Высунутый язык лечит больное горло

Согласно средневековым текстам по хатха-йоге - таким, например, как «Хатхайогапрадипика», «Из 84 асан, которые дал Шива, 4 являются наиважнейшими - Падмасана, Сиддхасана, Симхасана и Бхадрасана.» Для нас в эту пору года, когда промокает обувь, мерзнут ноги и воспаляются миндалины, самой актуальной становится симхасана – «поза льва». Именно она поможет избавиться от боли в горле и простуды.

«Многие почему-то считают, что выполнить «позу льва» проще простого, достаточно как можно дальше высунуть язык и дело сделано. Хочу огорчить таких последователей йоговской практики – высунутый язык с симхасаной имеет только внешнее сходство. – Рассказывает исследователь хатха-йоги, кандидат биологических наук Ринад Минвалеев.

«Поза льва» требует истинно йоговской концентрации и, если угодно, бдительности. Главное в ней - иерархия натуг. Медленно высовываем язык и тянем его вниз, насколько позволяет анатомия. Нельзя допускать ни одного малейшего хода языка назад. Язык «втягивается обратно» только после кульминации и расслабления. То есть, симхасану - как и любую напряжённую асану - необходимо делать с постоянно возрастающим напряжением мышц.

Если мы тянем язык вниз, мы должны тянуть его непрерывно. Ни в коем случае нельзя оставлять язык просто в вытянутом положении. Нужно тянуть и тянуть. Тогда эта поза сработает. А если сразу до предела высунуть язык и далее сидеть с таким вот «выражением лица», как нам нередко рекомендуют в книжках по йоге, эффекта от симхасаны не будет.

Следующий по значимости момент - положение головы. Подбородок нужно опустить на грудину, одновременно прогибая спину в области лопаток. Плечи отведены назад. Взгляд исподлобья прямо перед собой. Руки с усилием вонзаются в колени. Ноги в произвольном положении. Наиболее удобная исходная позиция для симхасаны – стоя на коленях. Хотя есть как более сложные модификации (лёжа, когда ноги складываются в замок), так и более простые (например, сидя копчиком на краешке стула).

При выполнении симхасаны надо вдохнуть и задержать дыхание. Асана выполняется «на вдохе» в течение 30-60 секунд. Дольше не выйдет. Да и ни к чему. Повторить асану можно только через 30 минут. Если асана выполнялась так как нужно, то 5 повторов в течение двух с половиной часов окажутся целебным снадобьем.

Более того, повторять симхасану через каждые 30 минут необходимо только в случае заболевания верхних дыхательных путей. Тогда её следует повторять без ограничений, до тех пор, пока неприятные симптомы в горле не пройдут. А для профилактики простуды достаточно однократного выполнения симхасаны вечером.

При выполнении позы льва происходит аномально дискомфортное напряжение корневой части языка, с непривычки напоминающее боль. Исцеление от воспалительных процессов в области дыхательного горла происходит благодаря приливу крови к лимфоидному «воротнику» вокруг дыхательного горла. Кровь несет иммунные клетки, которые уничтожают бактерии и прочие чужеродные агенты.

Поэтому симхасану используют против

ангины,

трахеита

и всех других заболеваний дыхательного горла и трахеи.

Симхасана способна полностью заменить такую хирургическую операцию как удаление воспаленных миндалин. Симхасана особенно эффективна на ранних стадиях болезни. Кроме того, это хорошая профилактика всех простудных недугов, в том числе инфекционных, причём - не только верхних дыхательных путей, но и таких как воспаление лёгких».