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Автор Ирина Шлионская

Еда придает смелости и делает жизнь острее

Здоровье » Здоровье и профилактика

Существует ли связь между характером человека и тем, что он ест? До недавних пор психологи считали, что вкусовые пристрастия влияют на наше поведение и натуру. Но, оказывается, все выглядит несколько иначе…

Еда придает смелости и делает жизнь острее

Исследования показывают, что мы предпочитаем ту пищу, которая в какой-то мере позволяет восполнить то, чего нам не хватает в жизни. Ведь каждый продукт обладает свойствами, оказывающими определенное воздействие на наш организм и нервную систему.

Так, общеизвестно, что неуверенные в себе люди часто страдают лишним весом оттого, что любят есть сладкое и жирное. Например, турецкий психиатр Нихат Хай утверждает, что

шоколад обожают те, кто одинок и испытывает недостаток во внимании окружающих.

Дело в том, что этот продукт содержит вещества, возбуждающие нервную систему и повышающие тонус организма.

Если человек нуждается в том, чтобы о нем кто-то заботился, он ест молочные продукты –

  • молоко,
  • сыр,
  • масло,
  • кефир,
  • творог,
  • йогурты (кстати, не зря последние так популярны у детей).

Психотерапевт Владимир Есаулов объясняет это тем, что

молоко – первая пища, которую получает новорожденный ребенок, она ассоциируется у нас с чувством комфорта и защищенности, с тем периодом, когда ответственность за нас нес кто-то другой.

Любителям острых приправ в жизни не хватает реальной «остроты», существование кажется им слишком пресным. Почитатели твердых фруктов и орехов обожают решать трудные задачи и стремятся достигать победы любой ценой…

Традиционно считается, что

люди, предпочитающие мясную пищу, т.е. животный белок,

  • склонны к повышенной агрессивности,

а вегетарианцы и любители растительной пищи, напротив, по характеру

  • спокойны
  • и уравновешенны.

Еще в XIX в. биохимику Александру Данилевскому удалось доказать это экспериментальным путем. Одну группу голубей в течение нескольких недель кормили горохом, а другую - вареным мясом. По окончании эксперимента поведение пернатых из первой группы не изменилось, а представители второй уже не могли обходиться без мяса, к тому же стали проявлять признаки агрессии.

По мнению кандидата психологических наук Александра Макарова, все гораздо сложнее. Если говорить не об эксперименте, а о реальной жизни, то

вареному мясу и колбасе отдают предпочтение люди

  • надежные,
  • стремящиеся не нарушать своих обязательств и заведенного порядка.

Пристрастие к

  • салу,
  • грудинке
  • и бекону

помогает «заесть» ревность.

Шашлыки и копченую колбасу любят

  • романтические
  • и утонченные натуры,

которым вкус мяса в натуральном виде кажется слишком пресным.

Что же касается овощей, то

помидорам воздают должное люди

  • щедрые
  • и великодушные.

Их привлекает не столько вкус овоща, сколько его внешний вид – круглые и красные томаты как нельзя лучше соответствуют особенностям натуры этих субъектов.

А вот чересчур чувствительные люди предпочитают более «тонкие» огурцы.

Капуста и фасоль – пища для тех,

  • кому недостает природной смелости.

Нередко людей «тянет» на эти продукты, если им необходимо совершить какой-то серьезный поступок, принять важное жизненное решение…

Однако, если человек склонен питаться исключительно овощами, то у него, скорее всего, пассивный характер и он склонен избегать трудностей.

Чего не скажешь о любителях квашений, солений и маринадов – это, как правило,

  • сильные личности,
  • подавляющие окружающих.

Наиболее же здоровой и психически уравновешенной личностью можно назвать того, кто ест яблоки и морковь в натуральном виде.

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