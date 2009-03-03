Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Петр Дерябин

Весенний конъюнктивит уже на пороге

Здоровье » Зрение
Если вы парень — школьник или студент, то, по мнению офтальмологов, причин радоваться приходу весны у вас в три раза меньше, чем у девушек. Именно на столько в это чудесное время года у молодых мужчин увеличивается риск возникновения аллергического заболевания глаз — весеннего конъюнктивита. Основные его симптомы — покраснение глазных яблок, сильный зуд, появление мутных пленок и непереносимость света. Что же предпринять?

Особенностью глаза является то, что по большей части он не обладает способностью к аллергической реакции. В нем мало кровеносных сосудов и единицы тучных клеток, отражающих вторжение инородных тел.

Весенний конъюнктивит

Но все же глаз имеет свою систему защиты.

  • Роговица — прозрачная часть его оболочки перед хрусталиком, содержит расположенные очень близко друг к другу клетки, которые не дают инородным частицам, включая бактерии и аллергены, проникать внутрь.
  • Другим защитным механизмом является выделение слезной жидкости, что вместе с морганием помогает сохранять орган зрения в чистоте. Слезы содержат мощное дезинфицирующее средство, называемое лизосомой, а также антитела (в основном иммуноглобулин A), которые, вступая в реакцию с аллергенами и бактериями, нейтрализуют их.

Тем не менее, аллергены иногда попадают в глаз из атмосферы и вызывают аллергический ответ. Наиболее распространенная реакция — конъюнктивит (воспаление наружной оболочки).

Симптомы весеннего конъюнктивита

Весенний конъюнктивит чаще встречается у мужчин (от 5 до 20 лет). Существуют доказательства наследственной природы этого заболевания. Его отличительная черта — появление плотных, как бородавки, образований внутри верхнего века. Они имеют цвет от бледно-розового до сероватого и вызывают ощущение "камушков" внутри века.

Глаза распухают, краснеют и сильно чешутся. Появляется желание их беспрестанно тереть, но облегчение наступает ненадолго. Обычно после этого веки еще больше краснеют и отекают. Эти "бородавки" излечимы, но если болезнь затянулась, они могут травмировать роговицу и в результате привести к появлению на ней рубцов.

Что советуют офтальмологи:

  1. избегать возможного аллергена, независимо от того, распознан ли он или лишь подозревается "виновным" в данном состоянии.
  2. чтобы уменьшить раздражение, активно использовать успокаивающие глазные примочки, например со слабым соляным раствором
  3. не носить контактные линзы.

Сезонный конъюнктивит уже на пороге. Сезонный конъюнктивит

Сезонный конъюнктивит

Лечение конъюнктивита

Аллергены при весеннем конъюнктивите аналогичны тем, которые вызывают поллиноз, или сенную лихорадку. К ним относятся переносимые по воздуху:

  • пыльца деревьев
  • пыльца цветов
  • трава
  • пыль
  • плесень

Другими причинами может быть чувствительность к:

  • табачному дыму
  • косметическим средствам
  • глазным препаратам
  • различным химикатам
  • некоторым продуктам питания и пищевым добавкам.

После выявления возможного аллергена доктор порекомендует соответствующую диету. Доказано, что некоторые продукты редко вызывают аллергию или вообще не вызывают ее. Часто они составляют основу так называемых диет исключения. Это разнообразные фрукты и овощи:

  • яблоки
  • груши
  • виноград
  • персиик
  • сливы
  • морковь
  • картофель
  • зеленая фасоль
  • кабачки
  • патиссоны

Редко провоцируют аллергию:

  • мясо индейки
  • мясо ягнят

Среди зерновых культур могут быть рекомендованными в качестве неаллергических только:

  • ячмень
  • овес
  • рис
  • рожь

Также приготовьтесь, что врач обязательно назначит специальные противоаллергические капли (индивидуально): как в лечебных целях, так и профилактически (при склонности к подобной патологии).

Кроме того, может принести пользу и параллельный прием антигистаминных лекарств в таблетках. Местно (на область глаз) они применяются редко, так как присутствующие в каплях или мазях консерванты способны вызвать аллергический ответ.

