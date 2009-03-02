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Автор Лилиана Локацкая

Плюсы и минусы сыроедения

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Сыроедение — одна из разновидностей вегетарианства, но с более жесткими требованиями. Основу питания при этом составляют сырые растительные продукты. Многолетние исследования показали, что в таком рационе есть свои плюсы, но увлекаться термически необработанной пищей можно далеко не всем и не всегда.

Плюсы и минусы сыроедения

Огонь у сыроедов — разрушающее начало

Приверженцы сыроедения считают, что такой способ питания позволяет усваивать большее количество полезных веществ. Кроме того, по их мнению, питаясь сырой растительной пищей, человек непосредственно впитывает солнечную энергию, запасенную растением.

Огонь у сыроедов — разрушающее начало, а пища, приготовленная с его помощью, считается биологически неполноценной. Исключение составляет только хлеб, который готовят из цельного зерна и без дрожжей.

Существует достаточно много схем сыроедения:

  • одни рекомендуют питаться фруктами,
  • другие — орехами и овощами,
  • третьи — сырыми (или вымоченными) зернами.

Можно соединить все три системы в одну — и все равно это будет сыроедение. Однако важно не упустить несколько важных моментов:

  • Во-первых, при смешанной схеме фрукты обычно едят в качестве закуски, а не как десерт. Только тогда организм усвоит их полностью.
  • Во-вторых, температура пищи должна быть комнатной. Нельзя есть блюда, только что извлеченные из холодильника, иначе слишком много собственной энергии уйдет на их подогрев.
  • И, в-третьих, приготовленные сырые блюда (салаты, пюре и т. п.) надо съедать сразу — они не подлежат хранению.

Плюсы сыроедения

  • Сыроеды реже страдают раком и заболеваниями сердца.
  • Вопреки сложившимся стереотипам, сыроеды вовсе не обделяют себя белками (конечно, если их рацион составлен правильно). Ведь наибольшее количество белков содержится в орехах, бобовых (чечевица, фасоль, горох, соя), шпинате, капусте и пшенице.
  • Сыроедение является лучшим средством против вялости кишечника, запоров и геморроя. Лечение сыроедением дает хорошие результаты при кожных заболеваниях (например, угревой сыпи).
  • Невареная пища быстрее заполняет весь объем желудка, что позволяет применять сыроедение для существенного снижения веса. Только в этом случае придется отказаться от продуктов с высокой энергетической ценностью (например, финики, орехи, изюм, дыни). Кстати, при ожирении лечение сырой пищей дает даже лучшие результаты, чем при голодании.
сыроедение
сыроедение

Минусы сыроедения

  • Сыроедение может вызвать обострение хронического панкреатита или гастрита.
  • Многие продукты, например, пшеница, содержат малополезные вещества, которые удаляются только при термической обработке. А бобовые в сыром виде вообще приносят больше вреда, чем пользы.
  • Переход на сыроедение должен быть постепенным. Резкий отказ от привычного питания опасен для здоровья. В первые дни и недели не отказывайте себе в желании съесть что-нибудь из привычного рациона. Со временем такое желания будет проявляться все реже. Однако решительно и бескомпромиссно следует исключить из рациона кондитерские изделия, экстракты (например, мясной бульон), супы-пюре и макаронные изделия.
  • У сыроедения есть свои ограничения. Его нельзя применять детям и пожилым людям. Не рекомендовано сыроедение и людям, склонным к аллергии. У них отмечается повышенная чувствительность к определенным белковым веществам, которые только при термической обработке изменяются настолько, что иммунная система аллергика на них не реагирует.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Сыроедение - польза или вред?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы сыроедение плюсы сыроедения минусы сыроедения
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