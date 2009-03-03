Особенностью глаза является то, что по большей части он не обладает способностью к аллергической реакции. В нем мало кровеносных сосудов и единицы тучных клеток, отражающих вторжение инородных тел.
Но все же глаз имеет свою систему защиты.
Тем не менее, аллергены иногда попадают в глаз из атмосферы и вызывают аллергический ответ. Наиболее распространенная реакция — конъюнктивит (воспаление наружной оболочки).
Весенний конъюнктивит чаще встречается у мужчин (от 5 до 20 лет). Существуют доказательства наследственной природы этого заболевания. Его отличительная черта — появление плотных, как бородавки, образований внутри верхнего века. Они имеют цвет от бледно-розового до сероватого и вызывают ощущение "камушков" внутри века.
Глаза распухают, краснеют и сильно чешутся. Появляется желание их беспрестанно тереть, но облегчение наступает ненадолго. Обычно после этого веки еще больше краснеют и отекают. Эти "бородавки" излечимы, но если болезнь затянулась, они могут травмировать роговицу и в результате привести к появлению на ней рубцов.
Аллергены при весеннем конъюнктивите аналогичны тем, которые вызывают поллиноз, или сенную лихорадку. К ним относятся переносимые по воздуху:
Другими причинами может быть чувствительность к:
После выявления возможного аллергена доктор порекомендует соответствующую диету. Доказано, что некоторые продукты редко вызывают аллергию или вообще не вызывают ее. Часто они составляют основу так называемых диет исключения. Это разнообразные фрукты и овощи:
Редко провоцируют аллергию:
Среди зерновых культур могут быть рекомендованными в качестве неаллергических только:
Также приготовьтесь, что врач обязательно назначит специальные противоаллергические капли (индивидуально): как в лечебных целях, так и профилактически (при склонности к подобной патологии).
Кроме того, может принести пользу и параллельный прием антигистаминных лекарств в таблетках. Местно (на область глаз) они применяются редко, так как присутствующие в каплях или мазях консерванты способны вызвать аллергический ответ.
В более тяжелых случаях врач, как правило, назначает гормональные глазные мази, это мощное средство противодействия зуду и непереносимости света. Только их следует применять недолго, иначе возможны опасные побочные действия. Во время лечения нужно периодически измерять внутриглазное давление.
Рецепты народной медицины для лечения весеннего конъюнктивита основаны на принципе снятия зуда, а также подавлении аллергенов с помощью отваров трав. ГЛАВНОЕ не усугубить ситуацию, поэтому следует выбирать травы, которые не вызывают аллергию.
ВАЖНО ПОМНИТЬ: растение не должно вызывать аллергии и вместе с тем должно обладать иммуномоделирующими, противовоспалительными, антибактериальными, обезболивающими и седативными свойствами.
Отварами вы можете промывать глаза, делать примочки и принимать во внутрь (как правило, 3 раза в день).
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