В более тяжелых случаях врач, как правило, назначает гормональные глазные мази, это мощное средство противодействия зуду и непереносимости света. Только их следует применять недолго, иначе возможны опасные побочные действия. Во время лечения нужно периодически измерять внутриглазное давление.

Лечение конъюнктивита: народная медицина

Рецепты народной медицины для лечения весеннего конъюнктивита основаны на принципе снятия зуда, а также подавлении аллергенов с помощью отваров трав. ГЛАВНОЕ не усугубить ситуацию, поэтому следует выбирать травы, которые не вызывают аллергию.

Специалисты рекомендуют выбрать отвары из:

  • побегов черники,
  • травы вереска,
  • исландского мха,
  • репешка,
  • корневища девясила,
  • листьев ежевики,
  • тысячелистника,
  • лугового клевера,
  • цветков календулы,
  • мать-и-мачехи,
  • подорожника,
  • кипрея,
  • золототысячника,
  • травы аврана,
  • душицы,
  • мелиссы,
  • горькой полыни,
  • лепестков розы,
  • корня лопуха,
  • листьев шалфея,
  • вербены,
  • березы.

ВАЖНО ПОМНИТЬ: растение не должно вызывать аллергии и вместе с тем должно обладать иммуномоделирующими, противовоспалительными, антибактериальными, обезболивающими и седативными  свойствами.

Отварами вы можете промывать глаза, делать примочки и принимать во внутрь (как правило, 3 раза в день).

Читайте также:

Капли для глаз

Выбираем очки, проверяя их центровку

Темы зуд мазь глаз весна капли окулист аллергия офтальмолог слезотечение конъюнктивит весенний конъюнктивит лечение конъюнктивита
Новости Все >
Диетолог пояснила, почему русские не могут питаться насекомыми
Эксперт: демократы снимаются с выборов в США по приказу
Может ли Земля быть выброшена из Солнечной системы?
73-летняя Татьяна Васильева поразила поклонников молодым лицом
В России создадут сеть бизнес-отелей формата 4 звезды
Более 200 французов подхватили коронавирус
МОК не комментирует поддельные подписи Родченкова, Ганус в недоумении
США окажут гуманитарную помощь Сирии
В захоронениях Восточной Азии обнаружен 5000-летний молочный белок
В Кировской области появится туристско-рекреационный кластер
Последние материалы
73-летняя Татьяна Васильева поразила поклонников молодым лицом
Кесарево сечение против естественных родов: как лучше
В России создадут сеть бизнес-отелей формата 4 звезды
Более 200 французов подхватили коронавирус
МОК не комментирует поддельные подписи Родченкова, Ганус в недоумении
США окажут гуманитарную помощь Сирии
В захоронениях Восточной Азии обнаружен 5000-летний молочный белок
В Кировской области появится туристско-рекреационный кластер
Роналду пропустит матч с "Миланом" из-за инсульта матери
Зайцева, Вилухина и Романова рассказали о слушаниях в CAS
Популярное
Мир. Новости мира
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"

Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.

Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Новости Украины
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Биатлон
Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
Анжела Якубовская Писатель Александр Каневский: "Москвичи задают самые каверзные вопросы" Анжела Якубовская Соломон Соловьев Мечты и сны, воплощенные в реальность - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Доказано: Трамп в Боливии провел "цветную революцию" Любовь Степушова
Комментарии
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Изгнанный Соловьевым бандеровец: я посеял в россиянах мыслевирусы
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Лукашенко хочет взять кредит у США на строительство трубопровода
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Николай Платошкин: поправки в Конституцию - чепуха
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Глава КПРФ: сталинские времена еще вернутся в Россию
Не только русские: почему критикуют поправку о государствообразующем народе
Изгнанный Соловьевым бандеровец: я посеял в россиянах мыслевирусы
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Горбачев призывает "делать революцию"
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Горбачев призывает "делать революцию"
Жилищная кооперация в России: перспективы развития
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
Чем плоха внешняя политика России
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