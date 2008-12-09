Как избавиться от туберкулёзной палочки

Эпидемии туберкулеза как вехи отмечают трагические моменты человеческой истории. Если война, голод, социально-экономические катаклизмы, значит, — туберкулез. Сегодня сложилась парадоксальная ситуация. Имеется хорошо разработанная система борьбы с болезнью, есть достаточно эффективные лекарства, позволяющие добиться полного излечения большинства больных, но инфекция во многих областях страны продолжает косить людей.

Тотальные профилактические обследования ушли в прошлое, а с Кавказа и Средней Азии хлынули потоки мигрантов

При этом Советский Союз, а затем Российская Федерация — это фактически единственная страна, где существует такая специализация как фтизиатрия. В 50-х годах прошлого века с открытием мощных противотуберкулезных препаратов, при отлаженной работе фтизиатрической службы, болезнь практически свели на нет. Но к концу ХХ века вместе с обнищанием населения и плохой экологией, она вернулась, приобретя такие масштабы, что часть врачей заговорила об эпидемии.

Тотальные профилактические обследования ушли в прошлое. Врачи утратили и бдительность, и квалификацию, число флюорографических кабинетов сократилось. Теперь посещение их стало обязательным лишь для работников детских учреждений и пищевой промышленности. А с Кавказа и из Средней Азии, издавна отличавшихся высоким уровнем заболеваемости туберкулёзом, хлынули потоки мигрантов. Так в стране образовался гигантский резервуар инфекции туберкулёза.

Федеральная программа неотложных мер борьбы с туберкулёзом и закон о предупреждении распространения этой болезни в России

Положение стало настолько угрожающим, что в 1998 году была принята федеральная программа неотложных мер борьбы с туберкулёзом, а в июне 2001 года появился закон о предупреждении распространения этой болезни в России. Сейчас обстановка несколько стабилизировалась, уменьшилось число больных, наметилась тенденция к сокращению смертности и детской заболеваемости. Но успокаиваться рано.

Случается, конечно, что люди заболевают туберкулезом, а затем выздоравливают, даже не подозревая, что перенесли эту болезнь. Но все же гораздо чаще человек надолго выключается из активной жизни, кто-то становится инвалидом, кто-то погибает. По данным Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы туберкулезом на Земле заболеет 300 миллионов человек, 30 миллионов из них — умрут.

"Туберкулёз — это инфекционное заболевание распространяющееся в основном воздушно-капельным путём, — рассказывает заместитель директора ЦНИИ туберкулёза РАМН по научной работе, доктор медицинских наук Ольга Демихова. — Возбудителем его являются микобактерии — палочки Коха, — которые чрезвычайно жизнестойки. Бациллы могут существовать в уличной пыли две недели, на страницах книг — до трёх месяцев, в воде — несколько месяцев, а в земле и в организме человека — годами. Палочкам Коха страшны лишь солнечный свет, который губит их в течение пяти минут, кипячение, хлор и сильные антисептики.

Палочка Коха десятилетиями живет в теле человека и, пока "дремлет", неопасна. Стоит ослабеть организму, и болезнь оживает.

Алкогольная, наркотическая зависимости,

курение,

различные заболевания,

длительный приём гормональных и цитостатических препаратов,

стрессовые ситуации —

всё это провоцирует возрождение активности бацилл. Дети из неблагополучных семей и интернатов, больные диабетом и язвой 12-перстной кишки, обитатели тюрем, где царит скученность и отсутствует вентиляция, — всё это создаёт благоприятную почву для развития туберкулёза. Излюбленное место инфекции — лимфоузлы шеи и брюшной полости.

К сожалению, туберкулез не имеет ярко выраженных симптомов, потому и распознают его часто достаточно поздно. Люди начинают жаловаться на длительный кашель и подкашливание, боль в груди, потливость, быструю утомляемость, температуру 37,2-37,3 градуса, и все это списывают либо на бронхит, либо на простуду. Между тем если все эти признаки держатся в течение трёх недель, значит, пора обследоваться на туберкулёз.

Наиболее частая и опасная форма — лёгочный туберкулёз

Сейчас, к сожалению, встречаются характерные для прошлых времён тяжёлые формы туберкулёза — менингит и казеозная пневмония (скоротечная чахотка), чреватая неудержимым распадом лёгочной ткани. А внешне болезнь напоминает крупозное воспаление лёгких. И больных опять-таки направляют в терапевтические отделения больниц, теряя время. Постепенно, помимо изменений в лёгких, появляются:

одышка,

учащённое сердцебиение,

нарастают нарушения в работе сердца, почек, печени.

Больной страдает уже не столько от туберкулёза, сколько от его последствий.

Нелёгочная форма туберкулёза сигнализирует о себе длительными, неподдающимися лечению болями в суставах и спине, которые, как правило, связывают с остеохондрозом. Но вслед за болями в спине и пояснице появляется кровь в моче…

Лечение туберкулёза и профилактика

Самое важное — захватить болезнь на ранней стадии, когда она легко поддаётся лечению, а ещё лучше — предупредить появление опасных бацилл. Это вполне возможно с помощью давно испытанного средства — флюорографии. Кроме того, используют анализ мокроты и реакцию Манту, когда под кожу вводят так называемый туберкулин, полученный из убитых бактерий.

Все методы лечения направлены на укрепление защитных сил организма и уничтожение инфекции. Сейчас есть специальные и довольно эффективные программы лечения с помощью химиотерапии даже лекарственно-устойчивых форм туберкулёза. Кстати, и то, и другое — бесплатное. Туберкулёз не терпит самодеятельного врачевания.

И все же лучше туберкулез предупредить. Для этого, прежде всего, нужно соблюдать повышенные правила санитарии и гигиены, если в доме есть больной. Его лучше по возможности изолировать. Посуда, бельё — всё должно быть отдельным. А тем, кто контактировал с ним, нужно пройти обследование. Дело в том, что бациллоноситель (а таких 30%) может заразить 50 человек в год.

Очень важно, особенно для лиц из группы риска, применять эффективные и недорогие иммуномодуляторы:

рибомунил,

иммунал,

бронхо-мунал,

бронхо-ваксом,

которые чаще всего требуются после перенесённых респираторных инфекций.

Хочу предостеречь: эти препараты и различные биодобавки следует принимать под наблюдением врача.

Важнейшую роль в противостоянии с палочкой Коха — это питание

Основная заповедь — остерегайтесь избыточного потребления пищи с большим количеством жиров, усвоение которых у больных туберкулёзом понижено. Нужна полноценная еда, богатая белками, углеводами, витаминами и микроэлементами. Кстати, противотуберкулёзные препараты повышают потребность в витамине В.

Предстоит позаботиться и о здоровом образе жизни. Физическая активность, закаливающие процедуры как нельзя лучше укрепляют сопротивляемость организма. Солнце, воздух и вода — действительно прекрасные попутчики в борьбе с туберкулёзом".

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