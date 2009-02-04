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Аквариумная психотерапия: выбираем темный угол

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Психотерапевты называют аквариум «домашним миротворцем». И не зря.

Аквариумная психотерапия: выбираем темный угол

Ведь наблюдение за жизнью рыб в подводном царстве позволяет отвлечься от повседневных забот и волнений, хорошо успокоить нервы. Но существенную роль при этом играет месторасположение аквариума и его цветовая гамма.

Аквариумистика – это современный способ приобрести душевный комфорт, а также «оживить» свой дом. Пожалуй, ни в одном другом способе релаксации не соприкасаются столь тесно дизайн, композиция и любовь к эксперименту. В то же время созерцание обитателей аквариума также стимулирует фантазию и творческие возможности.

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Для сеансов психотерапии идеально подходит аквариум, вмонтированный в стену. Он хорошо воспринимается, если заметен сразу при входе в помещение, а не оказывается за спиной у входящего. Сразу исключите круглый вариант, так как через его стекло вы будете видеть все искаженно, да и рыбы будут себя чувствовать не очень уютно.

Для того чтобы аквариум стал для вас источником психологического комфорта и мощным средством релаксации, важно обеспечить возможность его созерцания с кресел и диванов. Желательно расположить его на уровне глаз сидящего человека, а также на оптимальном для восприятия расстоянии (монументальные аквариумы с крупными рыбами - до 3-4 м, аквариумы с мелкими рыбками - 1, максимум 2 метра).

Бытует мнение, что для аквариума больше всего подходит самое светлое место в помещении. В действительности же наилучшими являются наиболее темные уголки:

  • во-первых, можно довольно точно дозировать количество света, поступающего в аквариум, благодаря чему он не «зацветает»;
  • во-вторых, аквариум с искусственным освещением выглядит весьма живописно.

Если помещение просторное, а аквариум маленький, трудно ожидать, что он будет «царить» в интерьере. Важно учитывать и то, какие предметы расположены вокруг. Не рекомендуется помещать рядом с аквариумом

  • цветы,
  • картины,
  • скульптуры
  • и прочие украшения.

Этот факт, так же как и размещение в одном помещении нескольких аквариумов, рассеивает и постоянно переключает внимание зрителя между разными объектами. В результате может стереться впечатление даже от шедевров аквадизайна.

  • Гроты,
  • скалы,
  • коряги,
  • кораллы

в сочетании с различными грунтами, искусственными или живыми растениями и необходимой подсветкой создадут яркий и притягательный образ живой природы. Немалое значение имеет и движение воды, в котором растения, как искусственные, так и настоящие как бы «оживают».

В наибольшей степени способствует расслаблению, созданию атмосферы непринужденности и комфорта натуральный» стиль аквадизайна, столь популярный в Европе. А в спальне или небольшой гостиной с классической деревянной мебелью, где так хорошо за приятной беседой выпить чашечку чая, уместен аквариум «тропический лес» или «экватор» с преобладанием в цветовой гамме зелени различных оттенков.

Колорит моря, где соотношение цветов подсказано самой природой, более универсален, однако для спальни лучше остановиться на «зеленом» аквариуме с живыми растениями. Если вы решили установить его там, где спите, не забудьте позаботиться о бесшумности оборудования.

Аквариумы авангардной цветовой гаммы, в зависимости от вашей фантазии (например, красный или синий грунт, белые или розовые перламутровые водоросли) хорошо смотрятся в холле или же коридоре. Так как это зона активности и движения, то бегло брошенный взгляд «отпечатывает» яркую, броскую, радующую глаз картинку.

Красный цвет является сигналом, привлекающим непроизвольное внимание, поэтому движущиеся ярко-красные блики среди аквариумной зелени просто не дадут наблюдателю оторвать взор от подводного ландшафта. Неважно, будут это

  • неоны,
  • родостомусы
  • или другие яркие рыбки.

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Темы экватор белое море психотерапевт аквариумистика
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