Грыжа пищевода, которая мешает жить и есть

Бывает, что человеку приходится спать полусидя, а пищу принимать стоя. При этом пища не самая вкусная: без острого, пряного, жареного и т.п. В таких случаях поход к врачу заканчивается диагнозом «грыжа пищевода». Как лечится это заболевание?

Полное название болезни – грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. При этом брюшной отдел пищевода через это отверстие смещается в брюшную полость. Виноваты в этом функциональные и анатомические изменения органов, которые фиксируют пищевод в организме. В результате, человек испытывает частую загрудинную боль, нередко путая ее с сердечной болью и от этого еще больше пугаясь.

«Грыжа пищевода требует действительно тщательной диагностики, чтобы исключить такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, заболевания бронхов и т.п., - рассказывает специалист по сочетанным заболеваниям органов пищеварения, гастроэнтеролог Лариса Арсеньева.

При грыже пищевода содержимое желудка попадает в пищевод (в щелочную среду) и вызывает появление эрозивного эзофагита, и соответственно, боль. Она обычно имеет жгучий характер, локализуется за грудиной. Иногда появляется ощущение инородного тела. Боль появляется в положении лежа, при наклоне вперед, после еды, в тех случаях, когда повышается внутрибрюшное давление.

Иногда она напоминает кардиальные боли, обусловленные ишемической болезнью сердца, которую может провоцировать грыжа пищевода. Тогда появляется нарушение сердечного ритма, одышка. Даже опытные врачи не всегда могут отличить загрудинную боль, связанную с дисфункцией пищевода от сопутствующей ишемической болезни сердца.

Для того, чтобы разобраться, чем обусловлен болевой синдром, нужны специальные дифференциальные диагностические тесты.

Во-первых, это рентгенологическое исследование желудка и пищевода.

Во-вторых, проводится двадцатичасовая РНметрия - смотрят количество забросов желудочного содержимого в пищевод.

Если они носят частый системный характер, то это может привести к развитию эрозивного эзофагита, который и причиняет больше всего неприятностей в виде

болей,

срыгиваний,

отрыжки.

Иногда, если эрозивный эзофагит протекает длительно, это приводит к возникновению эрозий, язвы пищевода, может привести в конечном итоге даже к развитию злокачественных опухолей. Некоторые больные пытаются сами принимать препараты, которые им известны, но, как правило, это малоэффективно. Также нужно разобраться, нет ли у человека похожего заболевания. Часто симптомы грыжи пищевода бывают при язвенной болезни 12-перстной кишки, как сопутствующая патология, и при заболевании желчевыводящих путей.

Амбулаторно грыжу пищевода лечить крайне сложно, не всегда возможно и без четкой диагностики самого характера болевого синдрома, не зная сопутствующих заболеваний, нереально. Хотя лечиться нужно обязательно. Это требует обследования в условиях стационара. Лечение достаточно продолжительное - до 8 недель. Оно должно включать обязательное применение препаратов, которые нормализуют

секреторную функцию желудка,

моторную функцию желудка и пищевода.

Используются препараты для лечения конкурирующих заболеваний (функциональных нарушений моторной функции толстой кишки, дискинезии желчевыводящих путей). Могут применяться препараты центрального действия, нормализующие функциональное сосотояние нервной системы.

Нужно придерживаться определенного режима питания: частое дробное питание малыми порциями, не есть на ночь, не курить, избегать сладкого и жирного, которое провоцирует заброс желудочного содержимого в пищевод, также нужно исключить алкоголь, шипучие напитки, кофе, крепкий чай.

Есть стоя не нужно, но вот ложиться после еды не следует. Многие пациенты с подобной патологией благополучно излечиваются и редко повторно обращаются за помощью.

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