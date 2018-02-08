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Автор Анастасия Чепалда

Учёные из США открыли, что полные люди живут дольше

Здоровье » Здоровье и профилактика

Общепринято считать, что здоровое питание — залог долгой жизни. Однако, согласно статистике, постоянное соблюдение диет отнюдь не гарантирует долголетия. Скорее наоборот…

Учёные из США открыли, что полные люди живут дольше
  • Недавнее открытие ученых из США вызвало шок: оказывается, люди с лишним весом живут дольше худых!

Это неумолимо доказывает статистика, обнародованная американским правительственным Центром по профилактике и контролю над болезнями.

Впрочем, исследователи объясняют феномен тем, что тучные люди гораздо лучше следят за своим здоровьем. Хорошо осознавая, что находятся в группе риска, они постоянно контролируют свое кровяное давление и специально прибегают к физическим нагрузкам, чтобы сбросить вес.

Стройные люди, как правило, не видят необходимости в том, чтобы заниматься оздоровительными процедурами. Но это еще не все: любящие поесть толстяки питаются гораздо разнообразнее "худышек", их организм получает все необходимые микроэлементы, тогда как худые привыкли ограничивать себя в пище и в результате недобирают полезных веществ.

Американский гериатр Томас Перлз выяснил, что многие долгожители никогда не соблюдали диет и не делали физических упражнений. Так, Хелен Рейшерт, которой исполнилось 100 лет, ест все, что хочет, и тогда, когда хочет. Такой же образ жизни ведут ее 98-летняя сестра и 90-летний брат. И ни у кого из них нет особых проблем со здоровьем.

Хелен вспоминает:

"Знаете, я никогда никого не слушала. Даже в детстве не была послушным ребенком. Не могу о себе сказать, что девочкой я делала гимнастику, ложилась вовремя спать, ела много фруктов. Ничего подобного. Все делала наоборот".

Правда, Перлз подметил, что хотя долгожители не ограничивают свой рацион по составу — позволяют себе, например, и сладкое, и жирное, они все же едят в умеренных количествах. Может, в этом и заключается секрет?

В то же время и голодание может оказаться полезным. Американские медики выяснили, что в экстремальных ситуациях организм млекопитающих вырабатывает особый белок, так называемый "протеин жизни", повышающий потенциал выживания по меньшей мере вдвое. Ученые подсчитали, что при регулярном вырабатывании этого белка вполне реально продлить человеческую жизнь до 180 лет. Для этого полезно периодически голодать.

Так что, если хотите дожить до глубокой старости, сидеть, скажем, на овощной диете не имеет никакого смысла. Либо устраивайте себе "праздники голодания", либо ешьте все подряд, но в меру!

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Остров, на котором люди живут дольше всех
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Ольга Игнатова, Галина Тимофеева, Григорий Манушакян
Темы диета правильное питание

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