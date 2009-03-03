Весенний конъюнктивит уже на пороге

Если вы парень — школьник или студент, то, по мнению офтальмологов, причин радоваться приходу весны у вас в три раза меньше, чем у девушек. Именно на столько в это чудесное время года у молодых мужчин увеличивается риск возникновения аллергического заболевания глаз — весеннего конъюнктивита. Основные его симптомы — покраснение глазных яблок, сильный зуд, появление мутных пленок и непереносимость света. Что же предпринять?

Особенностью глаза является то, что по большей части он не обладает способностью к аллергической реакции. В нем мало кровеносных сосудов и единицы тучных клеток, отражающих вторжение инородных тел.

Весенний конъюнктивит

Но все же глаз имеет свою систему защиты.

Роговица — прозрачная часть его оболочки перед хрусталиком, содержит расположенные очень близко друг к другу клетки, которые не дают инородным частицам, включая бактерии и аллергены, проникать внутрь.

— прозрачная часть его оболочки перед хрусталиком, содержит расположенные очень близко друг к другу клетки, которые не дают инородным частицам, включая бактерии и аллергены, проникать внутрь. Другим защитным механизмом является выделение слезной жидкости, что вместе с морганием помогает сохранять орган зрения в чистоте. Слезы содержат мощное дезинфицирующее средство, называемое лизосомой, а также антитела (в основном иммуноглобулин A), которые, вступая в реакцию с аллергенами и бактериями, нейтрализуют их.

Тем не менее, аллергены иногда попадают в глаз из атмосферы и вызывают аллергический ответ. Наиболее распространенная реакция — конъюнктивит (воспаление наружной оболочки).

Симптомы весеннего конъюнктивита

Весенний конъюнктивит чаще встречается у мужчин (от 5 до 20 лет). Существуют доказательства наследственной природы этого заболевания. Его отличительная черта — появление плотных, как бородавки, образований внутри верхнего века. Они имеют цвет от бледно-розового до сероватого и вызывают ощущение "камушков" внутри века.

Глаза распухают, краснеют и сильно чешутся. Появляется желание их беспрестанно тереть, но облегчение наступает ненадолго. Обычно после этого веки еще больше краснеют и отекают. Эти "бородавки" излечимы, но если болезнь затянулась, они могут травмировать роговицу и в результате привести к появлению на ней рубцов.

Что советуют офтальмологи:

избегать возможного аллергена, независимо от того, распознан ли он или лишь подозревается "виновным" в данном состоянии. чтобы уменьшить раздражение, активно использовать успокаивающие глазные примочки, например со слабым соляным раствором не носить контактные линзы.

Сезонный конъюнктивит

Лечение конъюнктивита

Аллергены при весеннем конъюнктивите аналогичны тем, которые вызывают поллиноз, или сенную лихорадку. К ним относятся переносимые по воздуху:

пыльца деревьев

пыльца цветов

трава

пыль

плесень

Другими причинами может быть чувствительность к:

табачному дыму

косметическим средствам

глазным препаратам

различным химикатам

некоторым продуктам питания и пищевым добавкам.

После выявления возможного аллергена доктор порекомендует соответствующую диету. Доказано, что некоторые продукты редко вызывают аллергию или вообще не вызывают ее. Часто они составляют основу так называемых диет исключения. Это разнообразные фрукты и овощи:

яблоки

груши

виноград

персиик

сливы

морковь

картофель

зеленая фасоль

кабачки

патиссоны

Редко провоцируют аллергию:

мясо индейки

мясо ягнят

Среди зерновых культур могут быть рекомендованными в качестве неаллергических только:

ячмень

овес

рис

рожь

Также приготовьтесь, что врач обязательно назначит специальные противоаллергические капли (индивидуально): как в лечебных целях, так и профилактически (при склонности к подобной патологии).

Кроме того, может принести пользу и параллельный прием антигистаминных лекарств в таблетках. Местно (на область глаз) они применяются редко, так как присутствующие в каплях или мазях консерванты способны вызвать аллергический ответ.

В более тяжелых случаях врач, как правило, назначает гормональные глазные мази, это мощное средство противодействия зуду и непереносимости света. Только их следует применять недолго, иначе возможны опасные побочные действия. Во время лечения нужно периодически измерять внутриглазное давление.

Лечение конъюнктивита: народная медицина

Рецепты народной медицины для лечения весеннего конъюнктивита основаны на принципе снятия зуда, а также подавлении аллергенов с помощью отваров трав. ГЛАВНОЕ не усугубить ситуацию, поэтому следует выбирать травы, которые не вызывают аллергию.

Специалисты рекомендуют выбрать отвары из:

побегов черники,

травы вереска,

исландского мха,

репешка,

корневища девясила,

листьев ежевики,

тысячелистника,

лугового клевера,

цветков календулы,

мать-и-мачехи,

подорожника,

кипрея,

золототысячника,

травы аврана,

душицы,

мелиссы,

горькой полыни,

лепестков розы,

корня лопуха,

листьев шалфея,

вербены,

березы.

ВАЖНО ПОМНИТЬ: растение не должно вызывать аллергии и вместе с тем должно обладать иммуномоделирующими, противовоспалительными, антибактериальными, обезболивающими и седативными свойствами.

Отварами вы можете промывать глаза, делать примочки и принимать во внутрь (как правило, 3 раза в день).

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