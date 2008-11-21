Аутизм у детей: истинный и ложный

Ваш ребёнок странно себя ведёт, всегда играет один и, казалось бы, не испытывает потребности в общении? Уж не болен ли он аутизмом? О том, как определить, есть ли у малыша патология, Pravda.Ru рассказала детский психолог Наталья Антонова.

— Как выявить аутизм у детей?

— На самом деле далеко не каждый ребенок, у которого возникают трудности в общении и адаптации, является аутистом. Очень часто никакой патологии нет, просто в силу каких-то психологических причин ребенок ведет себя замкнуто, не "вписывается" в коллектив. При этом он может абсолютно нормально развиваться. Таких детей нужно приучать к коллективу, стараться, чтобы они постоянно общались, играли с другими детьми.

— А как определить, есть ли реальная патология?

— Прежде всего, понаблюдать за поведением и реакциями ребенка. Если к трем годам он не говорит, отказывается от тактильного контакта с родителями, не проявляет интереса к окружающему миру, это весьма тревожный симптом.

Такой ребенок может играть только в полном одиночестве, при этом он всегда расставляет игрушки в одном и том же порядке — например, по цвету. Внешние симптомы: у малыша неподвижное выражение лица, он не смотрит в глаза, вы не понимаете его жестов…

Речь детей-аутистов, если они умеют говорить, обычно монотонна, словно они повторяют заученный текст. Часто такие дети склонны, как эхо, повторять чужие слова, не вдумываясь в их смысл. Они могут многократно повторять одно и то же действие. Одним словом, ребенок-аутист напоминает маленького робота…

— Аутизм — это форма умственной отсталости? Правда ли, что аутисты могут быть очень способными, талантливыми и даже гениальными?

— На мой взгляд, это все выдумки создателей фильмов и книг. Мне лично ни разу не приходилось встречать суперталантливого ребенка с подобной патологией. Другое дело, что очень сложно провести грань между патологией и нормой.

аутизм

Существует легкая форма аутизма, когда можно говорить не о патологии, а скорее, о психической особенности. Такой ребенок в раннем детстве может вести себя замкнуто, застенчиво, но, попав в детский коллектив, постепенно приспосабливается к нему и становится более коммуникабельным.

Истинные же аутисты не чувствуют потребности в адаптации. Они не могут ни нормально общаться с другими детьми, ни учиться. Некоторые даже не в состоянии обслуживать себя и пережевывать пищу. Тут, безусловно, речь идет об умственной отсталости.

— Что же делать, если оказалось, что ваш ребенок страдает аутизмом?

— Прежде всего, пока ребенок маленький, позвольте ему жить по собственному расписанию: пусть он сам решает, когда ему гулять, есть, спать или играть. Если вы навяжете ему свой "правильный" режим, это может усилить отклонения в поведении. Если ребенок успешно справился с каким-либо заданием, хвалите его. Поощряйте любой "нормальный" поступок.

Ребенку-аутисту необходимы индивидуальные коррекционные занятия со специалистами. Если присутствуют явные признаки аутизма, не пытайтесь отдавать ребенка в обычный детский сад или школу: адаптироваться там он не сможет. Зато в учреждении, специализирующемся на воспитании и обучении детей со схожими проблемами, ему помогут хоть немного приспособиться к нормальной жизни.

Для справки

Термин "аутизм" был впервые упомянут в 1912 г. швейцарским психиатром Юджином Блойлером. Это заболевание нервной системы проявляется обычно у детей в возрасте до трёх лет и характеризуется в первую очередь задержкой развития и нежеланием идти на контакт с окружающими.

Патология встречается примерно у 1-6 детей на тысячу. Причины аутизма до конца не выявлены. Одни специалисты (и их большинство) полагают, что аутизм имеет генетические корни, другие среди возможных факторов развития болезни называют неблагоприятное окружение, условия жизни и отношение родителей к ребенку.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.