Что лучше – очки или контактные линзы?

Преимущества контактных линз перед очками, казалось бы, очевидны: они не портят лицо, не искажают изображения, не ограничивают бокового зрения и не запотевают. Однако прежде чем сделать выбор в пользу последних, не мешает хорошенько подумать…

Контактные линзы, плюсы и минусы

Нюансы при ношении контактных линз

В то же время, соринка, попавшая под линзу, может вызвать огромное неудобство: вам придется снимать линзы и надевать их снова. Так как линзы соприкасаются непосредственно с глазной роговицей, они могут раздражать глаза.

Чтобы не нанести себе вред ношением линз, необходимо строго соблюдать несколько важных правил. Прежде всего, подбирать линзы можно только с помощью врача и после тщательного медицинского обследования ваших глаз. При некоторых заболеваниях глаз носить линзы вообще противопоказано.

Прежде чем надеть линзы, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сначала вам предстоит научиться их надевать и снимать. Обычно этому учат в медицинском кабинете, где заказывают линзы. Но далеко не у всех получается сразу. Так что дома вам еще предстоит длительный период привыкания к линзам. Запаситесь терпением и будьте готовы к тому, что вам придется долго с ними возиться. В первые дни у вас также могут:

сильно слезиться

и болеть глаза.

Помните, что носить линзы дольше, чем указано в инструкции, а тем более ложиться в них спать ни в коем случае нельзя! Это может привести к:

врастанию сосудов в роговицу

нарушению ее питания

и другим проблемам, вплоть до полной потери зрения!

Линзы не способны полностью заменить очки, так как при простуде и некоторых других заболеваниях носить их не рекомендуется

Хранить снятые контактные линзы можно только в специальной жидкости, не забывая их дезинфицировать.

Линзы не способны полностью заменить очки, так как при простуде и некоторых других заболеваниях носить их не рекомендуется.

Если вы носите линзы, вам следует регулярно проходить осмотр у офтальмолога. Линзы нужно периодически менять, срок их ношения обычно указан в инструкции. Если вы начали чувствовать дискомфорт, находясь в линзах — значит, пришла пора отправляться к врачу.

Недавно исследователи из университета Ла Лагуны (Канарские острова) пришли к выводу, что постоянное ношение контактных линз может привести к тяжелой инфекционной болезни — амебному кератиту, вызывающему воспаление роговицы и слепоту. Возбудителями ее являются амебы Acanthamoeba, которые встречается в почве и в проточной воде.

В последнее время заболеваемость амебным кератитом возросла во всем мире именно из-за того, что люди стали носить контактные линзы, говорят ученые. Амебы попадают в контейнеры для линз, когда их промывают водопроводной водой, а растворы, в которых хранят линзы, не способны уничтожать эти микроорганизмы.

Так что стоит ли игра свеч? Прежде чем приобретать линзы, взвесьте все за и против. Ведь главное — это сохранить ваше здоровье.

Читайте также:

Лечебная гимнастика для глаз при близорукости

О каких болезнях расскажут ваши глаза?