Существует ли связь между характером человека и тем, что он ест? До недавних пор психологи считали, что вкусовые пристрастия влияют на наше поведение и натуру. Но, оказывается, все выглядит несколько иначе…
Исследования показывают, что мы предпочитаем ту пищу, которая в какой-то мере позволяет восполнить то, чего нам не хватает в жизни. Ведь каждый продукт обладает свойствами, оказывающими определенное воздействие на наш организм и нервную систему.
Так, общеизвестно, что неуверенные в себе люди часто страдают лишним весом оттого, что любят есть сладкое и жирное. Например, турецкий психиатр Нихат Хай утверждает, что
шоколад обожают те, кто одинок и испытывает недостаток во внимании окружающих.
Дело в том, что этот продукт содержит вещества, возбуждающие нервную систему и повышающие тонус организма.
Если человек нуждается в том, чтобы о нем кто-то заботился, он ест молочные продукты –
Психотерапевт Владимир Есаулов объясняет это тем, что
молоко – первая пища, которую получает новорожденный ребенок, она ассоциируется у нас с чувством комфорта и защищенности, с тем периодом, когда ответственность за нас нес кто-то другой.
Любителям острых приправ в жизни не хватает реальной «остроты», существование кажется им слишком пресным. Почитатели твердых фруктов и орехов обожают решать трудные задачи и стремятся достигать победы любой ценой…
Традиционно считается, что
люди, предпочитающие мясную пищу, т.е. животный белок,
а вегетарианцы и любители растительной пищи, напротив, по характеру
Еще в XIX в. биохимику Александру Данилевскому удалось доказать это экспериментальным путем. Одну группу голубей в течение нескольких недель кормили горохом, а другую - вареным мясом. По окончании эксперимента поведение пернатых из первой группы не изменилось, а представители второй уже не могли обходиться без мяса, к тому же стали проявлять признаки агрессии.
По мнению кандидата психологических наук Александра Макарова, все гораздо сложнее. Если говорить не об эксперименте, а о реальной жизни, то
вареному мясу и колбасе отдают предпочтение люди
Пристрастие к
помогает «заесть» ревность.
Шашлыки и копченую колбасу любят
которым вкус мяса в натуральном виде кажется слишком пресным.
Что же касается овощей, то
помидорам воздают должное люди
Их привлекает не столько вкус овоща, сколько его внешний вид – круглые и красные томаты как нельзя лучше соответствуют особенностям натуры этих субъектов.
А вот чересчур чувствительные люди предпочитают более «тонкие» огурцы.
Капуста и фасоль – пища для тех,
Нередко людей «тянет» на эти продукты, если им необходимо совершить какой-то серьезный поступок, принять важное жизненное решение…
Однако, если человек склонен питаться исключительно овощами, то у него, скорее всего, пассивный характер и он склонен избегать трудностей.
Чего не скажешь о любителях квашений, солений и маринадов – это, как правило,
Наиболее же здоровой и психически уравновешенной личностью можно назвать того, кто ест яблоки и морковь в натуральном виде.
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