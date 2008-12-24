Высунутый язык лечит больное горло

Согласно средневековым текстам по хатха-йоге - таким, например, как «Хатхайогапрадипика», «Из 84 асан, которые дал Шива, 4 являются наиважнейшими - Падмасана, Сиддхасана, Симхасана и Бхадрасана.» Для нас в эту пору года, когда промокает обувь, мерзнут ноги и воспаляются миндалины, самой актуальной становится симхасана – «поза льва». Именно она поможет избавиться от боли в горле и простуды.
«Многие почему-то считают, что выполнить «позу льва» проще простого, достаточно как можно дальше высунуть язык и дело сделано. Хочу огорчить таких последователей йоговской практики – высунутый язык с симхасаной имеет только внешнее сходство. – Рассказывает исследователь хатха-йоги, кандидат биологических наук Ринад Минвалеев.
«Поза льва» требует истинно йоговской концентрации и, если угодно, бдительности. Главное в ней - иерархия натуг. Медленно высовываем язык и тянем его вниз, насколько позволяет анатомия. Нельзя допускать ни одного малейшего хода языка назад. Язык «втягивается обратно» только после кульминации и расслабления. То есть, симхасану - как и любую напряжённую асану - необходимо делать с постоянно возрастающим напряжением мышц.
Если мы тянем язык вниз, мы должны тянуть его непрерывно. Ни в коем случае нельзя оставлять язык просто в вытянутом положении. Нужно тянуть и тянуть. Тогда эта поза сработает. А если сразу до предела высунуть язык и далее сидеть с таким вот «выражением лица», как нам нередко рекомендуют в книжках по йоге, эффекта от симхасаны не будет.
Следующий по значимости момент - положение головы. Подбородок нужно опустить на грудину, одновременно прогибая спину в области лопаток. Плечи отведены назад. Взгляд исподлобья прямо перед собой. Руки с усилием вонзаются в колени. Ноги в произвольном положении. Наиболее удобная исходная позиция для симхасаны – стоя на коленях. Хотя есть как более сложные модификации (лёжа, когда ноги складываются в замок), так и более простые (например, сидя копчиком на краешке стула).
При выполнении симхасаны надо вдохнуть и задержать дыхание. Асана выполняется «на вдохе» в течение 30-60 секунд. Дольше не выйдет. Да и ни к чему. Повторить асану можно только через 30 минут. Если асана выполнялась так как нужно, то 5 повторов в течение двух с половиной часов окажутся целебным снадобьем.
Более того, повторять симхасану через каждые 30 минут необходимо только в случае заболевания верхних дыхательных путей. Тогда её следует повторять без ограничений, до тех пор, пока неприятные симптомы в горле не пройдут. А для профилактики простуды достаточно однократного выполнения симхасаны вечером.
При выполнении позы льва происходит аномально дискомфортное напряжение корневой части языка, с непривычки напоминающее боль. Исцеление от воспалительных процессов в области дыхательного горла происходит благодаря приливу крови к лимфоидному «воротнику» вокруг дыхательного горла. Кровь несет иммунные клетки, которые уничтожают бактерии и прочие чужеродные агенты.
Поэтому симхасану используют против
Симхасана способна полностью заменить такую хирургическую операцию как удаление воспаленных миндалин. Симхасана особенно эффективна на ранних стадиях болезни. Кроме того, это хорошая профилактика всех простудных недугов, в том числе инфекционных, причём - не только верхних дыхательных путей, но и таких как воспаление лёгких».
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