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Автор Вячеслав Локацкий

Делаем улыбку идеальной

Здоровье » Стоматология

Увы, но безупречные зубы природа дарит не каждому. Многие смирились с этим фактом и ничего не предпринимают. А зря! Ведь современная стоматология располагает достаточным арсеналом средств, чтобы сделать вашу улыбку идеальной.

Делаем улыбку идеальной

По определению специалистов, идеальная улыбка — это гармоничное сочетание цвета зубов, их формы и пропорций. Различают голливудский "смайл", когда все зубы, примерно, одинаковой длины, скандинавский — два передних резца значительно ниже остальных и юношеский — зубы с ярко выраженным прозрачным режущим краем.

Хотите увидеть свою будущую улыбку?

Пройдите компьютерное моделирование. При помощи специальной программы можно графически отбелить зубы, закрыть щели, исправить дефекты формы, а затем посмотреть насколько гармонично это будет смотреться.

Если все зубы ровные, но один "вышел" из строя, например, слегка наклонился, разрушился или откололся, его можно восстановить с помощью пломбы-"невидимки". Речь идет о современных пломбировочных материалах — композитах и компомерах.

С их помощью специалист изготовит вам абсолютно идентичный зуб, со всеми впадинками, бугорками и неровностями. Цвет пломбировочного материала подбирается индивидуально. В распоряжении стоматолога более 30 оттенков. В завершении на зуб посветят специальной лампой, чтобы композит отвердел, — и готово!

Быстрое и качественное восстановление зубов стало возможным благодаря разработке уникальных материалов. В настоящее время в руках медиков появились прочные пломбировочные составы, специальные клеи — адгезивы и даже фиксирующая стекловолоконная лента, изготовленная из того же материала (кевлар), что и пуленепробиваемые бронежилеты.

Все эти инновации помогают решать множество стоматологических проблем. К примеру, при утрате зуба с помощью чудо-ленты стоматологи создают эстетичные и очень прочные мостовидные протезы. Вначале врач формирует каркас в виде балки из сверхпрочной ленты и располагает его между двумя целыми зубами. На него из пломбировочного материала наращивают новый зуб. Вся процедура длится не более часа.

Зубы
 

Таким же образом с помощью фиксирующей ленты врачи сохраняют "территорию" удаленного молочного зуба. Если этого не сделать, то стоящие рядом зубы могут постепенно сдвинуться и занять освободившееся место. И тогда "новичок" прорежется вне зубной дуги.

Лента, как распорка, сохраняет место для будущего зуба, предотвращая смещение соседних. На практике это происходит так: с помощью фиксирующей ленты формируется балка между зубами. Как только начинает прорезываться постоянный зуб, балку убирают и "новосел" растет правильно.

На вопросы корреспондента Pravda.Ru ответила хирург стоматологической клиники "Многогранный-1" Татьяна Васеленюк:

— Для того чтобы подготовить пациента к протезированию, предварительно нужно провести санацию полости рта. То есть очистить эмаль от налета и "камешков", а возможно и избавиться от полностью разрушенных зубов. Ведь развившаяся инфекция может в дальнейшем стать причиной других, более грозных осложнений.

Удаление зубов производится только в случаях, когда они сильно разрушены кариесом, сломаны, поражены болезнью пародонта ("больные десны") в очень запущенном состоянии, неправильно расположены во рту (при подготовке к протезированию), когда у них повреждены корни.

Как правильно ухаживать за раной после удаления зуба?

Необходимо воздерживаться от еды пару часов, а в дальнейшем стараться не трогать заживающую лунку, не раздражать ее горячими блюдами и алкоголем. Все эти меры предназначены для того, чтобы избежать возможного воспаления или кровотечения.

полоскание рта и зубов
 

Анальгетики употреблять можно, но умеренно. Через сутки после удаления зуба после еды и перед сном нужно осторожно прополоскать лунку теплой соленой водой (1/2 ч. л. на стакан). На второй день после еды можно делать ротовые ванночки с раствором хлоргексидина или соды комнатной температуры (4-5 раз в сутки), чтобы в ранке не скапливались остатки пищи. Если вы будете выполнять все предписания врача, то очень скоро забудете о том, что зуб был удален и сможете приступить к установке нового.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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5 секретов голливудской улыбки
Редактор: Ольга Алексеева
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