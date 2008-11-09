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Автор Ирина Шлионская

Причины болей в спине

Здоровье » Здоровье и профилактика

Боль в спине — проблема, с которой рано или поздно сталкиваются все люди. К сожалению, при первых признаках недуга многие относятся к нему слишком беспечно: поболит — и пройдет. Между тем причины болей в спине могут быть совершенно разными, и не исключено, что это симптом серьезного заболевания.

Причины болей в спине

Прежде всего боли в спине могут быть связаны с позвоночником. Особенно это касается тех, у кого сидячая или "стоячая" работа и отсутствуют физические нагрузки.

Болезни, связанные с позвоночным столбом и суставами

Боли в спине означают в данном случае, что могут присутствовать:

  • остеохондроз;
  • спондилолистез;
  • анкилозирующий спондилоартрит;
  • болезнь Бехтерева;
  • остеомиелит;
  • ревматоидный артрит;
  • смещение межпозвоночных дисков;
  • синдром Рейтера;
  • грыжа межпозвонкового диска. 

Если не принимать мер, мышцы будут атрофироваться, что со временем приведет к смещению позвонков и защемлению корешков спинного мозга. Тогда боли в спине станут резкими и мучительными. Иногда это даже приводит к частичной нетрудоспособности, так как человек уже не может выполнять некоторые виды работ.

"Последствия образа жизни проявляются уже в 20-25 лет, когда у больных развивается остеохондроз. Болезнь провоцируется из-за перегрузки межпозвоночных дисков, больше всего страдают шея и поясница. Дополнительное негативное воздействие оказывают спортивные и иные физические бытовые нагрузки, провоцирующие смещение позвонков", — пояснил доктор медицинских наук, специалист в области спинальной нейрохирургии Николай Коновалов.

Профилактика болей в спине

Если работа связана с необходимостью долго сидеть или стоять на одном месте, старайтесь каждые полчаса выполнять разминку, к примеру, пройтись по комнате, а еще лучше сделать несколько простых упражнений для позвоночника: наклониться вперед, в стороны, прогнуться назад… Это поможет избежать атрофии позвоночника.

Боль в шее и спине
Боль в шее и спине

Полезно выполнять подобные упражнения ежедневно в течение 10-15 мин. Для профилактики вы также можете принимать следующие меры. Если вам приходится долго стоять — старайтесь равномерно распределять вес тела на обе ноги или, по крайней мере, переминаться с ноги на ногу.

Если вам надо поднять какой-то предмет с пола, держите спину прямо. Если вы несете что-то тяжелое, почаще останавливайтесь и перекладывайте груз из одной руки в другую. Не стоит носить обувь с каблуком выше 4 см.

Врачи не зря советуют спать на жесткой поверхности. Если вы спите на слишком мягком матрасе, во время сна ваш позвоночник может сильно прогибаться, что вызывает нагрузку на мышцы. Сначала спина за ночь устает, а потом начинает болеть.

Неправильный режим питания

Боль в области спины может указывать и на неправильный режим питания. Недостаток минеральных веществ — кальция, фосфора, калия и магния — может приводить к остеопорозу, который делает кости позвоночника хрупкими и рыхлыми. Поэтому необходимо регулярно включать в рацион:

  • жирный творог,
  • капусту,
  • морковь,
  • фасоль,
  • горох,
  • рис,
  • свеклу,
  • грецкие орехи,
  • фундук.

А вот употребления в пищу белого сахара, напротив, следует избегать: его усвоение организмом требует расхода полезных веществ и ослабляет позвоночный аппарат.

Список заболеваний по характеру боли в спине

Ноющая боль в спине (острая и хроническая)

  • Люмбаго (стреляющая в пояснице). Причина — тяжелый физический труд. Обычно проходит самостоятельно через несколько дней.
  • Миозит, растяжение мышц, резкое поднятие тяжестей, переохлаждение, долгое сохранение неудобной позы, например во время работы.
  • Смещение межпозвонковых дисков. Самая частая причина — остеохондроз, но также смещение может произойти при резком поднятии тяжестей и постоянной высокой физической нагрузке.

Острая боль, отдающая в конечности

  • Остеохондроз. Вызывает тянущие боли в спине, которые отдают в ногу, становятся сильнее при чихании, кашле, напряжении.
  • Радикулит. Постоянная острая (колющая) или тупая боль. Обычно локализуется с одной стороны, может отдавать в бедро, ягодицу, ногу, голень, иногда вызывает онемение, зуд. Боль также бывает жгучей, усиливается при движении.
  • Межпозвонковая грыжа. При такой патологии боль возникает при наклоне, поднятии тяжестей, усиливается при чихании, кашле, движении, сопровождается слабостью в ноге.

Пульсирующая боль, сильная, может не проходить после приема анальгетика

  • Остеохондроз, трещины в позвонках, люмбаго, межпозвонковая грыжа (на фото), спондилез.
межпозвонковая грыжа

Распирающая боль

  • В верхнем отделе спины и в середине грудины — может говорить о стенокардии, инфаркте миокарда, тромбоэмболии легочной артерии. В пояснице — кишечная непроходимость, спондилоартроз.

Давящая боль

  • Стенокардия, инфаркт миокарда, проблемы с желчным пузырем (боль возникает после еды), атеросклероз, гипертонический криз.

Следует помнить, что далеко не всегда болевые ощущения в спине означают, что проблемы именно со спиной. Они могут быть связаны и с внутренними органами. К примеру, вы можете застудить спину (так называемый прострел).

Боль в сердце может отдавать в левую часть спины. А ноющая боль в правой части может быть симптомом недуга поджелудочной железы. Поэтому при возникновении длительных или постоянных болей лучше все-таки обратиться к врачу и провести полное обследование, а не спешить заниматься самолечением. Кстати, при некоторых недугах растирания и массаж, которыми нередко пытаются снять боли в спине, вообще противопоказаны.

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Как избавиться от болей в спине. Навсегда! Проверено на себе!
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы спина позвоночник боли в спине николай коновалов
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