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Автор Лилиана Локацкая

Можно ли умереть от страха?

Здоровье » Здоровье и профилактика

В медицинской практике отмечались случаи, когда люди умирали от "разрыва сердца", оказавшись в экстремальной ситуации. Конечно, возраст, слабые сосуды, подточенный болезнями организм — серьезные факторы риска. Однако, согласно исследованиям бостонских врачей, оказывается, от стресса можно умереть в любом возрасте — а иногда это происходит даже с совершенно здоровыми людьми.

разрыв сердца
Разрыв сердца

Например, недавно в США молодой человек был обвинен в убийстве 79-летней женщины. Орудием преступления стал… страх. По выводам полиции, парень в буквальном смысле слова насмерть напугал старушку. Он попытался спрятался в доме пенсионерки сразу же после кражи, совершенной им в совсем другом месте. Воришка даже не прикоснулся к жертве, но женщина, увидев его, мгновенно умерла от сердечного приступа.

Бежать или сражаться?

Вопреки расхожему мнению, медики, в частности, бостонский невролог Мартин Сэмюэлс, считают, что смерть от одного только страха действительно возможна. Причиной такого исхода может стать стрессовая реакция человеческого организма. Дело в том, что, под влиянием страха, как у животных, так и у человека возникает так называемый рефлекс "бежать или сражаться". Он обеспечивает выживание существа в природных условиях.

При этом возникают:

  • учащенное сердцебиение,
  • усиливается кровоток в мышцах,
  • расширяются зрачки,
  • прекращается способность к усвоению пищи.

Весь организм начинает работать с повышенной интенсивностью. В этот момент даже слабый человек получает столько энергии, что может развить невероятную для него скорость при беге или дать достойный отпор противнику, который заметно сильнее его.

Если у нас в это время появляется возможность что-то предпринять, нашему здоровью обычно не наносится никакого ущерба. Однако в большинстве таких случаев действовать запрещено или невозможно. И тогда человек пытается подавить стрессовую реакцию — и огромные силы природы поворачиваются против него самого.

Адреналин в больших количествах вреден для организма

За приведение организма в состояние боевой готовности во многом ответственен адреналин, который в этот момент распространяется по нервной системе. Это химическое вещество в больших количествах вредно для организма. Оно может повреждать внутренние органы — сердце, легкие, печень и почки. Однако чаще всего к смерти приводит нарушение работы сердца. Повреждение стрессорными факторами почек или печени, как выяснили исследователи, не могут убить нас мгновенно.

адреналин
Адреналин

Вырабатываемый адреналин опосредованно отравляет сердечную мышцу. Под его воздействием в клетки активно проникают ионы кальция. Они в свою очередь заставляют сердце интенсивно сокращаться.

Если количество адреналина очень большое, возникает фибрилляция — патологическое чрезмерно частое сердцебиение, больше похожее на дрожь. Оно возникает в нижних камерах сердца — желудочках — и не позволяет им перекачивать кровь. Если ритм не нормализуется, человек чаще всего умирает.

Помимо страха, к подобным состояниям может привести любая сильная отрицательная — реже положительная — эмоция. Известен случай с игроком в гольф, который, наконец-то попав в лунку, вдруг повернулся к партнеру и сказал: "Я сейчас умру!" … и действительно умер. В Германии во время чемпионата по футболу за Кубок мира регистрировалось повышенное количество внезапных смертей. И то же самое происходило с нью-йоркцами в течение недели после того, как террористы в 2001 году атаковали Мировой торговый центр. Такие случаи фиксируются при кончине родных и близких, природных катаклизмах и других стрессовых ситуациях, которые сердце человека зачастую выдержать не в состоянии.

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Можно ли УМЕРЕТЬ ОТ СТРАХА? Смерть от страха и сильный испуг
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы страх смерть стресс адреналин разрыв сердца
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