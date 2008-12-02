Почему не у всех алкоголиков бывает цирроз печени

Принято считать, что циррозом печени страдают в первую очередь алкоголики. Однако исследования ученых это опровергают! Так, опыты на животных показали, что чистый алкоголь практически не оказывает никакого влияния на печень.

А в 1990 году группа китайских медиков под руководством Чен Юнши обследовала большое количество жителей Китая, злоупотребляющих алкоголем. И что же? Почти никто из них не страдал циррозом! Более того, по заключениям патологоанатомов ряда европейских стран, хронические алкоголики крайне редко умирают непосредственно от цирроза печени.

Оказывается, основной причиной цирроза является повышенное содержание меди в печени. При хроническом алкоголизме организм человека начинает усиленно усваивать медь. Если при этом данный элемент поступает в организм в пределах нормы, то никаких опасных последствий это не имеет.

Но иногда алкоголики начинают потреблять некачественное спиртное сомнительного производства, в котором в больших количествах содержатся медные примеси. Особенно это характерно для российских любителей крепких напитков. Многие держат дома самогонные аппараты, змеевики которых изготовлены из меди. (На заводах трубы для охлаждения изготавливают, как правило, из нержавеющей стали). При брожении образуется уксусная кислота, которая в процессе дистилляции растворяет часть меди труб. Вот вам и результат!

Иногда цирроз печени встречается и у грудных детей, которые алкоголя, естественно, и не нюхали. Немецкие педиатры утверждают, что причина все та же — попадание в организм младенцев меди вместе с детским питанием. В Индии многие груднички заболевают циррозом печени, так как специальные питательные смеси для них традиционно готовят в медных мисках.

Итак, не хотите попасть в группу риска по циррозу — пейте алкоголь, купленный в магазине, и ни в коем случае не ешьте из медной посуды!

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АЛКОГОЛЬНЫЙ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ. СИМПТОМЫ. ЛЕЧЕНИЕ

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