Диагноз по ногтям: описания доктора Шиннера, которые должны вас хотя бы насторожить

Помимо эстетического значения ногти могут многое рассказать о своем владельце, а иногда просто "предупредить" его о неполадках во всем организме. Подобные знаки, конечно, надо уметь "читать", но если знать, как нарушения обмена веществ или другие факторы отражаются на ногтевой пластинке, то многие серьезные заболевания можно "захватить" заранее.

Расслоение ногтевой пластины

Многие знают, что ломкость ногтей может возникнуть по многим, и в том числе бытовым, причинам. Сейчас, когда применяется очень много химических средств, которые должны помогать в ведении домашнего хозяйства, а некоторые хозяйки ленятся надевать резиновые перчатки, результатом может стать расслоение ногтевой пластины.

То же самое происходит и при применении бытовых растворителей, содержащих ацетон. В этом случае достаточно некоторое время не применять агрессивные вещества и использовать для мытья рук мягкое мыло и глицерин.

Какая форма ногтя и его цвет считаются здоровыми

Куда серьезнее, когда меняется сама форма ногтя или его цвет. Это говорит о том, что нарушения в организме "зреют" уже не один месяц, а то и год. В норме ногтевая пластина должна быть ровной и гладкой, ее цвет без лака — розовый и блестящий, ногтевой ореол в форме небольшого полумесяца, толщина ногтя — около 0,3 мм. О многом может сказать внимательному глазу и форма самого ногтя, которая может быть плоской и вогнутой, продолговатой и булавовидной.

Так, определенная форма ногтя может дать наблюдательному человеку сразу несколько направлений для размышления, и в этом случае решать, о чем говорят обгрызенные ногти — о неврозе, гастрите или половой дисфункции у женщин, можно только после уточнения предварительного диагноза.

Специалисты, использующие "ногтевую диагностику", предупреждают о том, что эти знаки лишь сигнализируют о возможных неполадках, но точный диагноз может поставить только практик с большим опытом, а лучше для уточнения диагноза сопоставить несколько методов исследования.

Например, в случае поражения ногтей различными грибками приблизительно 60% диагнозов ставится при первом же обследовании у врача, а при посеве вероятность правильной постановки диагноза доходит до 90%. Принимать окончательное решение, лишь взглянув на ногтевую пластину, решится только крайне самоуверенный диагност.

Какие болезни можно "считать" по ногтям

Попытки классифицировать и сопоставить различные болезни с формой ногтей предпринимались неоднократно. Еще в 1925 году доктором Шиннером были опубликованы результаты многолетних исследований, в которых он изучал форму, рельеф и цвет ногтевых пластин. Вот несколько описаний, которые должны вас хотя бы насторожить:

Короткий плоский ноготь — органические заболевания сердца. Трубковидный высокий ноготь — предвестник возможной онкологии. Вогнутый ноготь — наследственная форма алкоголизма. Ноготь безымянного пальца в виде полукруга — патология почек. Треугольный ноготь — заболевания позвоночника и спинного мозга. Дырчатый ноготь — патология селезенки.

Расслоение ногтей

Больные почки могут сигнализировать о себе белыми и коричневыми поперечными полосами на ногтевых пластинах. Бледное ногтевое ложе — один из признаков анемии. Нарост на конце ногтя может говорить о хронических инфекциях легких. Продольные желобки могут быть косвенным признаком хронических воспалительных заболеваний (придаточных пазух носа, зубов).

Ложкообразные ногти предупреждают о дефиците железа, который необходимо срочно пополнять, но только под контролем врача. Ногти, напоминающие выпуклые часовые стекла, указывают на болезнь легких (например, туберкулез) или бронхит. Если при этом у основания ногтевой пластинки светлый ореол имеет форму большого полумесяца, то предположительно туберкулез врожденный.

О чём говорят полулуния на пластинах и цвет ногтей

Вообще большие полулуния говорят о многом. Если они большие на всех пальцах, это свидетельствует об опасности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. А в случае, когда полулуния на обеих руках почти незаметны, то это сигнал истощения жизненных сил и такие знаки просто призывают к отдыху.

Цвет ногтей несет определенную информацию. Так, при болезнях сердца ноготь становится синюшным, при болезнях печени — желтоватым, а у людей с нарушенным кроветворением ногти прозрачные.

Сегодня существует больше 30 толкований связи болезней и разных нарушений ногтевой пластинки, и поставить диагноз, используя только эти признаки, можно лишь косвенно. Одно можно сказать точно — ломкие, хрупкие ногти точно указывают на дефицит минеральных веществ в организме, а именно группы В и D, железа, кальция. А вот если у вас все в порядке со здоровьем, то ногти обязательно будут ровными, гладкими и розовыми.

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