Боль в спине — проблема, с которой рано или поздно сталкиваются все люди. К сожалению, при первых признаках недуга многие относятся к нему слишком беспечно: поболит — и пройдет. Между тем причины болей в спине могут быть совершенно разными, и не исключено, что это симптом серьезного заболевания.
Прежде всего боли в спине могут быть связаны с позвоночником. Особенно это касается тех, у кого сидячая или "стоячая" работа и отсутствуют физические нагрузки.
Боли в спине означают в данном случае, что могут присутствовать:
Если не принимать мер, мышцы будут атрофироваться, что со временем приведет к смещению позвонков и защемлению корешков спинного мозга. Тогда боли в спине станут резкими и мучительными. Иногда это даже приводит к частичной нетрудоспособности, так как человек уже не может выполнять некоторые виды работ.
"Последствия образа жизни проявляются уже в 20-25 лет, когда у больных развивается остеохондроз. Болезнь провоцируется из-за перегрузки межпозвоночных дисков, больше всего страдают шея и поясница. Дополнительное негативное воздействие оказывают спортивные и иные физические бытовые нагрузки, провоцирующие смещение позвонков", — пояснил доктор медицинских наук, специалист в области спинальной нейрохирургии Николай Коновалов.
Если работа связана с необходимостью долго сидеть или стоять на одном месте, старайтесь каждые полчаса выполнять разминку, к примеру, пройтись по комнате, а еще лучше сделать несколько простых упражнений для позвоночника: наклониться вперед, в стороны, прогнуться назад… Это поможет избежать атрофии позвоночника.
Полезно выполнять подобные упражнения ежедневно в течение 10-15 мин. Для профилактики вы также можете принимать следующие меры. Если вам приходится долго стоять — старайтесь равномерно распределять вес тела на обе ноги или, по крайней мере, переминаться с ноги на ногу.
Если вам надо поднять какой-то предмет с пола, держите спину прямо. Если вы несете что-то тяжелое, почаще останавливайтесь и перекладывайте груз из одной руки в другую. Не стоит носить обувь с каблуком выше 4 см.
Врачи не зря советуют спать на жесткой поверхности. Если вы спите на слишком мягком матрасе, во время сна ваш позвоночник может сильно прогибаться, что вызывает нагрузку на мышцы. Сначала спина за ночь устает, а потом начинает болеть.
Боль в области спины может указывать и на неправильный режим питания. Недостаток минеральных веществ — кальция, фосфора, калия и магния — может приводить к остеопорозу, который делает кости позвоночника хрупкими и рыхлыми. Поэтому необходимо регулярно включать в рацион:
А вот употребления в пищу белого сахара, напротив, следует избегать: его усвоение организмом требует расхода полезных веществ и ослабляет позвоночный аппарат.
Следует помнить, что далеко не всегда болевые ощущения в спине означают, что проблемы именно со спиной. Они могут быть связаны и с внутренними органами. К примеру, вы можете застудить спину (так называемый прострел).
Боль в сердце может отдавать в левую часть спины. А ноющая боль в правой части может быть симптомом недуга поджелудочной железы. Поэтому при возникновении длительных или постоянных болей лучше все-таки обратиться к врачу и провести полное обследование, а не спешить заниматься самолечением. Кстати, при некоторых недугах растирания и массаж, которыми нередко пытаются снять боли в спине, вообще противопоказаны.
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