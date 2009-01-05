Какие виды спорта укрепят здоровье ребенка

Найти сегодня совершенно здорового ребенка все равно, что слетать на Луну — можно, но неимоверно сложно. Начиная болеть с детского сада (а то и раньше), дети, попадая в школу, только продолжают множить количество своих диагнозов, часть из которых становятся хроническими. Поэтому, чтобы ребенок вырос крепким, позаботиться об этом должны родители до того, как он пойдет в первый класс.

Физические упражнения для детей с года до двух

" С года до двух лет - это время, когда ребенок начинает бегать, а мама расслабляется: отпускает малыша в песочницу и болтает на лавочке с другими родительницами. — Рассказывает старший тренер детских фитнес-программ спортивного центра Марина Башлыкова. — Конечно, ей скучно сидеть все время дома, но именно в этот период закладывается фундамент физического развития ребенка. До года многие родители занимаются:

Йога для детей. Мастер-класс от профи

беби-йогой

гимнастикой

а после этого считают, что ребенок сформировался. Ничего подобного!

Совершенствование двигательных навыков не должно прекращаться, надо включить его в режим дня. Неназойливо, в зависимости от настроения ребенка, в общей игровой деятельности. Почитали книжку — подвигались. Интеллектуальную активность надо обязательно сочетать с двигательной. Вариантов — масса.

Например, упражнения на больших мячах (45 см в диаметре), которые детям очень нравятся:

развивают вестибулярный аппарат

обучают технике ловли и бросков.

А на мячах побольше (65 см) может сидеть и мама. Существуют различные массажные мячи — выбирать надо в зависимости от того, что нравится самому ребенку.

Гимнастику ребенок должен делать вместе с мамой, которой нужно поднапрячь фантазию, чтобы стимулировать своего малыша.

Ни один ребенок не поднимет руки вверх, если ему сказать: "Подними руки", а вот если попросить его: "Покажи, какой ты большой вырос" — он потянется вверх. Все занятия с маленькими детками построены на сюжетно-ролевых играх:

речитатив

стишки, связанные с движением

сравнения (большой, как дом, маленький, как мышка).

Слова сопровождаются движением. Любые дети больше устают от статического напряжения, чем от движения. Стоять и не двигаться — для детей равносильно пытке. Естественную двигательную активность ребенка нужно направить в правильное русло.

Прочитали книжку: "А помнишь, мы видели киску? Она вот как ползает. Посмотри на меня, давай вместе поползем. Потом киска увидела жучка (встали на ладошки и пяточки, как он). А теперь я буду мостиком, давай ты проползешь под мостиком. А зайчики прыгали вот так".

Конечно, для мамы это нагрузка, потому что:

прыгать

бегать

ползать

да еще придумывая для этих упражнений антураж

нелегко, но такие игры очень крепко связывают маму и ребенка. Она живет его миром, рассказывает ему о нем. Ребенок верит только маме, и, когда они вместе проходят первые шаги, между ними крепнет тесная психологическая связь: он больше ей доверяет, уверен, что она принимает его мир и вместе с ним.

Любые дети больше устают от статического напряжения, чем от движения

Почему потом возникают какие-то психологические проблемы? Потому что мама с самого начала сидела на лавочке со взрослыми тетями, а он один ковырялся в песочнице, с трудом привыкая к другим детям. Ему обидно, что отбирают совочек, а мама ругается. Лучше бы мама сняла с малыша сандалии и походила вместе с ним по неровной поверхности. Это:

и отличный массаж стоп

и двигательная активность (собрали шишечки пальчиками ног — замечательная коррекционная гимнастика)

и тесное общение с самым близким существом на свете.

Индивидуальные занятия с малышом очень важны, и хорошо, если есть возможность проводить их в:

студии

спортивном центре

или развивающем комплексе

где люди нацелены на совместное обучение.

Маме покажут, как и чем заниматься с малышом вдвоем, чтобы она могла повторить это дома. А занятия в группе — это переход от индивидуальных занятий к жизни в обществе, когда ребенок попадет в детский сад.

В период с года до двух надо уделить внимание формированию ножек. Плосковальгусные, варусные стопы (наружу, иксообразные ножки, ножки колесом) — это патологии, которые в дальнейшем ведут к:

нарушениям опорно-двигательного аппарата

и изменению походки.

Многие родители не обращают на это внимания, и напрасно, тем более что в раннем детстве их можно исправить.

Спорт для малышей 4-5 лет

В 3-4 года можно подключать:

гимнастику

фигурное катание

плавание.

Многие спортивные школы набирают детей этого возраста, чтобы вести их с "нуля" и после "базы" развивать ребенка для конкретного вида спорта.

Если вы не хотите отдавать ребенка в профессиональный спорт, в эти годы надо уделить особое внимание развитию координации движений (прыжки, ходьба коррекционная и развивающая) и скоростных качеств (бег), на основании которых будут в дальнейшем развиваться двигательные способности ребенка.

После трех лет ребенка легко увидеть по :

его темпераменту

двигательным способностям

чтобы понять, на что он нацелен. Родители должны нащупать почву, на которой ребенок проявит себя лучше всего. Надо, чтобы ребенок обязательно был в движении, и очень неплохо, если выбраны сразу несколько направлений.

Специалист в состоянии разглядеть в трехлетнем малыше выдающиеся способности

Удобно, если рядом с домом есть образовательно-спортивный центр, где ребенок может посетить:

и развивающие игровые

и спортивные занятия.

