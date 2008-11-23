Что лучше – очки или контактные линзы?

Преимущества контактных линз перед очками, казалось бы, очевидны: они не портят лицо, не искажают изображения, не ограничивают бокового зрения и не запотевают. Однако прежде чем сделать выбор в пользу последних, не мешает хорошенько подумать…
В то же время, соринка, попавшая под линзу, может вызвать огромное неудобство: вам придется снимать линзы и надевать их снова. Так как линзы соприкасаются непосредственно с глазной роговицей, они могут раздражать глаза.
Чтобы не нанести себе вред ношением линз, необходимо строго соблюдать несколько важных правил. Прежде всего, подбирать линзы можно только с помощью врача и после тщательного медицинского обследования ваших глаз. При некоторых заболеваниях глаз носить линзы вообще противопоказано.
Прежде чем надеть линзы, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сначала вам предстоит научиться их надевать и снимать. Обычно этому учат в медицинском кабинете, где заказывают линзы. Но далеко не у всех получается сразу. Так что дома вам еще предстоит длительный период привыкания к линзам. Запаситесь терпением и будьте готовы к тому, что вам придется долго с ними возиться. В первые дни у вас также могут:
Помните, что носить линзы дольше, чем указано в инструкции, а тем более ложиться в них спать ни в коем случае нельзя! Это может привести к:
Хранить снятые контактные линзы можно только в специальной жидкости, не забывая их дезинфицировать.
Линзы не способны полностью заменить очки, так как при простуде и некоторых других заболеваниях носить их не рекомендуется.
Если вы носите линзы, вам следует регулярно проходить осмотр у офтальмолога. Линзы нужно периодически менять, срок их ношения обычно указан в инструкции. Если вы начали чувствовать дискомфорт, находясь в линзах — значит, пришла пора отправляться к врачу.
Недавно исследователи из университета Ла Лагуны (Канарские острова) пришли к выводу, что постоянное ношение контактных линз может привести к тяжелой инфекционной болезни — амебному кератиту, вызывающему воспаление роговицы и слепоту. Возбудителями ее являются амебы Acanthamoeba, которые встречается в почве и в проточной воде.
В последнее время заболеваемость амебным кератитом возросла во всем мире именно из-за того, что люди стали носить контактные линзы, говорят ученые. Амебы попадают в контейнеры для линз, когда их промывают водопроводной водой, а растворы, в которых хранят линзы, не способны уничтожать эти микроорганизмы.
Так что стоит ли игра свеч? Прежде чем приобретать линзы, взвесьте все за и против. Ведь главное — это сохранить ваше здоровье.
Читайте также:
Лечебная гимнастика для глаз при близорукости
О каких болезнях расскажут ваши глаза?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма.