EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Чеснок: природный антибиотик в отварах, сиропах и настоях

Здоровье » Здоровье и профилактика

Фармацевтическая промышленность выпускает несколько лечебных препаратов из чеснока. Настойку чеснока и спиртовую вытяжку из луковиц чеснока применяют при атонии кишечника, для подавления в нем процессов гниения и брожения, а также при атеросклерозе и гипертонической болезни.

Чеснок: природный антибиотик в отварах, сиропах и настоях

Сухой экстракт чеснока входит в состав аллохола, применяемого при острых воспалениях печени и желчного пузыря. Народная медицина к чесноку также всегда относилась с большим пиететом.

Чесночный отвар

Чесночный отвар отличается тем, что при его приготовлении сохраняются минеральные соли, а большая часть летучих веществ разрушается под воздействием высокой температуры.

Отвар готовят следующим образом. Запаситесь эмалированной кастрюлей или любой другой неокисляющейся посудой. Налейте в нее 2 стакана воды и поставьте на слабый огонь. Как только вода начнет закипать, добавьте в нее чайную ложку нарезанного чеснока. После недолгого кипячения дать настояться отвару, процедить и употреблять по назначению.

Не следует готовить много чесночного отвара впрок: он хорош только свежий. несмотря на свой довольно невинный вид, это весьма мощное лекарство, поэтому не следует употреблять более половины стакана, с интервалом в 4-5 часов. Чесночный отвар незаменим при разного рода инфекциях, ОРЗ, воспалениях.

Чесночный настой

Настой близок по своим характеристикам к отвару, однако отличается от него способом приготовления: настой никогда не кипятят.

Мелко нарезанные чесночные зубчики кладут в керамическую или эмалированную посуду, заливают крутым кипятком, затем плотно накрывают крышкой и укутывают полотенцем. Дают настояться, остужают, фильтруют и употребляют по назначению.

При приготовлении настоев большое значение имеет вода: лучше всего использовать колодезную, родниковую, талую, в крайнем случае — дистиллированную воду. Настой лучше сохраняет летучие вещества, чем отвар. Может применяться во всех вышеописанных случаях, включая и приготовление раствора для очистительных клизм.

Чесночная настойка

Настойка отличается от настоя тем, что в качестве главного компонента в ней используются водка или спирт. Чесночная настойка издавна применялась в народной медицине. Это поистине универсальное средство: к нему охотно прибегали многие знахари и деревенские целители.

Для получения хорошего препарата необходимо соблюдать несколько обязательных условий:

  1. Чеснок должен быть свежий, крупный, с большими белыми зубчиками.
  2. Водка для настойки не должна содержать никаких примесей, лучше всего пользоваться разведенным до нужной пропорции медицинским спиртом.
  3. Бутыль обязательно должна быть темного стекла, сухой и чистой; перед приготовлением настойки ее нужно слегка нагреть. Подберите хорошо притертую пробку.
  4. Знатоки советуют браться за приготовление настойки, сверившись с лунным календарем: самое подходящее время — фаза новой луны. Дождитесь, когда луна станет полной — к этому времени настойка вполне "созреет".
Чесночная настойка
Чесночная настойка

Итак, в приготовленную полулитровую бутыль всыпьте одну головку очищенного и крупно порезанного чеснока. Залейте чеснок двумя стаканами водки и поставьте настаиваться на срок от ранней до полной луны. Встряхивайте бутыль дважды в день — утром и вечером. По истечении указанного срока все тщательно профильтруйте и поставьте в прохладное место. Чесночную настойку принимают по 10-15 капель на прием, утром и перед сном.

Экстракт из чеснока

Экстракт отличается от настойки концентрацией вещества, хотя в основе их приготовления лежат одни и те же принципы. Тем не менее считается, что экстракт примерно в 10 раз сильнее настойки. В домашних условиях и без специального оборудования полноценный экстракт приготовить трудно, поэтому мы ограничимся самыми общими рекомендациями.

Существует два способа приготовления экстракта — холодный и горячий. Горячий возможен только в промышленных условиях. Что касается холодного, то он основан на длительных химических процессах и проводится при пониженной температуре. Это понятно: при низкой температуре обработки сохраняется максимальное количество витаминов, эфирных масел и других летучих веществ.

Прежде всего, запаситесь несколькими килограммами чеснока и примерно двумя литрами крепкой чистой водки. Очистив и измельчив весь чеснок, сложите его в неокисляющуюся емкость, снабженную в нижней части небольшим краником. Установите на дно емкости густую проволочную сетку — таким образом, чтобы она оказалась примерно на 1 см свыше уровня крана. Сложите на сетку четвертую часть очищенного и измельченного чеснока. Залейте чеснок водкой, как можно плотнее накройте крышкой и примерно на неделю поставьте на холод.

