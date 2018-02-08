Лечим душу и тело в целебной ванне

Справиться с современным ритмом жизни и бесконечной суетой довольно-таки непросто. При этом всём, безусловно, очень хочется оставаться свежими, отдохнувшими и подтянутыми. Исцелить тело и умиротворить душу помогут лечебные ванны.

От обычных гигиенических ванн лечебные отличаются тем, что в них добавляются полезные растительные и минеральные экстракты или настои. Необходимые для процедуры ингредиенты можно приобрести в готовом виде в аптечной сети, а так же приготовить самостоятельно.

Лечебные ванны

Они ценны тем, что сочетают в себе термическое действие воды и целебные свойства, растворенных в ней биологически активных веществ. В качестве добавок могут быть использованы:

хвоя,

шалфей,

душица,

кора дуба,

марганец,

крахмал,

горчица.

Для того чтобы приготовить ароматическую травяную ванну, необходимо предварительно сделать настой. Чаще всего заваривают 200 г измельченной травы в 4-5 л кипятка (оставляют на два часа), процеживают и выливают в горячую ванну. Температура воды не должна превышать 38 градусов (если это не специальные горячие ванны).

Предварительно надо ополоснуться под душем, чтобы смыть пот и кисло-жировую пленку с кожи. Продолжительность приема лекарственной ванны определяется врачом индивидуально (также необходимо уточнить возможные противопоказания к процедуре), в среднем — 15-20 мин 2-3 раза в неделю.

Ванна из липы и цветков ромашки

Прекрасное средство при бессоннице и раздражении кожи. Хорошо снимает судороги в икроножных мышцах, повышенную нервозность при климактерическом синдроме.

Для приготовления ванны берут по горсти цветков каждого из растений, заливают 1 л кипятка, настаивают на водяной бане 15 мин и охлаждают один час. Затем процеживают и выливают в воду.

Ванна из розмарина и полыни (1:1)

Оказывает тонизирующее действие на нервную систему, хорошо снимает усталость и нервное напряжение. Полезна также при сухой усталой коже.

Ванна с зелёным чаем

Оказывает тонизирующее действие на организм, помогает при истощении нервной системы и придает коже легкий оттенок загара. На одну полную ванну идет 3 ст. л чая (сначала его заваривают в 250 мл кипятка, охлаждают 20 мин и процеживают).

Ванна из мяты

Хорошо снимает зуд кожи, возникающий при аллергии и некоторых нервных заболеваниях. На 3-4 л воды кладут 300-400 г мяты.

Хвойная ванна

Отличное успокаивающее средство при нервозности, хорошо укрепляет сердце. Успешно применяется при вегето-сосудистой дистонии, подагре, неврологических болях (радикулит, ишиас). Для приготовления ванны берут веточки, шишки и иглы хвойных растений. Все кипятят 30 мин и настаивают 12 часов. Хороший экстракт имеет коричневый цвет (аптечный — зеленый, несколько слабее). Ванна с сосновым экстрактом полезна для восстановления сил после тяжелых заболеваний.

Ванна с добавлением коры дуба

Способствует заживлению ран, снижает температуру тела. Перед приготовлением кору дуба (1 кг на ванну) сушат, измельчают в порошок, держат несколько часов в небольшом количестве холодной воды, 30 минут кипятят.

Крахмальная ванна

Применяется как обволакивающее средство при кожном зуде, экссудативном диатезе у детей, нейродермитах. Для того чтобы приготовить ванну, берут 500 г крахмала (для ребенка 100 г) и разводят в небольшом количестве холодной воды. Через 30 мин получившийся раствор выливают в ванну. Температура воды в крахмальной ванне должна быть 36-37 градусов, время процедуры 20-30 мин. Количество ванн — 10-15 (через день).

Ванна с марганцовокислым калием

Чаще всего применяется при лечении гнойничковых заболеваний. Она хорошо подсушивает и дезинфицирует кожу при экземе и других заболеваниях кожи. Для того чтобы избежать ожога крупицами марганца, его сначала растворяют в 500 мл горячей воды (несколько крупинок), а затем насыщенный раствор выливают в ванну. Продолжительность процедуры — 10 мин (ежедневно или через день), рекомендуемое количество процедур — 10-12.

Ванна с горчицей

Такие ванны чаще бывают только местными (ножные или ручные). Для приготовления берут 3 ст. л сухой горчицы, заливают ее горячей водой, размешивают и добавляют в ванну.

Учтите, что горчичная ванна является сильнодействующей процедурой, вызывающей резкое расширение периферических сосудов. После ее принятия (ножной или ручной) кожа краснеет, артериальное давление снижается, ускоряется рассасывание воспалительных процессов. Хорошо действуют горчичные ванны при хроническом бронхите и пневмонии.

Для приготовления общей ванны берут 100-150 г сухой горчицы и заливают небольшим количеством горячей воды (50 градусов). Время пребывания в такой ванне (при температуре 38 градусов) до 10 мин. Курс лечения — 10-12 процедур через день.

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