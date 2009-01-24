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Автор Петр Дерябин

Синдром хронической усталости: 7 новых типов

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До недавнего времени не было разработано ни одного метода диагностики синдрома хронической усталости (Chronic fatigue syndrome, CFS) - недуга, от которого, согласно статистике, страдает каждый двухсотый человек в мире.


Как победить синдром хронической усталости? | Доктор Мясников

Причины появления синдрома хронической усталости

Причинами возникновения синдрома могут служить:

  • неудовлетворительное качество образа жизни - интенсивный повседневный ритм, нерациональное планирование времени, длительная умственная или физическая активность без перерывов и отдыха (в том числе отсутствие полноценного сна, прогулок на свежем воздухе и смены обстановки);
  • неполноценное питание - недостаток сбалансированного рациона, включающего витамины и микроэлементы, которые крайне необходимы для поддержания умственной способности, физической активности и эмоциональной устойчивости;
  • заболевания и недомогания - хронические болезни, в том числе и психологические расстройства, истощают ресурсы организма, снижая его способность к восстановлению и противостоянию стрессам;
  • плохие условия окружающей среды - пагубная экологическая обстановка создаёт неблагоприятный фон для нормальной жизни человека, поэтому высокий уровень загрязнения и шума в городах приводит к росту численности синдрома.

Симптомы хронической усталости у человека

Проявления СХУ сугубо индивидуальны, но чаще всего встречаются:

  • нервные расстройства и депрессивные состояния - это может быть повышенная возбудимость, раздражительность, сопровождающаяся вспышками гнева и агрессии, либо апатия и неспособность человека реагировать на события;
  • снижение работоспособности- рассеянное внимание, невозможность выполнить простые задачи и, как следствие, потеря интереса к бытовым и профессиональным обязанностям;
  • снижение иммунитета- уязвимость организма по отношению к вирусам, в результате чего возникают частые инфекции и простудные заболевания;
  • незначительная потеря памяти- объясняется невнимательностью и плохим самочувствием;
  • бессонница и тревожный сон- нервная возбудимость не даёт возможности организму расслабиться и уснуть, появляются нарушения сна вплоть до лунатизма, а пробуждение сопровождается состоянием сильной усталости;
  • беспричинные головные боли- могут быть точечными, резкими, пульсирующими;
  • боль в мышцах и суставах- даже незначительное движение приводит к болевым ощущениям, а дискомфорт в суставах может переходить от одного к другому.
Какие бывают осложнения при хронической усталости
Сферы возможных осложненийОсложнения
Нервная система
  • развитие тяжёлых депрессивных состояний с возможностью
⠀⠀появления суицидальных мыслей

Физическое состояние

  • атрофия мышечных и деминерализация костных тканей,

⠀⠀что приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата⠀⠀с сопутствующими заболеваниями;⠀

  • нарушения памяти и осложнения мыслительной деятельности;

  • потеря координации и обморочные состояния;

  • обострение хронических заболеваний

Взаимодействие

 

с окружающими

  • повышенная раздражительность и агрессия,

⠀⠀которые препятствуют нормальному общению в коллективе⠀⠀и самореализации личности;⠀• развитие чувства собственной неполноценности

 

И вот, наконец, генетикам удалось на основе анализа крови идентифицировать различные генетические типы CFS, что, по их мнению, позволит проводить более точную диагностику заболевания.

Исследователи из госпиталя Святого Георгия и Лондонского университета провели сравнительный генетический анализ крови 55 пациентов с синдромом хронической усталости из Великобритании и США и 75 здоровых добровольцев.

В результате удалось выявить 7 различных типов  СХУ (синдрома хронической усталости), обладающих уникальным генетическим рисунком и характеризующихся определенными симптомами.

Согласно разработанной учеными классификации,

  • СХУ первого типа проявляется повышенным уровнем тревожности, депрессией, бессонницей и болями в мышцах.
  • Второй тип СХУ протекает с быстрой утомляемостью после любой физической нагрузки, болями в мышцах и суставах,
  • Третий характеризуется наиболее слабым проявлением перечисленных симптомов.
  • Четвертый вызывает боли в теле и бессонницу.
  • Пациенты с СХУ пятого типа жалуются на мышечную слабость, а также имеют проблемы с пищеварением.
  • Шестой тип характеризуется повышенной утомляемостью.
  • Седьмой, в свою очередь, связан с наиболее тяжелыми симптомами – сильными мышечными болями, головной болью, воспаленными гландами.

 

 

 

Самыми распространенными типами заболевания, по мнению ученых, являются четвертый и шестой типы. Исследователи считают, что разработанная классификация синдрома хронической усталости стала значительным шагом вперед.

Это поможет в поиске методов лечения недуга, симптомы которого неспецифичны и связаны с другими заболеваниями.

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Синдром хронической усталости: 7 новых типов
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