Синдром хронической усталости: 7 новых типов

До недавнего времени не было разработано ни одного метода диагностики синдрома хронической усталости (Chronic fatigue syndrome, CFS) - недуга, от которого, согласно статистике, страдает каждый двухсотый человек в мире.



Как победить синдром хронической усталости? | Доктор Мясников

Причины появления синдрома хронической усталости

Причинами возникновения синдрома могут служить:

неудовлетворительное качество образа жизни - интенсивный повседневный ритм, нерациональное планирование времени, длительная умственная или физическая активность без перерывов и отдыха (в том числе отсутствие полноценного сна, прогулок на свежем воздухе и смены обстановки);

- интенсивный повседневный ритм, нерациональное планирование времени, длительная умственная или физическая активность без перерывов и отдыха (в том числе отсутствие полноценного сна, прогулок на свежем воздухе и смены обстановки); неполноценное питание - недостаток сбалансированного рациона, включающего витамины и микроэлементы, которые крайне необходимы для поддержания умственной способности, физической активности и эмоциональной устойчивости;

- недостаток сбалансированного рациона, включающего витамины и микроэлементы, которые крайне необходимы для поддержания умственной способности, физической активности и эмоциональной устойчивости; заболевания и недомогания - хронические болезни, в том числе и психологические расстройства, истощают ресурсы организма, снижая его способность к восстановлению и противостоянию стрессам;

- хронические болезни, в том числе и психологические расстройства, истощают ресурсы организма, снижая его способность к восстановлению и противостоянию стрессам; плохие условия окружающей среды - пагубная экологическая обстановка создаёт неблагоприятный фон для нормальной жизни человека, поэтому высокий уровень загрязнения и шума в городах приводит к росту численности синдрома.

Симптомы хронической усталости у человека

Проявления СХУ сугубо индивидуальны, но чаще всего встречаются:

нервные расстройства и депрессивные состояния - это может быть повышенная возбудимость, раздражительность, сопровождающаяся вспышками гнева и агрессии, либо апатия и неспособность человека реагировать на события;

- это может быть повышенная возбудимость, раздражительность, сопровождающаяся вспышками гнева и агрессии, либо апатия и неспособность человека реагировать на события; снижение работоспособности - рассеянное внимание, невозможность выполнить простые задачи и, как следствие, потеря интереса к бытовым и профессиональным обязанностям;

- рассеянное внимание, невозможность выполнить простые задачи и, как следствие, потеря интереса к бытовым и профессиональным обязанностям; снижение иммунитета - уязвимость организма по отношению к вирусам, в результате чего возникают частые инфекции и простудные заболевания;

- уязвимость организма по отношению к вирусам, в результате чего возникают частые инфекции и простудные заболевания; незначительная потеря памяти- объясняется невнимательностью и плохим самочувствием;

бессонница и тревожный сон - нервная возбудимость не даёт возможности организму расслабиться и уснуть, появляются нарушения сна вплоть до лунатизма, а пробуждение сопровождается состоянием сильной усталости;

- нервная возбудимость не даёт возможности организму расслабиться и уснуть, появляются нарушения сна вплоть до лунатизма, а пробуждение сопровождается состоянием сильной усталости; беспричинные головные боли - могут быть точечными, резкими, пульсирующими;

- могут быть точечными, резкими, пульсирующими; боль в мышцах и суставах- даже незначительное движение приводит к болевым ощущениям, а дискомфорт в суставах может переходить от одного к другому.

Какие бывают осложнения при хронической усталости Сферы возможных осложнений Осложнения Нервная система ⠀ развитие тяжёлых депрессивных состояний с возможностью ⠀⠀появления суицидальных мыслей Физическое состояние ⠀ атрофия мышечных и деминерализация костных тканей, ⠀⠀что приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата⠀⠀с сопутствующими заболеваниями;⠀ нарушения памяти и осложнения мыслительной деятельности; ⠀ потеря координации и обморочные состояния; ⠀ обострение хронических заболеваний Взаимодействие с окружающими ⠀ повышенная раздражительность и агрессия, ⠀⠀которые препятствуют нормальному общению в коллективе⠀⠀и самореализации личности;⠀• развитие чувства собственной неполноценности

И вот, наконец, генетикам удалось на основе анализа крови идентифицировать различные генетические типы CFS, что, по их мнению, позволит проводить более точную диагностику заболевания.

Исследователи из госпиталя Святого Георгия и Лондонского университета провели сравнительный генетический анализ крови 55 пациентов с синдромом хронической усталости из Великобритании и США и 75 здоровых добровольцев.

В результате удалось выявить 7 различных типов СХУ (синдрома хронической усталости), обладающих уникальным генетическим рисунком и характеризующихся определенными симптомами.

Согласно разработанной учеными классификации,

СХУ первого типа проявляется повышенным уровнем тревожности, депрессией, бессонницей и болями в мышцах.

проявляется повышенным уровнем тревожности, депрессией, бессонницей и болями в мышцах. Второй тип СХУ протекает с быстрой утомляемостью после любой физической нагрузки, болями в мышцах и суставах,

протекает с быстрой утомляемостью после любой физической нагрузки, болями в мышцах и суставах, Третий характеризуется наиболее слабым проявлением перечисленных симптомов.

характеризуется наиболее слабым проявлением перечисленных симптомов. Четвертый вызывает боли в теле и бессонницу.

вызывает боли в теле и бессонницу. Пациенты с СХУ пятого типа жалуются на мышечную слабость, а также имеют проблемы с пищеварением.

жалуются на мышечную слабость, а также имеют проблемы с пищеварением. Шестой тип характеризуется повышенной утомляемостью.

характеризуется повышенной утомляемостью. Седьмой, в свою очередь, связан с наиболее тяжелыми симптомами – сильными мышечными болями, головной болью, воспаленными гландами.

Самыми распространенными типами заболевания, по мнению ученых, являются четвертый и шестой типы. Исследователи считают, что разработанная классификация синдрома хронической усталости стала значительным шагом вперед.

Это поможет в поиске методов лечения недуга, симптомы которого неспецифичны и связаны с другими заболеваниями.