Мифы и правда о контрацепции

В 21 веке, когда возраст женщины для рождения первого ребенка в развитых странах приближается к 35 годам, вопрос о контрацепции приобретает особое значение. На тему: "как предохраняться"- существует множество мифов.
Забеременеть можно при сексуальном контакте даже до первой менструации. Примерно за 15 дней до нее происходит овуляция, именно в этот период (7 дней в середине цикла) происходит зачатие ребенка.
По статистике 20% зачатий у подростков (до16 лет) происходит именно при первом сексуальном контакте, и 40% в течение последующих шести месяцев половой жизни.
Последние исследования показали, что у современной женщины существуют существенные колебания в сроке наступления овуляции. Причины в:
Кроме того, надо помнить, что сперматозоиды сохраняют способность к оплодотворению до семи дней. Учитывая эти факты, надеяться на "табличку" не надо.
"Отдых" от таблеток практиковался по причине очень высокого содержания в них гормонов. Современные медикаменты не имеют этого недостатка. Прекращение приема ведет к:
и требует применения других противозачаточных средств.
Кроме того, современные "пилюли" снижают аппетит, и после прекращения их приема женщина, как правило, набирает вес. Совет простой — посоветуйтесь с гинекологом.
Один из самых старых методов предохранения от беременности и один из самых ненадежных. Дело в том, что сперматозоиды содержаться не только в семени, но и в смазочной жидкости.
Каждая ее капля содержит около 100 тысяч сперматозоидов, а для оплодотворения нужен лишь один. Кроме того, этот метод контрацепции отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии партнеров по вполне понятным причинам.
Здесь возможны варианты. "Защита" действует, если есть комбинация следующих характеристик:
Тем не менее, и в этом случае метод действенен только в течение 6 месяцев после родов.
Репродуктивная функция женщины (овуляция) не зависит от сексуальной реакции. Это означает, что связи между оргазмом и способностью к зачатию — нет. Наоборот, многие женщины "теряют" оргазм именно по причине боязни беременности.
Помните, что оплодотворение яйцеклетки и ее прикрепление к стенке матки — это сугубо физиологические процессы.
Противозачаточные таблетки стали применяться около 40-ка лет назад. Многочисленные исследования отрицают наличие этой связи. Надо отметить, что этот тип медикаментов является одним из самых тестируемых в мире.
Научные лаборатории разрабатывают все более эффективные и безопасные для здоровья препараты, которые содержат все меньшее количество гормонов.
Вопреки этому мифу, некоторые из видов противозачаточных средств, наоборот, показаны для применения с целью профилактики некоторых типов рака, например:
По данным латиноамериканского Центра здоровья женщины прием таблеток в течение хотя бы 4-х лет снижает риск заболевания раком на 40%, 12 лет — на 60 %. Защитный эффект сохраняется в течение 15 лет.
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