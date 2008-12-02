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Автор Ирина Шлионская

Почему не у всех алкоголиков бывает цирроз печени

Здоровье » Здоровье и профилактика

Принято считать, что циррозом печени страдают в первую очередь алкоголики. Однако исследования ученых это опровергают! Так, опыты на животных показали, что чистый алкоголь практически не оказывает никакого влияния на печень.

Почему не у всех алкоголиков бывает цирроз печени

А в 1990 году группа китайских медиков под руководством Чен Юнши обследовала большое количество жителей Китая, злоупотребляющих алкоголем. И что же? Почти никто из них не страдал циррозом! Более того, по заключениям патологоанатомов ряда европейских стран, хронические алкоголики крайне редко умирают непосредственно от цирроза печени.

Оказывается, основной причиной цирроза является повышенное содержание меди в печени. При хроническом алкоголизме организм человека начинает усиленно усваивать медь. Если при этом данный элемент поступает в организм в пределах нормы, то никаких опасных последствий это не имеет.

Но иногда алкоголики начинают потреблять некачественное спиртное сомнительного производства, в котором в больших количествах содержатся медные примеси. Особенно это характерно для российских любителей крепких напитков. Многие держат дома самогонные аппараты, змеевики которых изготовлены из меди. (На заводах трубы для охлаждения изготавливают, как правило, из нержавеющей стали). При брожении образуется уксусная кислота, которая в процессе дистилляции растворяет часть меди труб. Вот вам и результат!

Иногда цирроз печени встречается и у грудных детей, которые алкоголя, естественно, и не нюхали. Немецкие педиатры утверждают, что причина все та же — попадание в организм младенцев меди вместе с детским питанием. В Индии многие груднички заболевают циррозом печени, так как специальные питательные смеси для них традиционно готовят в медных мисках.

Итак, не хотите попасть в группу риска по циррозу — пейте алкоголь, купленный в магазине, и ни в коем случае не ешьте из медной посуды!

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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АЛКОГОЛЬНЫЙ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ. СИМПТОМЫ. ЛЕЧЕНИЕ
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Татьяна Пенкина, Диана Дичева, Татьяна Игнатова
Темы печень алкоголь

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