Сексуальный аппетит: какая еда повышает либидо?

Всем нам хочется оказаться на высоте в сексуальных отношениях. А получается не всегда. Может быть, воспользоваться природной "виагрой"?

Испокон веков люди знали о том, что определенная пища способна возбуждать сексуальное влечение. К примеру, обыкновенные яйца. Недаром мужчины так любят есть яичницу: блюда из яиц буквально заряжают любовной энергией!

Топленое масло разжигает аппетит, в том числе и сексуальный, а кроме того, увеличивает количество спермы. А оливковое масло усиливает эрекцию.

Икра — не просто деликатес. Неслучайно средневековые аристократы нередко просили подавать им икру прямо в постель во время любовных игр: это позволяло не оплошать перед партнершей. Не менее полезны и устрицы. В них содержится большое количество фосфора и цинка, поэтому они служат прекрасным секс-стимулятором как для мужчин, так и для женщин. У тех, кто любит есть устрицы, обычно нет проблем с потенцией.

Не забудьте и об орехах! Восточные мужчины недаром пользуются репутацией прекрасных любовников: ведь они едят миндаль, богатый белком, кальцием, рибофлавином и витамином Е! Традиционно на Востоке готовят десерт из марципанов — сладкой миндальной массы. Он пользуется огромной популярностью как возбуждающее средство.

Кокос, согласно Аюрведе, повышает количество спермы, а кокосовое молоко усиливает половое влечение. Теми же свойствами обладают фисташки, особенно популярные в Калифорнии.

Кунжут содержит большое количество витамина Е и традиционно считается пищей для мужчин. Масло из молотого кунжутного семени — тахини, а также халва из него славятся своими возбуждающими свойствами.

Мед входит в состав многих "возбуждающих" кушаний. Разнообразные медовые ароматы являются афродизиаками — возбудителями сексуального влечения. Но рекомендуется употреблять только натуральный, не фильтрованный мед, который сохранил свои природные свойства.

Грибы также считаются сексуальными стимуляторами за счет большого содержания цинка. Им даже приписывают различные мистические свойства, вероятно, оттого, что некоторые грибы являются галлюциногенами.

О "сексуальных" свойствах лука известно многим. Он не только оздоравливает организм, тонизирует, очищает кровь, но и возбуждает. Кстати, монахам употреблять лук запрещено.

Чеснок — не только антибиотик, он незаменим для тех, кто знает толк в любви. Если хотите устроить себе ночь страсти, пожарьте чеснок в масле с яйцами и съешьте его перед тем, как предаться сексу.

Спаржа помогает при проблемах с простатой. Содержащийся в молодых побегах этого растения аспарагин стимулирует работу мочеточников, а фосфор, калий и кальций способствуют половой активности. А морская капуста, богатая минеральными солями, усиливает выработку гормонов.

Из фруктов самым сексуальным по праву можно назвать банан. Прежде всего, он имеет форму фаллоса. При этом продолговатый фрукт богат сахаром и калием, а они, как известно, возбуждают влечение.

Сахар содержится и в финиках, которые традиционно считаются "любовной" пищей. К ней же относят также плоды манго и авокадо, которые, кстати, по форме напоминают мужские яички и богаты белками, калием и витамином "А".

Если же вы сторонник здорового образа жизни и избегаете гастрономических радостей, попробуйте употреблять в пищу ростки пшеницы. В них много способствующего сексуальности витамина "Е", а также сперматогенного остакозанола. Вам надо регулярно пребывать в хорошей сексуальной форме? Принимайте ежедневно по глотку масла из проростков пшеницы.

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