шарфе и носках.

Попарьте ноги, спите и пейте витамины

А еще в народе принято пользоваться паровыми ингаляциями. Но врачи советуют к этой процедуре относиться очень осторожно. Ведь если у человека пропал голос, возможно, в гортани возникло не только воспаление, но и отек слизистой оболочки. Горячая ингаляция может его усилить и вызвать нарушение дыхания. Лучше попарьте ноги. Если ларингит сопровождается кратковременными затруднениями дыхания, можно снять приступ, подставив руки под горячую воду.

Витамины

Поливитамины, обильное витаминное питье, правильное питание, правильный режим сна благотворно влияют на голосовую функцию во время восстановления после тяжелой болезни. Поскольку в основе голосовой складки лежат мышцы, то при общей слабости организма наступает и их атония. Поэтому общее укрепление организма положительно влияет и на голос.

И еще помните, что после простудных заболеваний речевая нагрузка для человека голосовой профессии должна увеличиваться постепенно. Педагогу сразу после выздоровления нельзя снова по 10 часов в день читать лекции, а диктору — вести программы в том же объеме. Перенапряжение приводит к повторному возникновению и прогрессированию заболевания. Поэтому в таких случаях, если возможно, лучше лишний раз воспользоваться усилителем голоса (микрофоном).

Если ваша работа связана с голосовыми нагрузками, желательно регулярно (не реже, чем раз в полгода) проходить обследования у фониатра.

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