Не придется бегать, менять постоянно коллектив и педагогов, удастся лучше сочетать разные виды деятельности и нагрузки (хореография, ритмика, игры). Специалист в состоянии разглядеть в трехлетнем малыше выдающиеся способности и порекомендовать более серьезные занятия.

Прислушивайтесь к мнению тренера. Порой родители мечтают видеть в девочке великую гимнастку, и у нее действительно можно развить гибкость, но ее природные данные к этому не особенно располагают.

В итоге ребенок:

всячески сопротивляется

его "ломает"

появляются психологические трудности

появляются проблемы физиологического характера.

Многие тренеры удаляют родителей с занятий. Это правильно.

Если малышу сложно оторваться от мамы, на одно занятие ей, может быть, стоит остаться, но вводить это в систему не нужно, потому что при родителях ребенок иначе воспринимает информацию и может уйти: "Я устал" — зная, что здесь мама.

Если вы решились отдать ребенка в спортивную школу, доверьте его дальнейшее развитие тренеру.

Спортивные кружки для дошкольников

В 5-7 лет круг интересов у детей уже очень широкий, и число направлений, в которых можно тренироваться, увеличивается:

бальные танцы

уроки на воде

аэробика

ролевые подвижные игры.

Важно не забывать о том, что ребенок готовится к школе, и перед началом занятий надо укрепить его мышечный корсет, чтобы первоклассник смог без особого напряжения высидеть 3-4 урока по 40 минут. Для этого существуют коррекционные комплексы лечебной физкультуры, направленные на укрепление спины и ног.

В 8-10 лет ребенок уже в состоянии выбрать тот вид спорта, в котором ему самому интересно себя реализовать:

плавание

гимнастику

конный спорт

атлетику и т. д.

В профессиональном спорте в 8-10 лет начинают глубоко изучать методики различных видов спорта. Ребенка загружают сильнее, делая акцент на технических аспектах.

Развить можно любого ребенка, но родители должны определиться, хотят они видеть в нем профессионального спортсмена или просто здорового, физически крепкого человека.

Я склоняюсь к тому, что лучше выбрать многостороннее физическое развитие без установки на рекорды и глобальные достижения.

Когда на детей давят, заставляют работать на результат, психологические проблемы возникают чаще. Достижение результата — это хорошо, но все должно быть в меру.

Ни для кого не секрет, что профессиональный спорт — это очень жесткий мир, где царит серьезная конкуренция, и родители должны определиться, что для них важнее:

громкие победы

или психологический комфорт ребенка.

Оптимально заниматься три раза в неделю. Если у родителей есть возможность чередовать занятия в воде, аэробику, силовые нагрузки — это идеальный вариант для ежедневной двигательной активности.

Дети несколько часов в день сидят над уроками сначала в школе, потом дома. Было бы замечательно, если бы родители находили время, чтобы вечером хотя бы покататься с ребенком на велосипеде. По нашим наблюдениям, система спортивных занятий дает хороший результат.

Пища должна быть богатой белками:

мясо

рыба

и витаминами. Растущий организм ограничивать какими-то диетами неправильно и вредно, а еда из субпродуктов противопоказана.

Пить во время тренировок можно. Раньше считалось, что это вредно, но сейчас склоняются к другому мнению.

Делать из ребенка гимнаста только потому, что соответствующая секция находится рядом с домом или мама в свое время мечтала туда ходить, определенно не стоит. Прежде чем выбрать спортивную школу, сходите на занятия и посмотрите, как они проходят. Мама, которая своего ребенка любит, интуитивно почувствует, подходит ли для него этот тренер, в какой форме он ведет занятие, как разговаривает с детьми, что дает.

Нелишним будет подойти к руководителю секции (спортивной школы) и узнать, кто будет заниматься с детьми, тренер какого уровня. Если это мастер спорта без образования, стоит насторожиться: как спортсмен он, может, и хорош, но для работы с детьми этого мало.

Без специального образования, не зная методик, физиологических норм в детском возрасте, вряд ли он сможет грамотно с ними работать, потому что система тренировок детей очень отличается от работы со взрослыми.

Когда на детей давят, заставляют работать на результат, психологические проблемы возникают чаще

Отслеживайте результаты занятий. В начале, середине и конце года берите у тренера срез уровня физической подготовленности ребенка:

показатели общей физической подготовленности ребенка (скоростно-силовые качества, прыгучесть)

и его результаты в области специализации (например, если он занимается плаванием, за сколько он проплывает 50 м кролем и т. д.).

Тренер должен объяснить родителям, что ребенок выдает на настоящий момент и какие исходя из этого перед ним открываются перспективы. Чтобы достичь каких-то результатов,

Обратите внимание, как быстро ребенок утомляется, справляется ли он с нагрузкой, осваивает ли методику, как изменяются его физиологические показатели (частота сердечных сокращений, пульсометрия и т. д.).

В конце года в спортивных школах обычно проходят соревнования, на основании которых можно сделать выводы о том, как ребенок подготовился.

Немаловажна и материально-техническая база: где ребенок будет тренироваться, на каком оборудовании, будут ли выезды в другие города на соревнования, на сборы, в лагерь. В этом есть определенный стимул для ребенка, который рано или поздно задаст вопрос: зачем мне тренироваться просто так?"

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