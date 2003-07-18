Импульсы красоты: как долго избавляться от целлюлита?

В Pravda.Ru уже обсуждалась одна из самых волнующих женщин проблем — борьба с целлюлитом. К сожалению, методы борьбы с целлюлитом предусматривают либо оперативное вмешательство (липосакцию), либо инвазивную процедуру целлюлиполиза с введением в подкожный слой специальных игл-электродов.

В то же время в прессе сейчас появляется достаточно много предложений, гарантирующих победу над целлюлитом. Чаще всего она связывается с применением миостимуляторов. Насколько данные предложения соответствуют действительности?

С этим вопросом мы обратились к одному из наших постоянных консультантов — генеральному директору медико-технического центра "МИДИС", доктору биологических наук, профессору Анатолию Веткину.

— Мы уже говорили о миостимуляции, как об одном из самых совершенных методов, позволяющих активно воздействовать на процесс тренинга мускулатуры и формирования фигуры.

Напомним, что миостимуляция — это соединение физиологии (сокращение мышц) и физики (моделирование естественных электрических сигналов, заставляющих мышцы сокращаться). Понятно, что если мышцы интенсивно работают, а именно это обеспечивает миостимуляция, то и положительный результат данного процесса неизбежен.

Миостимуляция имеет пределы своих возможностей

В то же время миостимуляция имеет определенные пределы своих возможностей, в значительной мере обусловленные характеристиками используемой аппаратуры. К сожалению, как это обычно и бывает, в последнее время встречается достаточно много непрофессиональной и недобросовестной рекламы, гарантирующей результаты, практически независимые от типа использованных препаратов, которые физически получить невозможно. Например, чего стоит броская рекламная характеристика миостимулятора "Убийца живота"! И это применительно к примитивному двухэлектродному миостимулятору, возможности которого предельно ограниченны. Или рекламируются миостимуляторы, как "суперсжигатель жира", "аппарат для похудения" с гарантией эффекта в борьбе с целлюлитом и т. д.

На самом деле это не так! Миостимуляторы не являются средством для "похудения" и для "борьбы с целлюлитом". Более того, смею утверждать, что значительная часть предлагаемых миостимуляторов, что бы о них ни говорили в рекламе, в силу своих характеристик для борьбы с целлюлитом непригодна.

Задача обычного миостимулятора — это тренинг мускулатуры

В силу данной простой задачи большинство миостимуляторов имеет так называемый бифазный (биполярный) режим работы, специально используемый для исключения реакции электролиза в тканях.

А если говорить о борьбе с целлюлитом, то миостимулятор должен промоделировать режим целлюлолиполиза, при котором принципиально используется эффект электролиза в тканях.

Как видим, разные задачи предполагают и разные принципы их решения. Действительно, миостимуляторы, с неинвазивным воздействием, с электродами, накладываемыми на кожу, можно и нужно применять для борьбы с целлюлитом, но только при условии, если их характеристики позволяют использовать режим монофазной (монополярной) стимуляции, при которой режим электролиза является сопутствующим. Мы как бы моделируем процесс целлюлолиполиза, только с электродами, накладываемыми на поверхность кожи.

Что поможет повысить эффективность лечения целлюлита

Естественно, эффективность неинвазивного воздействия с использованием миостимулятора в борьбе с целлюлитом будет во времени снижена, по сравнению с эффективностью инвазивной методики целлюлолиполиза. Однако есть несколько весьма полезных дополнений, применение которых позволяет повысить эффективность лечения.

Во-первых, борьба с целлюлитом предполагает использование весьма мощного воздействия, с настройкой по частоте воздействия и длительности фаз сокращения и расслабления мышцы. Поэтому в данном случае можно рекомендовать использование миостимуляторов, имеющих не менее восьми электродов и регулировки по частоте и длительности периодов сокращения и релаксации. В России сейчас есть достаточно широкий выбор с необходимыми характеристиками, например: Healthtronic, Bellatronic, Easy Trim.

Во-вторых, весьма полезно во время процедуры миостимуляции, на стимулируемых участках тела применять так называемые гиперемические пояса. В процессе миостимуляции, когда мышцы начинают активно работать, выделяется большое количество тепловой энергии. Использование гиперемических поясов позволяет сохранить данное тепло, разогреть подкожный жир, поэтому процесс его расщепления, под влиянием монополярной стимуляции пойдет значительно быстрее.

В-третьих, также полезно перед процедурой миостимуляции обработать в течение 5 — 10 минут стимулируемый участок тела с выраженным целлюлитом специальным разминающим "пальчиковым" массажером, который как бы раздавливает подкожный жир. Затем процесс его расщепления пойдет на фоне миостимуляции быстрее.

Если процесс приведения в порядок фигуры женщины, не обремененной излишками жира, а имеющей просто расслабленную, нетренированную мускулатуру, занимает 15 — 25 дней, то борьба с целлюлитом — процесс длительный, который займет, в зависимости от стадии целлюлита, несколько месяцев. Зато победив его и имея под рукой соответствующий миостимулятор, вы всегда можете предотвратить рецидив его возникновения, занимаясь дома процедурой миостимуляции 1 — 2 раза в неделю.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

МАССАЖИ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ | Процедуры, которые не работают | Прессотерапия, антицеллюлитный, роликовый

Специалисты

5.0 698 отзывов Ходаковский

Евгений Петрович Дерматолог Стаж 17 лет

Врач высшей категории Приём от 2500 руб. МедЛаз

Новый Арбат, д. 36/9 корп. 2

Чудо Доктор на Школьной 46

Школьная, д. 46

5.0 81 отзыв Бранская

Марианна Викторовна Дерматолог Стаж 16 лет

Приём от 2000 руб. Доктор Озон на Бульваре Дм. Донского

ул. Старокачаловская, д. 6

4.5 12 отзывов Дерюгина

Елена Юрьевна Дерматолог Стаж 34 года

Врач высшей категории Приём от 900 руб. Абсолют Мед м. Аэропорт

Кочновский пр-д, д. 4, корп.1



Клиники