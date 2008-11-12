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Автор Ирина Шлионская

Фобия - болезнь или психическая особенность?

Здоровье » Здоровье и профилактика

По данным Всемирной организации здравоохранения, 5-7% населения земного шара страдают различными страхами (фобиями). Ещё больше тех, у кого страхи проявляются в скрытой форме.

Фобия - болезнь или психическая особенность?

Специалисты различают фобии общего характера, когда человек боится какого-нибудь предмета или явления. Сюда относятся

  • танатофобия — страх смерти,
  • геронтофобия — боязнь старения,
  • аэроакрофобия  — боязнь высоты,
  • гидрофобия  — боязнь воды,
  • арахнофобия  — боязнь пауков;
  • ситуативные, когда возникает страх перед какими-то ситуациями (клаустрофобия  — боязнь замкнутого пространства, агорафобия  — боязнь открытого пространства);
  • социальные  — к примеру, дисморфобия — боязнь выглядеть в глазах других людей непривлекательным, которая заставляет избегать контактов с окружающими.

Любопытно, что социальные изменения и научно-технический прогресс порождают все большее количество фобий. Так, патологический страх перед микробами заставляет человека по 30 раз в день мыть руки (верминофобия). В связи с распространением мобильной связи весьма частым стало фобическое расстройство, именуемое "манией звонка". Человек поминутно проверяет свой телефон, так как ему постоянно мерещатся звонки. Иногда людей преследует "призрак звонка", даже если аппарат отключен.

После социальных и финансовых потрясений всё больше людей начинает бояться терактов или экономического кризиса, даже если в данный момент к этому нет никаких предпосылок.

В особо тяжелых случаях фобии проявляются на физиологическом уровне:

  • у охваченного паникой человека начинают трястись конечности,
  • кружится голова,
  • усиливается потоотделение,
  • пропадают зрение и слух,
  • иногда могут возникать приступы рвоты,
  • мочевой пузырь и кишечник могут самопроизвольно опорожняться.
Фобия
Фобия

Когда-то фобии считали психическим расстройством. Но в наши дни ученые пришли к выводу, что это явление носит скорее психологический характер и не связано с физиологическими изменениями в мозгу.

Каковы причины фобий?

По мнению психологов, чаще всего они связаны с нашим детством. Если какая-то ситуация или объект ассоциируются в нашем сознании с чем-то негативным или даже ужасным, мы можем начать избегать этого, хотя сама ситуация из прошлого со временем может совсем позабыться. К примеру, в детстве вы проснулись в полной темноте, а мамы рядом нет. Стали звать ее, а она так и не пришла, потому что отправилась в гости к соседке. Стресс пройдет, а последствия — страх перед темнотой — останутся надолго.

Если вас в детстве учили плавать, бросая в пруд, или заставляли ходить по бревну в качестве спортивной подготовки, в зрелом возрасте вы можете панически бояться воды или высоты. Если, когда вы были ребенком, кто-то показал вам паука и рассказал про него какую-то жуткую историю, неудивительно, что, став взрослым, вы продолжаете бояться этих насекомых.

Как избавиться от фобии?

Порой это и не нужно, так как инстинкт самосохранения спасает нам жизнь. К примеру, если вы остерегаетесь подходить близко к краю платформы, у вас меньше шансов упасть под поезд. А вот если вы боитесь ездить в лифте или метро, покупать продукты в магазине — это может здорово мешать нормальной жизни, поэтому есть смысл обратиться к специалисту. Иногда помогают сеансы гипноза, во время которых пациента заставляют вспомнить травмирующую ситуацию.

Можно и попытаться "приручить" свой страх. К примеру, если вы боитесь кошек, вам предлагается сначала наблюдать за кошкой на расстоянии, потом постепенно подходить к ней все ближе и ближе, и, наконец, подойти совсем близко и погладить ее…

Ни в коем случае не следует "лечить" чужие фобии, заставляя человека переживать пугающую его ситуацию, чтобы "вышибить клин клином". Это может привести к самым плачевным последствиям. Лучше посоветуйте своему знакомому прибегнуть к помощи психологов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Самые необычные фобии
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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