Чеснок Natalya Loginova/Russian Look
 

Через указанный срок добавьте вторую четверть чеснока, еще через неделю — третью и точно так же — четвертую. Примерно через две недели от начала переработки через кран вы можете собрать небольшое количество полуфабриката. Жидкость должна быть маслянистой и желтоватой. Долейте ровно столько водки, сколько вы отнимете вещества. Выход экстракта — не более 10-й части от первоначального количества водки. Несколько раз профильтруйте и дайте хорошенько отстояться.

Промышленное приготовление экстракта предполагает дальнейшие стадии очистки, однако в домашних условиях можно ограничиться полученным.

Помните: в ваших руках — сильнейшее вещество, поэтому использовать его следует с особой осторожностью. Не принимайте больше 6-8 капель за один прием. Экстракт принимают с теплым молоком или с половиной чашки любого натурального овощного сока. Такой экстракт справляется с большинством вирусов.

Чесночный сироп

Чесночный сироп — прекрасное средство, когда речь идет о детях, обычно неохотно соглашающихся принимать препараты из чеснока. Он особенно показан при кашле, ларингите, заболеваниях носоглотки. Вот один из рецептов приготовления хорошего чесночного сиропа, рекомендованного известным доктором Хейнерманом.

Полстакана очищенного и мелко нарубленного чеснока положить в эмалированную кастрюлю и залить свежим темным медом или хорошего качества патокой. Поставить на огонь и, аккуратно помешивая, нагревать на медленном огне, пока весь чеснок не растворится в сиропе. Затем кастрюльку накрыть крышкой и нагреть повторно, следя за тем, чтобы сироп не пригорал. Снять с огня, пока не остыл — профильтровать и хранить в холодильнике.

Доза: для маленьких детей — по 1 чайной ложке, для взрослых — по 1 столовой. Принимать каждый час.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ЧЕСНОЧНАЯ НАСТОЙКА. Тибетский рецепт для очистки сосудов. Рецепт, который действительно ПОМОГАЕТ
Редактор: Ольга Алексеева
Темы
Новости
В ПФР рассказали, кто получит две пенсии перед Новым годом
Тихановская на "Саммите за демократию" пожаловалась на слабую поддержку
Украина может напасть в феврале, но во всём обвинят Россию, заявил военспец
Режиссёр Сокуров огорчился после спора с Путиным
В ДНР назвали три условия для обмена пленными с Украиной
Москва 24 запустила спецпроект о борьбе с травлей
Детский психолог Морозова оценила сообщение СК РФ о вменяемости Галявиева
Адвокат назвал причины, по которым в России могут не взять на работу
Опрос показал, что россияне хотят в Грецию из-за вакцины
Доктор о поборовших COVID-19 детях: "В лечении нуждаются годами"
Последние материалы
В ПФР рассказали, кто получит две пенсии перед Новым годом
Тихановская на "Саммите за демократию" пожаловалась на слабую поддержку
Сколько вам осталось до болезни: метод измерения величины стресса
Украина может напасть в феврале, но во всём обвинят Россию, заявил военспец
Режиссёр Сокуров огорчился после спора с Путиным
Как распознать симптомы у "гиперсони"
В ДНР назвали три условия для обмена пленными с Украиной
Москва 24 запустила спецпроект о борьбе с травлей
Детский психолог Морозова оценила сообщение СК РФ о вменяемости Галявиева
Как быстро избавиться от зубной боли народными средствами
Популярное
Мир. Новости мира
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии

Острая фаза коронавирусной пандемии закончится в 2022 году. Так считает американский миллиардер, финансирующий разработку вакцин, Билл Гейтс.

Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Происшествия
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Мир. Новости мира
Экс-депутат Госдумы: Путин готовит сюрприз Западу
Политика. Новости и аналитика
Путин подискутировал с режиссёром Сокуровым об устройстве России
Ирина Шлионская Тотальная цифровизация может привести к деменции Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Поклонская может быть похищена в Кабо-Верде. Вопрос в решимости Киева Любовь Степушова
Шоу-бизнес
У Александра Градского нашли недвижимость в Израиле и на Майорке
Политика. Новости и аналитика
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Почему перед смертью люди видят одно и то же?
Человек
Почему перед смертью люди видят одно и то же?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников