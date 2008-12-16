Курящие родители "помогают" не рождаться мальчикам

Привычка к курению способна привести к изменениям в ДНК, а также повлиять на будущее потомство. К такому выводу пришли ученые из разных стран.

Повреждения генома проявляются даже после того, как человек бросил курить

Исследователи из Университета Бостона во главе с доктором Авраамом Спиром изучили образцы клеток эпителия бронхов, взятые у 75 человек, 34 из которых были активными курильщиками, 23 никогда прежде не курили, а 18 бросили курить после того, как у них на почве постоянного курения развился хронический бронхит. В клетках курильщиков (даже тех, кто несколько лет назад прекратил употреблять табак) были выявлены определенные генетические изменения, которые отсутствовали у здоровых людей.

"В принципе, мы были практически уверены в том, что в механизме развития рака у курильщиков так или иначе задействованы гены, — заявил доктор Спир. — Однако экспериментальное подтверждение этой гипотезы было получено впервые. Кроме того, нам удалось найти объяснение тому, каким образом злокачественные опухоли могут появляться даже через несколько лет после того, как человек бросает курить: ведь повреждения генома проявляются даже после того, как прекращается действие вызывающего их фактора…"

А датские и японские сексологи предположили, что в последнее время в мире рождается больше девочек, чем мальчиков, именно по причине того, что многие будущие родители, пожелав зачать ребенка, не отказываются от сигарет.

Медики провели опрос среди родителей почти 12 тыс. новорожденных, поделив участников на две группы. В первую группу вошли те, кто вообще не курит, во вторую — выкуривающие до 20 сигарет в день, а в третью — те, кто выкуривает ежедневно больше 20 сигарет.

Особое внимание исследователи уделили привычке затягиваться сигареткой до или сразу после полового акта. Профессор Анне Бысков из Университетской клиники Копенгагена пришла к выводу о том, что курение воздействует на клетки спермы, уничтожая Y-хромосомы, отвечающие за рождение мальчиков. Х-хромосомы, оказывается, менее чувствительны к никотину. Поэтому, если во время секса вы не можете обойтись без затяжки, ваши шансы заиметь наследника мужского пола резко снижаются.

В свою очередь американские исследователи выяснили, что дети, матери которых курили во время беременности, чаще страдают избыточным весом. Сопоставив данные по 35 тыс. детей, рожденных в период с 1959 по 1965 гг., и их матерям, они пришли к заключению, что риск избыточного веса у детей к 8 годам возрастает пропорционально числу выкуриваемых будущей матерью сигарет; причем каждые дополнительные 10 сигарет в день, выкуренные женщиной, ожидающей ребенка, увеличивали его в среднем на 17%.

Ожирение у ребёнка

По мнению ученых, это может объясняться тем, что дети, рожденные курящими матерями, обычно появляются на свет с недостатком веса, который компенсируется в раннем детстве ускоренным ростом. Для роста необходимы калории, а увеличение их количества в рационе влияет на массу тела.

Кроме того, не исключено, что склонность к набору веса связана с никотиновыми ломками, которые дети курильщиц переживают после рождения. Под их влиянием человек не способен контролировать свой аппетит. Поэтому женщинам лучше отказаться от вредной привычки хотя бы на период зачатия и вынашивания малыша.

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