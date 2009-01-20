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Автор Ирина Шлионская

Умение вовремя расслабиться — залог здоровья

Здоровье » Здоровье и профилактика

В наше время причиной очень многих недугов становится постоянное напряжение. Жизненные проблемы тяжким грузом придавливают человека не только морально, но и физически. В результате наше тело представляет собой туго натянутый канат. Разумеется, это сказывается и на состоянии всего организма. Поэтому, чтобы остаться здоровыми, необходимо в первую очередь научиться расслабляться!

Умение вовремя расслабиться — залог здоровья

По словам психотерапевта Александра Бородина, расслабление — это искусство и наука одновременно. Недаром большинство восточных систем совершенствования духа и тела обязательно учат релаксировать, сбрасывать психическое и физическое напряжение.

"Овладев техникой релаксации, вы сможете не только эффективнее отдыхать, но и плодотворнее работать", — утверждает Бородин.

Упражнения для релаксации

Упражнений для релаксации существует множество. Но, чтобы они возымели эффект, следует уделять им ежедневно не менее 5-10 мин.

Для улучшения осанки

Все мы знаем, что спину нужно держать прямо, но постоянно забываем об этом. А ведь сутулая спина свидетельствует не только о проблемах с позвоночником, но и о психологических сложностях. Заметьте: успешный и удачливый человек обычно ходит, широко расправив плечи, у него прямая осанка. А неудачник или тот, кто не уверен в себе, боится жизненных невзгод и неприятностей, втягивает голову в плечи, загребает ногами.

Итак, упражнение первое (выполнять его можно где угодно и в какой угодно ситуации). Поднимите плечи как можно выше, затем отведите назад и опустите. Этим вы сбрасываете мышечное напряжение, улучшаете кровообращение. Как следствие, у вас повышается настроение и растет уверенность в себе.

Еще одно упражнение для осанки, а также нормализации проблем с дыханием можно выполнять во время ходьбы, например, на прогулке или по пути на работу, если вы ходите туда пешком.

Прогулка в парке
 

Вообразите, что к вашей макушке прикреплена ниточка. Стоит вам опустить голову или плечи, посмотреть себе под ноги, она мягко приподнимает вас кверху. Вскоре вы заметите, что постоянно держите спину прямо и дышите ровнее.

Упражнение для снятия стресса и негативных эмоций

Если вы чувствуете, что заводитесь или находитесь в стрессовой ситуации, вдохните через нос, мысленно сосчитав до четырех, потом через рот, считая до пяти. При этом задействуйте мышцы живота, выпятив его. Выдыхая, расслабьте плечи и втяните живот. Выполняйте упражнение до тех пор, пока не успокоитесь. Кстати, можно делать это где угодно — дома, на работе, на улице, в общественном месте. Окружающие, как правило, ничего не замечают…

Расслабление после трудного дня

Если день выдался нелегким и вы ощущаете себя перевозбужденным, сделайте следующее. Лягте или сядьте на стул в удобной позе. Согнув ноги, сильно напрягите, а затем расслабьте мускулы ниже колена. Теперь, выпрямив ноги, напрягите мышцы бедер и расслабьте их. Последовательно напрягайте и расслабляйте остальные части тела снизу вверх: живот, грудь, руки, шею и наконец, лицо. После этого в течение нескольких минут полежите или посидите в расслабленном состоянии.

Не забывайте выполнять эти упражнения — и вскоре улучшится не только ваше самочувствие, но и жизнь в целом!

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Комплекс для ОБЩЕГО РАССЛАБЛЕНИЯ / Избавляемся от напряжения, боли и стресса
Редактор: Ольга Алексеева
Темы психолог александр бородин
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