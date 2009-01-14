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Автор Петр Дерябин

Мифы и правда о контрацепции

Здоровье » Акушерство и гинекология

В 21 веке, когда возраст женщины для рождения первого ребенка в развитых странах приближается к 35 годам, вопрос о контрацепции приобретает особое значение. На тему: "как предохраняться"- существует множество мифов.

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Миф первый. Женщина не может забеременеть при первом сексуальном контакте.

Забеременеть можно при сексуальном контакте даже до первой менструации. Примерно за 15 дней до нее происходит овуляция, именно в этот период (7 дней в середине цикла) происходит зачатие ребенка.

По статистике 20% зачатий у подростков (до16 лет) происходит именно при первом сексуальном контакте, и 40% в течение последующих шести месяцев половой жизни.

Миф второй. Составьте график менструального цикла и можете не предохраняться в "безопасные" дни.

Последние исследования показали, что у современной женщины существуют существенные колебания в сроке наступления овуляции. Причины в:

  • ухудшении экологии
  • повышении стрессового фона
  • уменьшении иммунитета.

Кроме того, надо помнить, что сперматозоиды сохраняют способность к оплодотворению до семи дней. Учитывая эти факты, надеяться на "табличку" не надо.

Миф третий. Периодически надо прекращать прием противозачаточных таблеток, поскольку это вредно для здоровья.

"Отдых" от таблеток практиковался по причине очень высокого содержания в них гормонов. Современные медикаменты не имеют этого недостатка. Прекращение приема ведет к:

  • физическому дискомфорту
  • задержке менструального цикла

и требует применения других противозачаточных средств.

Мифы и правда о контрацепции. половые партнеры
Надо помнить, что сперматозоиды сохраняют способность к оплодотворению до семи дней

Кроме того, современные "пилюли" снижают аппетит, и после прекращения их приема женщина, как правило, набирает вес. Совет простой — посоветуйтесь с гинекологом.

Миф четвертый. Прерванный половой акт.

Один из самых старых методов предохранения от беременности и один из самых ненадежных. Дело в том, что сперматозоиды содержаться не только в семени, но и в смазочной жидкости.

Каждая ее капля содержит около 100 тысяч сперматозоидов, а для оплодотворения нужен лишь один. Кроме того, этот метод контрацепции отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии партнеров по вполне понятным причинам.

Миф пятый. При кормлении ребенка грудным молоком забеременеть невозможно.

Здесь возможны варианты. "Защита" действует, если есть комбинация следующих характеристик:

  • отсутствие менструации в первый срок после родов
  • обильное выделение грудного молока, которое является единственным источником питания для младенца.

Тем не менее, и в этом случае метод действенен только в течение 6 месяцев после родов.

Миф шестой. Оргазм не способствует зачатию

Репродуктивная функция женщины (овуляция) не зависит от сексуальной реакции. Это означает, что связи между оргазмом и способностью к зачатию — нет. Наоборот, многие женщины "теряют" оргазм именно по причине боязни беременности.

Помните, что оплодотворение яйцеклетки и ее прикрепление к стенке матки — это сугубо физиологические процессы.

Миф седьмой. Прием противозачаточных таблеток провоцирует рак

Противозачаточные таблетки стали применяться около 40-ка лет назад. Многочисленные исследования отрицают наличие этой связи. Надо отметить, что этот тип медикаментов является одним из самых тестируемых в мире.

Научные лаборатории разрабатывают все более эффективные и безопасные для здоровья препараты, которые содержат все меньшее количество гормонов.

Мифы и правда о контрацепции. контрацепция
Репродуктивная функция женщины (овуляция) не зависит от сексуальной реакции

Вопреки этому мифу, некоторые из видов противозачаточных средств, наоборот, показаны для применения с целью профилактики некоторых типов рака, например:

  • рака яичников
  • эндометрия
  • матки.

По данным латиноамериканского Центра здоровья женщины прием таблеток в течение хотя бы 4-х лет снижает риск заболевания раком на 40%, 12 лет — на 60 %. Защитный эффект сохраняется в течение 15 лет.

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Мифы и правда о контрацепции

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