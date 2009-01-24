Синдром хронической усталости: 7 новых типов

До недавнего времени не было разработано ни одного метода диагностики синдрома хронической усталости (Chronic fatigue syndrome, CFS) - недуга, от которого, согласно статистике, страдает каждый двухсотый человек в мире.
Как победить синдром хронической усталости? | Доктор Мясников
Причины появления синдрома хронической усталости
Причинами возникновения синдрома могут служить:
неудовлетворительное качество образа жизни - интенсивный повседневный ритм, нерациональное планирование времени, длительная умственная или физическая активность без перерывов и отдыха (в том числе отсутствие полноценного сна, прогулок на свежем воздухе и смены обстановки);
неполноценное питание - недостаток сбалансированного рациона, включающего витамины и микроэлементы, которые крайне необходимы для поддержания умственной способности, физической активности и эмоциональной устойчивости;
заболевания и недомогания- хронические болезни, в том числе и психологические расстройства, истощают ресурсы организма, снижая его способность к восстановлению и противостоянию стрессам;
плохие условия окружающей среды - пагубная экологическая обстановка создаёт неблагоприятный фон для нормальной жизни человека, поэтому высокий уровень загрязнения и шума в городах приводит к росту численности синдрома.
Симптомы хронической усталости у человека
Проявления СХУ сугубо индивидуальны, но чаще всего встречаются:
нервные расстройства и депрессивные состояния - это может быть повышенная возбудимость, раздражительность, сопровождающаяся вспышками гнева и агрессии, либо апатия и неспособность человека реагировать на события;
снижение работоспособности- рассеянное внимание, невозможность выполнить простые задачи и, как следствие, потеря интереса к бытовым и профессиональным обязанностям;
снижение иммунитета- уязвимость организма по отношению к вирусам, в результате чего возникают частые инфекции и простудные заболевания;
незначительная потеря памяти- объясняется невнимательностью и плохим самочувствием;
бессонница и тревожный сон- нервная возбудимость не даёт возможности организму расслабиться и уснуть, появляются нарушения сна вплоть до лунатизма, а пробуждение сопровождается состоянием сильной усталости;
беспричинные головные боли- могут быть точечными, резкими, пульсирующими;
боль в мышцах и суставах- даже незначительное движение приводит к болевым ощущениям, а дискомфорт в суставах может переходить от одного к другому.
Какие бывают осложнения при хронической усталости
Сферы возможных осложнений
Осложнения
Нервная система
⠀
развитие тяжёлых депрессивных состояний с возможностью
⠀⠀появления суицидальных мыслей
Физическое состояние
⠀
атрофия мышечных и деминерализация костных тканей,
⠀⠀что приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата⠀⠀с сопутствующими заболеваниями;⠀
нарушения памяти и осложнения мыслительной деятельности;
⠀
потеря координации и обморочные состояния;
⠀
обострение хронических заболеваний
Взаимодействие
с окружающими
⠀
повышенная раздражительность и агрессия,
⠀⠀которые препятствуют нормальному общению в коллективе⠀⠀и самореализации личности;⠀• развитие чувства собственной неполноценности
И вот, наконец, генетикам удалось на основе анализа крови идентифицировать различные генетические типы CFS, что, по их мнению, позволит проводить более точную диагностику заболевания.
Исследователи из госпиталя Святого Георгия и Лондонского университета провели сравнительный генетический анализ крови 55 пациентов с синдромом хронической усталости из Великобритании и США и 75 здоровых добровольцев.
В результате удалось выявить 7 различных типов СХУ (синдрома хронической усталости), обладающих уникальным генетическим рисунком и характеризующихся определенными симптомами.
Согласно разработанной учеными классификации,
СХУ первого типа проявляется повышенным уровнем тревожности, депрессией, бессонницей и болями в мышцах.
Второй тип СХУ протекает с быстрой утомляемостью после любой физической нагрузки, болями в мышцах и суставах,
Третий характеризуется наиболее слабым проявлением перечисленных симптомов.
Четвертый вызывает боли в теле и бессонницу.
Пациенты с СХУ пятого типа жалуются на мышечную слабость, а также имеют проблемы с пищеварением.
Шестой тип характеризуется повышенной утомляемостью.
Седьмой, в свою очередь, связан с наиболее тяжелыми симптомами – сильными мышечными болями, головной болью, воспаленными гландами.
Самыми распространенными типами заболевания, по мнению ученых, являются четвертый и шестой типы. Исследователи считают, что разработанная классификация синдрома хронической усталости стала значительным шагом вперед.
Это поможет в поиске методов лечения недуга, симптомы которого неспецифичны и связаны с другими заболеваниями.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа». Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Электронный адрес: home@pravda.ru Телефон: +7 (499) 641-41-69
Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