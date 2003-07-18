В Pravda.Ru уже обсуждалась одна из самых волнующих женщин проблем — борьба с целлюлитом. К сожалению, методы борьбы с целлюлитом предусматривают либо оперативное вмешательство (липосакцию), либо инвазивную процедуру целлюлиполиза с введением в подкожный слой специальных игл-электродов.
В то же время в прессе сейчас появляется достаточно много предложений, гарантирующих победу над целлюлитом. Чаще всего она связывается с применением миостимуляторов. Насколько данные предложения соответствуют действительности?
С этим вопросом мы обратились к одному из наших постоянных консультантов — генеральному директору медико-технического центра "МИДИС", доктору биологических наук, профессору Анатолию Веткину.
— Мы уже говорили о миостимуляции, как об одном из самых совершенных методов, позволяющих активно воздействовать на процесс тренинга мускулатуры и формирования фигуры.
Напомним, что миостимуляция — это соединение физиологии (сокращение мышц) и физики (моделирование естественных электрических сигналов, заставляющих мышцы сокращаться). Понятно, что если мышцы интенсивно работают, а именно это обеспечивает миостимуляция, то и положительный результат данного процесса неизбежен.
В то же время миостимуляция имеет определенные пределы своих возможностей, в значительной мере обусловленные характеристиками используемой аппаратуры. К сожалению, как это обычно и бывает, в последнее время встречается достаточно много непрофессиональной и недобросовестной рекламы, гарантирующей результаты, практически независимые от типа использованных препаратов, которые физически получить невозможно. Например, чего стоит броская рекламная характеристика миостимулятора "Убийца живота"! И это применительно к примитивному двухэлектродному миостимулятору, возможности которого предельно ограниченны. Или рекламируются миостимуляторы, как "суперсжигатель жира", "аппарат для похудения" с гарантией эффекта в борьбе с целлюлитом и т. д.
На самом деле это не так! Миостимуляторы не являются средством для "похудения" и для "борьбы с целлюлитом". Более того, смею утверждать, что значительная часть предлагаемых миостимуляторов, что бы о них ни говорили в рекламе, в силу своих характеристик для борьбы с целлюлитом непригодна.
В силу данной простой задачи большинство миостимуляторов имеет так называемый бифазный (биполярный) режим работы, специально используемый для исключения реакции электролиза в тканях.
А если говорить о борьбе с целлюлитом, то миостимулятор должен промоделировать режим целлюлолиполиза, при котором принципиально используется эффект электролиза в тканях.
Как видим, разные задачи предполагают и разные принципы их решения. Действительно, миостимуляторы, с неинвазивным воздействием, с электродами, накладываемыми на кожу, можно и нужно применять для борьбы с целлюлитом, но только при условии, если их характеристики позволяют использовать режим монофазной (монополярной) стимуляции, при которой режим электролиза является сопутствующим. Мы как бы моделируем процесс целлюлолиполиза, только с электродами, накладываемыми на поверхность кожи.
Естественно, эффективность неинвазивного воздействия с использованием миостимулятора в борьбе с целлюлитом будет во времени снижена, по сравнению с эффективностью инвазивной методики целлюлолиполиза. Однако есть несколько весьма полезных дополнений, применение которых позволяет повысить эффективность лечения.
Если процесс приведения в порядок фигуры женщины, не обремененной излишками жира, а имеющей просто расслабленную, нетренированную мускулатуру, занимает 15 — 25 дней, то борьба с целлюлитом — процесс длительный, который займет, в зависимости от стадии целлюлита, несколько месяцев. Зато победив его и имея под рукой соответствующий миостимулятор, вы всегда можете предотвратить рецидив его возникновения, занимаясь дома процедурой миостимуляции 1 — 2 раза в неделю.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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