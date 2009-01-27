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Автор Андрей Беляков

Перелом шейки бедра: главное, не лежать

Здоровье » Здоровье и профилактика

От падения и травм никто не застрахован, но одно дело — люди молодые, способные сгруппироваться при падении, и совсем другое — пожилые, у которых повреждение может привести к самому печальному исходу. Одна из самых распространенных травм — перелом шейки бедренной кости.

Перелом шейки бедра: главное, не лежать

Чаще встречается у женщин

"Перелом шейки бедренной кости в результате травмы при падении на область тазобедренного сустава, чаще встречается у женщин, — рассказывает доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ЦНИИ травматологии и ортопедии Гурген Кесян. — С чем это связано, трудно сказать. Можно предположить некоторые причины. Например, женщины, как известно, дольше живут, у них чаще бывает остеопороз (нарушение минерального обмена костной ткани) — системное заболевание, обусловленное и деторождаемостью, и нарушением обменных процессов.

Перелом шейки бедра связан с механизмом самой травмы

Каждый второй больной с переломом шейки бедра страдает остеопорозом, однако многие люди не получают должного лечения, поскольку даже не знают, что у них есть это заболевание. И уже в больнице после обследования становится понятно, что стало косвенной причиной перелома.

Казалось бы, почему человек падает всем телом, а страдает больше шейка бедренной кости? Во-первых, это связано с механизмом самой травмы. Когда человек падает, он автоматически опирается на локтевой или тазобедренный сустав.

Если вы падаете на бок (а так обычно и бывает), крайней точкой падения будет большой вертел бедренной кости, за которым сразу же идет шейка бедренной кости. Это очень сложный, прочный и в то же время нежный аппарат, поэтому его легко повредить.

После того как человек падает и происходит перелом шейки бедренной кости, он не может встать на эту ногу, в области тазобедренного сустава ощущает сильные боли. После такой травмы пострадавшего прямо с улицы "скорая" доставляет в больницу, где ему оказывается первая помощь.

травмы у пожилых

"Консервативное лечение  бесперспективно"

На сегодняшний день консервативное лечение подобного перелома в большинстве случаев бесперспективно. Человека нужно как можно быстрее прооперировать до развития осложнений, и как можно скорее поставить на ноги, чтобы он сам мог себя обслуживать. Чем раньше будет сделана операция, тем выше ее эффективность.

Операция исключается лишь в том случае, если она сама может привести к смертельному исходу. Например, человек не сможет перенести наркоз, у него есть серьезные сопутствующие заболевания, при которых операция невозможна.

Если операция невозможна, после того, как боль утихла, пациента обязательно нужно сажать, переворачивать, поднимать. Бывают и вколоченные переломы шейки бедренной кости (одна кость въезжает в другую).Тогда есть смысл не делать операцию, подождать пока перелом срастется сам.

В то же время существует такая практика, когда врач диагностирует перелом шейки бедра и отправляет пациента домой, прописывает постельный режим, ухаживание родственников. Как правило, перелом сам не срастается, но не у всех клиник есть возможность грамотно провести операцию (нет оборудования, опыта, финансов или по другим причинам). Нередко больному требуется операция по протезированию тазобедренного сустава, но искусственный сустав стоит дорого, и не все могут себе его позволить.

Правила для восстановления после перелома шейки бедра

Поэтому если вы или близкий человек попали в такую ситуацию, выполняйте следующие правила. Как только проходят острые боли, примерно через семь суток после травмы, плюс-минус 2-3 дня, больного человека постоянно надо сажать, переворачивать набок, пытаться ставить его на костыли или ходунки, чтобы он передвигался, сидел с ограниченной нагрузкой. Тогда формируется так называемый неосустав, т. е. ложный сустав, который в какой-то степени компенсирует сломанный".

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Перелом шейки бедра: симптомы, причины, лечение
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы травма гурген кесян перелом шейки бедра
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