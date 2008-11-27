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Автор Андрей Беляков

От чего кружится голова?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Голова способна кружиться, увы, не только от счастья: причиной тому могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Если головокружение становится постоянным, человек лишается способности нормально жить и работать. Можно ли избавиться от этой напасти и что говорят по этому поводу врачи?

От чего кружится голова?

Доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе, врач-оториноларинголог ГБУЗ "Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского Департамента здравоохранения города Москвы" Наталья Кунельская констатирует:

"Головокружение — эта та проблема, с которой часто сталкиваются врачи самых разных специальностей — оториноларингологи, невропатологи, терапевты, психиатры и другие. Жалобы на головокружение предъявляют около 5% пациентов, обращающихся к ним за медицинской помощью".

Причины появления головокружения

По словам Натальи Кунельской, головокружение возникает по причине сбоев работы вестибулярного аппарата вследствие протекания в организме патологических процессов. Это могут быть опухоль в мозге или нарушение мозгового кровообращения (к примеру, из-за травмы черепа), заболевания сердечно-сосудистой, нервной или эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта…

Иногда кратковременный симптом вызывают резкие движения тела или головы, он наблюдается при нервных стрессах, переутомлении. Голова может кружиться от голода, при воспалительных процессах в среднем ухе, вирусных инфекциях, от воздействия тех или иных медицинских препаратов.

Лечение головокружения

Чтобы назначить правильное лечение, сначала необходимо правильно поставить диагноз. Вот это и есть самое трудное. Дело в том, что врач судит о заболевании по характеру симптомов, а больной нередко толком не может описать свое состояние. Так, головокружение часто сопровождается:

  • тошнотой,
  • рвотой,
  • повышенным потоотделением или, наоборот,  излишней сухостью кожи,
  • метеоризмом,
  • головной болью,
  • различными нарушениями зрения и слуха,
  • бессвязностью речи.

Это может быть признаком и сердечной болезни, и отравления, и вирусного заболевания.

Но важно, как именно кружится при этом голова. Порой за головокружение пациенты принимают неустойчивость при ходьбе: т. е. человека шатает из стороны в сторону. Это свидетельствует о поражении центральных отделов вестибулярного аппарата. С таким симптомом следует обращаться к невропатологу. Если же больному кажется, что предметы вокруг него постоянно вращаются, то тут можно говорить о нарушении кровообращения в мозге.

Головокружение
Головокружение

Специальных лекарств "от головокружения" не существует. Врач должен назначить препараты, которые будут лечить болезнь, ставшую причиной головокружения. Если же проблема в вестибулярном аппарате, то вы способны и сами себе помочь.

Если здоровье и возраст позволяют, попробуйте выполнять упражнения тренировочного комплекса для космонавтов (их описания можно найти в интернете или в соответствующей литературе, которая есть в продаже). Простейшее упражнение — вращение головой. Его следует выполнять ежедневно не менее четверти часа. Можно три раза в день по 5 мин. Полезно стоять на одной ноге — это приучает тело держаться в равновесии.

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ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ: причины и лечение
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы голова головная боль головокружение наталья кунельская вестибулярный аппарат
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