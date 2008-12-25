Чеснок: природный антибиотик в отварах, сиропах и настоях

Фармацевтическая промышленность выпускает несколько лечебных препаратов из чеснока. Настойку чеснока и спиртовую вытяжку из луковиц чеснока применяют при атонии кишечника, для подавления в нем процессов гниения и брожения, а также при атеросклерозе и гипертонической болезни.

Сухой экстракт чеснока входит в состав аллохола, применяемого при острых воспалениях печени и желчного пузыря. Народная медицина к чесноку также всегда относилась с большим пиететом.

Чесночный отвар

Чесночный отвар отличается тем, что при его приготовлении сохраняются минеральные соли, а большая часть летучих веществ разрушается под воздействием высокой температуры.

Отвар готовят следующим образом. Запаситесь эмалированной кастрюлей или любой другой неокисляющейся посудой. Налейте в нее 2 стакана воды и поставьте на слабый огонь. Как только вода начнет закипать, добавьте в нее чайную ложку нарезанного чеснока. После недолгого кипячения дать настояться отвару, процедить и употреблять по назначению.

Не следует готовить много чесночного отвара впрок: он хорош только свежий. несмотря на свой довольно невинный вид, это весьма мощное лекарство, поэтому не следует употреблять более половины стакана, с интервалом в 4-5 часов. Чесночный отвар незаменим при разного рода инфекциях, ОРЗ, воспалениях.

Чесночный настой

Настой близок по своим характеристикам к отвару, однако отличается от него способом приготовления: настой никогда не кипятят.

Мелко нарезанные чесночные зубчики кладут в керамическую или эмалированную посуду, заливают крутым кипятком, затем плотно накрывают крышкой и укутывают полотенцем. Дают настояться, остужают, фильтруют и употребляют по назначению.

При приготовлении настоев большое значение имеет вода: лучше всего использовать колодезную, родниковую, талую, в крайнем случае — дистиллированную воду. Настой лучше сохраняет летучие вещества, чем отвар. Может применяться во всех вышеописанных случаях, включая и приготовление раствора для очистительных клизм.

Чесночная настойка

Настойка отличается от настоя тем, что в качестве главного компонента в ней используются водка или спирт. Чесночная настойка издавна применялась в народной медицине. Это поистине универсальное средство: к нему охотно прибегали многие знахари и деревенские целители.

Для получения хорошего препарата необходимо соблюдать несколько обязательных условий:

Чеснок должен быть свежий, крупный, с большими белыми зубчиками. Водка для настойки не должна содержать никаких примесей, лучше всего пользоваться разведенным до нужной пропорции медицинским спиртом. Бутыль обязательно должна быть темного стекла, сухой и чистой; перед приготовлением настойки ее нужно слегка нагреть. Подберите хорошо притертую пробку. Знатоки советуют браться за приготовление настойки, сверившись с лунным календарем: самое подходящее время — фаза новой луны. Дождитесь, когда луна станет полной — к этому времени настойка вполне "созреет".

Чесночная настойка

Итак, в приготовленную полулитровую бутыль всыпьте одну головку очищенного и крупно порезанного чеснока. Залейте чеснок двумя стаканами водки и поставьте настаиваться на срок от ранней до полной луны. Встряхивайте бутыль дважды в день — утром и вечером. По истечении указанного срока все тщательно профильтруйте и поставьте в прохладное место. Чесночную настойку принимают по 10-15 капель на прием, утром и перед сном.

Экстракт из чеснока

Экстракт отличается от настойки концентрацией вещества, хотя в основе их приготовления лежат одни и те же принципы. Тем не менее считается, что экстракт примерно в 10 раз сильнее настойки. В домашних условиях и без специального оборудования полноценный экстракт приготовить трудно, поэтому мы ограничимся самыми общими рекомендациями.

Существует два способа приготовления экстракта — холодный и горячий. Горячий возможен только в промышленных условиях. Что касается холодного, то он основан на длительных химических процессах и проводится при пониженной температуре. Это понятно: при низкой температуре обработки сохраняется максимальное количество витаминов, эфирных масел и других летучих веществ.

Прежде всего, запаситесь несколькими килограммами чеснока и примерно двумя литрами крепкой чистой водки. Очистив и измельчив весь чеснок, сложите его в неокисляющуюся емкость, снабженную в нижней части небольшим краником. Установите на дно емкости густую проволочную сетку — таким образом, чтобы она оказалась примерно на 1 см свыше уровня крана. Сложите на сетку четвертую часть очищенного и измельченного чеснока. Залейте чеснок водкой, как можно плотнее накройте крышкой и примерно на неделю поставьте на холод.

Через указанный срок добавьте вторую четверть чеснока, еще через неделю — третью и точно так же — четвертую. Примерно через две недели от начала переработки через кран вы можете собрать небольшое количество полуфабриката. Жидкость должна быть маслянистой и желтоватой. Долейте ровно столько водки, сколько вы отнимете вещества. Выход экстракта — не более 10-й части от первоначального количества водки. Несколько раз профильтруйте и дайте хорошенько отстояться.

Промышленное приготовление экстракта предполагает дальнейшие стадии очистки, однако в домашних условиях можно ограничиться полученным.

Помните: в ваших руках — сильнейшее вещество, поэтому использовать его следует с особой осторожностью. Не принимайте больше 6-8 капель за один прием. Экстракт принимают с теплым молоком или с половиной чашки любого натурального овощного сока. Такой экстракт справляется с большинством вирусов.

Чесночный сироп

Чесночный сироп — прекрасное средство, когда речь идет о детях, обычно неохотно соглашающихся принимать препараты из чеснока. Он особенно показан при кашле, ларингите, заболеваниях носоглотки. Вот один из рецептов приготовления хорошего чесночного сиропа, рекомендованного известным доктором Хейнерманом.

Полстакана очищенного и мелко нарубленного чеснока положить в эмалированную кастрюлю и залить свежим темным медом или хорошего качества патокой. Поставить на огонь и, аккуратно помешивая, нагревать на медленном огне, пока весь чеснок не растворится в сиропе. Затем кастрюльку накрыть крышкой и нагреть повторно, следя за тем, чтобы сироп не пригорал. Снять с огня, пока не остыл — профильтровать и хранить в холодильнике.

Доза: для маленьких детей — по 1 чайной ложке, для взрослых — по 1 столовой. Принимать каждый час.

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