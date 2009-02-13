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Автор Лилиана Локацкая

Таблетка снотворного в день столь же вредна, как выкуривание пачки сигарет

Здоровье » Здоровье и профилактика

Сотни миллионов людей по всему миру страдают бессонницей. У трети из них эта проблема возникает постоянно или очень часто. Около 15 процентов "неспящих" используют снотворные либо по рекомендации врача, либо в порядке самолечения. Но они даже не представляют, какой опасности себя подвергают.

Таблетка снотворного в день столь же вредна, как выкуривание пачки сигарет

Снотворные стали привычными для многих

Ничего удивительного, ведь наше время, когда человек переживает множество стрессов и плохо спит, но в то же время слишком занят работой и заботами, самым простым способом "отключиться" становятся таблетки.

Оказывается, что в большинстве случаев, по мнению медиков, люди принимают снотворные без веских на то причин. При этом многие из них, чтобы вернуть здоровый сон, могут вполне обойтись и без лекарств. Порой для этого достаточно

  • увеличить физическую нагрузку,
  • отказаться по вечерам от крепкого чая, кофе,
  • тонизирующих напитков.

Причины бессонницы

Кто-то не может заснуть из-за стресса и навязчивых мыслей, а у кого-то нарушение сна — следствие заболевания. Например, мочевого пузыря или воспаленного сустава. Мешает уснуть и чувство утраты, разлука с близкими, смена часовых поясов. Некоторые могут спать только дома, в своей постели. А страдающие депрессией имеют склонность часто просыпаться еще до рассвета с чувством безысходности и тоски.

Учитывая все причины бессонницы, в большинстве случаев, чтобы нормализовать сон, следует лечить какие-то определенные заболевания или менять образ жизни, обстановку. Но это — целое дело. Куда проще закинуть в рот чудодейственную таблетку.

В свою очередь сомнологи, т. е. специалисты, изучающие проблемы сна, настоятельно напоминают: любое снотворное не рекомендуется принимать более двух недель. Иначе существует угроза развития зависимости. Для достижения нужного эффекта придется наращивать дозу препарата, а отказ от него спровоцирует бессонницу с утроенной силой.

Могут даже возникнуть судороги, развиться депрессии и появиться галлюцинации.

Американский психиатр Дэниел Крипке считает, что вред, причиняемый ежедневным приемом всего одной таблетки снотворного, сопоставим с эффектом выкуривания пачки сигарет.

Сигареты
Сигареты

Спать по семь-восемь часов вовсе необязательно

Кстати, многие принимают снотворные не только при полном отсутствии сна, но и при значительных недосыпаниях. К популярности этих средств в наши дни косвенно причастны СМИ, которые муссируют тему, что человеку нужно высыпаться, затрачивая на сон не менее семи-восьми часов. На самом деле это не является непреложной истиной.

Так, Дэниел Крипке по итогам обследования около миллиона человек в течение шести лет пришел к выводу, что люди, затрачивающие на сон шесть-семь часов, живут дольше, чем те, кто тратит на это занятие не менее восьми часов. Таким образом, увеличение продолжительности сна не является условием улучшения самочувствия, как ошибочно считает большинство людей.

Ну а применение снотворных и подавно. Доказано, что у людей, принимающих снотворные препараты от случая к случаю, на 10-15 процентов нервозность выше, чем у тех, кто полностью от них воздерживается.

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Снотворные без рецепта. Какие из них безопасны ✧ Сомнолог Роман Бузунов
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы снотворное бессонница
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