Мочеполовая система любит позу птицы

Медицина для лечения воспалительных заболеваний мочеполовой системы и прямой кишки использует антибиотики, и это единственный на сегодня верный способ устранения проблем.

Но, если усилить прилив крови к тазовой области, то лекарства будут действовать еще эффективнее и, возможно, удастся сократить их количество. Кроме того, не забывайте о профилактике заболеваний органов тазовой области. Всего этого можно достичь, освоив йоговскую гарудасану, которая особенно нужна в холодное время.

Асаны хатха-йоги называются не по лечебному эффекту, а по внешнему сходству. Сиршасана зовётся "позой головы" не из-за притока крови к голове, а просто потому, что человек стоит на голове. А гарудасана — поза мифической птицы Гаруды, что "стянула у богов напиток бессмертия (амриту), но поплатилась: угодила в плен к змее, которая опутала ей ноги".

Чтобы исполнить позу правильно, надо вообразить себя той самой птицей Гпрудой: стоя на левой ноге, правой ногой ("змеёй") обвить опорную. Руки поворачиваем ладонями вверх, локоть одной руки ставим на правое колено, локоть другой — вонзаем в яму локтевого сгиба первой руки; пальцы охватывают лицо; глаза не закрываем, смотрим на воображаемую точку, фиксируемую в 2-3 метрах перед собой. Стоим 1-2 минуты, но можно и больше, если позволяют силы. Потом руки и ноги надо поменять — в смысле "правое на левое" — и повторить упражнение.

"Во время правильного исполнения асаны опорная нога испытывает нарастающее напряжение, тепло. Кровь приливает к органам малого таза и к ногам, что стимулирует работу внутренних органов и обеспечивает профилактику недугов мочеполовой сферы и геморроя". — Говорит исследователь и последователь хатха-йоги, физиолог, кандидат биологических наук Ринад Минвалеев.

- Может ли опорная нога оставаться прямой?

— Нет. Нужно согнуть её как можно больше, присесть на ней. Чем ниже присядете, тем лучше будет результат. Есть люди, которые считают, что плотное обжатие одной ноги другой не стимулирует кровоток, а наоборот прекращает его, а значит, польза от гарудасаны сомнительна.

Но весь смысл в том, что эффект от гарудасаны приходит не во время ее исполнения, а после. Поза вначале действительно отгоняет кровь от ног, а сразу после выхода из нее кровь начинает циркулировать намного интенсивнее и свободнее. Кстати, гарудасана именно поэтому яляется еще и хорошей профилактикой нарушений эрекции.

- Можно ли добиться аналогичного кровоснабжения приседаниями или ездой на велосипеде?

— Йога — это очень древняя наука, позиции которой выверены тысячелетиями. Для получения подобного эффекта приседать придётся очень долго, проливая литры пота, и не у каждого на это хватит времени и сил. Кроме того, поза Гаруды, в отличие от приседаний, совершенствует и развивает мозг.

— Но ведь известно, что мозг развивают перевёрнутые позы. Те, что сгоняют кровь к голове. А здесь кровь движется в обратном направлении.

— Антиортостатические (перевёрнутые) позы тренируют наше сознание. Тогда как 90% всех наших деяний подчинено рефлексам, а сознание тут ни к чему и более того, оно периодически мешает. В этом нетрудно убедиться. Достаточно попробовать себя в роли лунатика или канатоходца: залезть на крышу и пройтись, хотя бы по карнизу или по натянутой верёвке. Вряд ли у вас это получится. Будете дрожать от страха. И упадёте.

Тогда как и канатоходец, и лунатик никогда не думают о равновесии и двигаются рефлекторно. То же касается и тех, кто обзывает себя йогами и ходит по углям. Они наглядно демонстрируют ни что иное, как безмыслие. Всё потому, что виртуозно умеют "отключать мозги". Стоит факиру обратить внимание на то, что его голые пятки на углях, раскаленных до 300 градусов, он заработает ожог. Непроизвольные движения исследовал ещё Иван Михайлович Сеченов, определяя их как абсолютно верные и рациональные.

По мнению великого учёного, ни что иное как рефлексы обусловливают удивительную жизнеспособность пьяных. Падая с дерева, они так складно группируются, что умудряются отделаться царапинами и порванной одеждой. Тогда как трезвому после таких полётов прописывают костыли. Так вот, поза Гаруды — это своего рода практика "отключки".

Те, кто впервые начинает принимать эту позу, испытывают сильное желание свалиться. Почему? Вас не пытаются толкнуть, нет ветра, нет землетрясения. Причина та же. В глубине души вы трусите: "Как бы не упасть!". В процесс активно вмешивается сознание. Но удерживать баланс надо только рефлекторным напряжением ног. Суетливые метания — вправо или влево — не помогут.

- А можно ли достичь того же результата, — не "закручивая” ноги? Ведь главное — стоять на одной ноге.

— Нет. Если ноги не переплетать, эффект будет противоположным. И называться это будет позой дерева — врикшасаной. Такая поза выполняется с закрытыми глазами и развивает то же самое, что и перевёрнутые позы, тренирует сознательные мозговые процессы.

Удержаться в этом положении с закрытыми глазами можно только при мобилизации сознания. Врикшасану необходимо выполнять в дни "убывающей Луны" и в полнолуние. А гарудасана показана, прежде всего, для новолуния и для "растущей Луны", — в этот период её можно делать до 3-х раз на каждой ноге, меняя ноги без перерыва. Тогда как в полнолуние и "на убывающей Луне" — только по 1 разу.

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