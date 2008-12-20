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Автор Петр Дерябин

Кесарево сечение против естественных родов: как лучше

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология
Роды — нелегкое испытание для женщины. К сожалению, далеко не всегда они проходят благополучно. И тогда на помощь должно прийти врачебное искусство. В частности, практика кесарева сечения.

Обычно кесарево сечение применяют, когда роженица не может самостоятельно разрешиться от бремени.

Кесарево или естественные роды

Ранее процент смертности во время родов был очень большим, во многом из-за того, что кесарево сечение в то время еще не практиковалось.

Так, спрашивается, зачем будущей матери мучиться, если можно просто сделать разрез под наркозом — и вытащить ребенка?

Тут все далеко не так однозначно. Дело в том, что после кесарева сечения на матке возникает рубец. Долгое время считалось, что женщина, перенесшая кесарево, никогда уже не сможет родить сама, так как это может привести:

  • к разрыву матки
  • отслойке плаценты
  • другим драматическим последствиям.

О недостатках кесарева сечения

К тому же, как-никак, кесарево сечение — это операция. Вот мнение заместителя директора по научной работе Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Лидии Логутовой:

— У детей в процессе родов через естественные родовые пути вырабатывается "гормон стресса", играющий важную роль при адаптации во внешней среде.

При кесаревом же сечении, как бы мы бережно его ни проводили, после вскрытия матки возникает своеобразная родовая травма, ребенок не готов к резкой смене окружающей среды, перепаду давления…

Негативно действует и общий наркоз, вызывающий гипоксию. При спонтанном начале родовой деятельности:

  • меньше осложнений
  • сокращается продолжительность родов
  • меньше приходится применять стимулирующих матку средств.

Есть еще и очень важный психологический аспект.

Оказывается, после естественных родов женщина продолжает ощущать свою тесную связь с ребенком, как и во время беременности.

Но после операции кесарева эта связь часто прерывается. Очнувшись после наркоза, роженица видит рядом с собой ребенка, но она не помнит, что произвела его на свет.

Как утверждают медики, были случаи, когда матери отказывались от своих детей, рожденных при помощи кесарева сечения: у них возникали сомнения в том, что это их собственный ребенок…

Поэтому женщины, уже один раз перенесшие процедуру кесарева, при повторной беременности нередко настаивают на самостоятельных родах: они хотят "почувствовать" свое дитя… В наше время медицина достигла достаточно высокого уровня для того, чтобы помочь женщине перенести такие роды без травм.

Врачи за естественные роды

Как правило, акушеры отдают предпочтение естественному течению родов.

Кесарево сечение против естественных родов: как лучше. роды
Фото: medaboutme.ru

"Кесарево сечение должно рассматриваться как вынужденный способ родоразрешения, то есть обусловленный необходимостью, а ни в коем случае не как профилактический метод. Кесарево сечение должно быть альтернативой самопроизвольным родам, а не наоборот", — говорит директор МОНИИАГ, член-корреспондент РАМН Владислав Краснопольский.

Показаниями к кесареву сечению могут служить:

Со стороны мамы:

  • анатомически узкий таз, при котором ребенок не может пройти через узкое костное кольцо;
  • клинически узкий таз - конкретный ребенок для конкретной мамы очень большой, не может родиться естественным путем;
  • расположение плаценты на пути прохода ребенка;
  • травмы таза и позвоночника;
  • травмы мышц промежности, разрывы промежности, пластическая операция на промежности;
  • опухоли малого таза, которые мешают прохождению малыша;
  • патология других органов и систем, в частности сердечно-сосудистой, заболевания органов зрения, и если есть риск, что во время родов может произойти усугубление основного заболевания женщины, что повлечет за собой серьезные осложнения;
  • мертворождение в прошлом вместе с какой-то акушерской патологией во время текущей беременности и др.

Со стороны ребенка:

  • внутриутробное страдание малыша, при котором он не может быстро быть рожден;
  • неправильное его предлежание;
  • другие показания. 

Конечно, определить уровень серьезности противопоказаний должен врач.

Последние исследования показывают, что у женщин до 35 лет риск возникновения серьезных осложнений после кесарева сечения примерно в полтора раза выше, чем у рожениц, которые родили естественным путем. А после 35 этот риск выше уже в три раза.

В любом случае, должен быть выбран такой способ родов, который нанесет наименьший ущерб здоровью как женщины, так и ее ребенка.

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Темы роды ребенок женщина акушерство гинекология беременность репродуктология кесарево сечение естественные роды
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